Ассоциация молодых юристов подаст иск в защиту протестующих в Тбилиси – реакция властей

BBC обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти якобы могли использовать... 16.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Ассоциация молодых юристов (АМЮ) Грузии инициирует судебное разбирательство от имени граждан, пострадавших от водометов и смешанных веществ во время акций протеста в ноябре-декабре 2004 года, сообщила глава АМЮ Тамар Ониани на брифинге. На первом этапе Ассоциация молодых юристов представляет интересы семи пострадавших на акциях протеста граждан. По словам Ониани, организация обратится в Генеральную прокуратуру Грузии с соответствующим уведомлением. "Мы обращаемся в Генеральную прокуратуру и требуем: предоставления полной информации о расследовании, проведения опроса пострадавших, оценки практики смешивания химических веществ в водомете с точки зрения возможных уголовных преступлений, установления виновных лиц, а также признания 7 лиц, интересы которых мы представляем, пострадавшими", – сказала Ониани. По ее словам, ассоциация продолжает юридическую защиту по этому вопросу как внутри Грузии, так и на международных правозащитных платформах На инициативу НПО сразу же отреагировал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Как отметил председатель парламента, у оппозиции ничего не вышло с историей использования камита против демонстрантов, поэтому они решили начать все заново. "Куда делись "камит" и "химическое оружие" Первой мировой войны?" – написал Папуашвили в социальной сети. BBC обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти якобы могли использовать "камит". В ходе расследования были опрошены эксперты по химоружию, бывшие сотрудники МВД и врачи, собраны данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида.В ответ в Грузии было возбуждено уголовное дело, которое расследовала СГБ. По данным следствия, МВД приобрело хлорбензальмалондинитрил вместе с растворителем трихлорэтилен у израильской компании в 2007 и 2009 годах, и именно это вещество использовалось для разгонов протестующих с применением водометов. По итогам расследования СГБ установила, что ни один свидетель, на чьих показаниях основывалась информация BBC, не подтверждал, что данные касались отравляющего вещества "камит". Кроме того, Лаша Шергелашвили, на информации которого в значительной степени основывались выводы BBC, находится в розыске по делу о тайнике оружия под Тбилиси. Грузинская сторона направила BBC официальную претензию в середине января. Правящая партия потребовала удалить фильм и все связанные с ним материалы с соответствующих платформ, а также официально опровергнуть необоснованные предположения и утверждения о якобы использовании грузинскими правоохранительными органами вещества "камит". В начале февраля BBC рассмотрела и дала ответы на официальную жалобу правящей партии "Грузинская мечта". По словам Папуашвили, рассчитывать на справедливое признание ошибок со стороны BBC было бы наивно, и он подчеркнул, что опыт показывает: всякий раз, когда иностранное государство или организация вмешивались в дела Грузии, это заканчивалось поражением, и, по его словам, в данном случае будет так же. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

