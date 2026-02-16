https://sputnik-georgia.ru/20260216/chto-poteryala-amerika-na-yuzhnom-kavkaze-297161314.html

Что "потеряла" Америка на Южном Кавказе?

Гендиректор и главред ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили специально для Sputnik...

Чтобы мои соотечественники больше не "скандалились на всю Ивановскую" в телеэфирах, не несли чушь о Срединном коридоре, прошу их перейти по нижеприведенным заголовкам-ссылкам, где подробно и доступным для них языком изложено, что это такое. "Американский" или "Армянский" коридор? Транзитная роль Грузии >>>"ARIANA" - планам Великобритании в Грузии мешает фактор Иванишвили >>>"Приезжайте в Зангезур" - возможна ли коабитации интересов США, Великобритании и России на Южном Кавказе? >>>"Зангезур" – аналитический центр США на Южном Кавказе>>>После этого только жертва агитации может повторять, что США, которые ввели санкции против Китая, оказывают содействие Срединному коридору, то есть бесперебойной и облегченной поставке китайской продукции в Европу и обратно, и с этой целью, мол, американский вице-президент посетил Армению и Азербайджан! Только жертва агитации будет заявлять, что Соединенные Штаты, которые сегодня воюют с Россией за рынки сбыта энергоносителей и которые антироссийскими санкциями заставили Евросоюз покупать втридорога американские нефть и газ, приветствуют, мол, поставку каспийских углеводородов и возобновляемой "зеленой" энергии Европе транзитом через Грузию! Когда даже любой кухарке ясно – США интересуют на Южном Кавказе:1. Границы и коммуникации с Россией;2. Каспийские энергоносители – в Азербайджане; 3. Вода, золото, уран и медный колчедан – в Армении; 4. Вода, марганец, золото, нефть и редкоземельные металлы – в Грузии. И еще США заинтересованы, чтобы все эти богатства не достались Великобритании, Израилю и странам Евросоюза. А еще Вашингтон хочет построить в Сюникской области Армении, на границе с Ираном, АЭС и региональный разведцентр (ЦХОД, data center) – по соседству с Воротанским каскадом ГЭС – Спандарянской, Шамбской, Татевской, необходимыми и как источники бесперебойной подачи электроэнергии, и для охлаждения обоих объектов. Также для защиты обоих объектов, а также в целях безопасности Зангезурского коридора (грузов, циркулирующих по "Маршруту Трампа для международного мира и процветания" TRIPP) потребуется американский военный контингент – чтобы построить американскую военную базу в Армении. Вот что на самом деле "потеряли" США на Южном Кавказе. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

