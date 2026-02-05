https://sputnik-georgia.ru/20260205/komu-vygoden-konflikt-mezhdu-trampom-i-gruzinskoy-mechtoy--296977875.html
Кому выгоден конфликт между Трампом и "Грузинской мечтой"?
Кому выгоден конфликт между Трампом и "Грузинской мечтой"?
05.02.2026
2026-02-05T16:49+0400
2026-02-05T16:49+0400
2026-02-05T17:34+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/12/294584951_0:466:2048:1618_1920x0_80_0_0_e9e9b976ecc79c8a3455b6efe474834f.jpg
23 ноября 2003 года, когда Грузию возглавил Саакашвили, я, беспрепятственно наблюдавший весь процесс от проспекта Руставели до Крцанисской резиденции Шеварднадзе, вернулся домой и написал публикацию о том, что на свете не существуют хорошие и плохие национальности, есть только две нации – нация умных и нация глупцов. Интернет хранит с десяток моих публикаций, где доказываю свою теорию на примерах Украины и других стран постсоветского пространства. Однако сегодня речь пойдет о другой категории граждан – о несерьезных людях, которые умнее глупцов, чья "простота хуже воровства", но глупее умных врагов, хотя вреда от них отнюдь не меньше. Они вредят делу лишь тогда, когда пытаются привлечь к себе внимание общества в качестве "политиков" и "аналитиков" своими абсурдными прогнозами в стиле "конспиративных теорий заговоров". Охочий на скандалы и подобную экзотику грузинский обыватель жадно поглощает этот некачественный, зато легкоусвояемый пропагандистский товар, ведь несерьезные люди поверхностны, как и "выпекаемые" ими интриги. Дезинформация и мистификация импульсивного и разобщённого грузинского общества, аллюзии на "глубинное государство", глубины которого для них недосягаемы, и является тем самым злом, который мешает консолидации обманутых граждан и провоцирует панику в столь ответственный период, когда решается судьба не только Грузии, но и будущее ядерных супердержав. Сейчас я приведу несколько самых свежих примеров – как несерьезные люди лезут в политику, которая в Грузии, как спорт в СССР, – любительское и массовое дело, и что в результате из этого может получиться. Не являюсь постоянным зрителем грузинских телеканалов, большинство из которых никогда не смотрел вовсе, хотя они считаются самыми популярными по причине политических онлайн-дебатов. Столь угнетающее психику тяжёлое зрелище вызывает отрицательные эмоции, особенно у тех, кто помнит грузинское государственное телевидение до середины 90-х прошлого века – лицо высококультурного и высокоинтеллектуального грузинского общества, где соблюдались все писанные и неписанные правила морали, этики и эстетики, а кадровые вопросы решались на уровне ЦК. Но ежедневный коллаж информационных выпусков с пультом в руках мне устраивать приходится, чтобы иметь информацию, что скармливают зрительской аудитории, давно потерявшей навыки критического восприятия. Так вот, на прошлой неделе, во время одного из таких просмотров, я с удивлением обнаружил, что одна грузинская телекомпания, которая считается в Грузии проправительственной, начала тиражировать мнение далёких, казалось бы, друг от друга политических субъектов из проправительственного лагеря и оппозиции, в особенности – одного политического блогера, т. н. посты которого на Facebook полностью зачитываются в телеэфире. Это беспрецедентная практика, которая даёт основание оппозиции называть его очередным "проправительственным пропагандистом – идеологом". Последняя публикация милейшего господина, позиционирующего себя как "философ", содержит "разоблачение" президента США Дональда Трампа, "проклятием заклеймённого" как "разжигателя войн" по заданию Deep state, а войну на Украине – "хорошо скоординированную" с Москвой и Киевом. Примечательно, что одновременно с этим: 1 – премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в очередной раз заявил о желании перезагрузить стратегическое партнёрство с США - начать "с чистого листа", подтвердив тактику "терпеливого оптимистического ожидания ответной реакции" со стороны Вашингтона на "открытый жест" Тбилиси; 2 – то же самое заместитель министра иностранных дел Грузии повторил помощнику государственного секретаря США в рамках рабочего визита в Вашингтон; 3 – то же самое министр иностранных дел и начальник аппарата правительства повторили делегации сотрудников Конгресса США, прибывшим в Тбилиси для встреч с представителями грузинской власти и оппозиции; 4 – директор программ глобальной демократии в Институте Маккейна Лора Торнтон заявила, что вице-президент США не посетит Грузию в ходе своего визита на Южный Кавказ в феврале, потому что "у американских лидеров нет оснований встречаться с правительством, которое оскорбляло западных дипломатов, обвиняло их в желании открыть "второй фронт" и поддерживает силы, скандирующие "Смерть Америке!", и что "перезагрузка отношений Соединенных Штатов с Грузией при нынешней власти невозможна". "Кому верить? – вконец растерялись охмурённые пропагандой граждане Грузии, – власти в лице имеющего полный карт-бланш от Бидзины Иванишвили премьера Кобахидзе, министра индел и председателя Парламента, или рупору власти – телеканалу, в прямом эфире которого власть через неделю откроет теледебаты с оппозицией?!" Да, придворные астрологи всегда пользовались большим влиянием на августейших особ, но разве Бидзине Иванишвили нужны их услуги – особенно после того, как все плутоватые "эксперты" оказались продажными, засланными в "Стеклянный дворец" шпионами?! При этом трудно представить, что у простого, зомбированного перекрестной пропагандой "слева" и "справа" гражданина Грузии, родился естественный вопрос: а является ли этот телеканал действительно проправительственным медиа? Насколько соответствует внешней политике мира и невмешательства в военные действия, с 2012 года проводимой партией власти "Грузинская мечта", редакционная политика СМИ, которое с 22.02.2022 освещает спецоперацию с позиции Киева, копируя пропагандистские штампы украинских СМИ о "человеческих жертвах среди мирных жителей в результате бомбежек русских агрессоров и оккупантов, совершивших преступления против человечности в Буче и Мариуполе"? После этого разве стоит удивляться, что самая крупная в Грузии телекомпания, пользуясь "славой" и привилегиями как проправительственная, проводит диаметрально отличную от правительственной линию, – и лишь потому, что Трамп – первый президент в новейшей истории США, который начал деловой разговор с Кремлем, от которого пока воздерживается Тбилиси? Лишь потому, что Трамп – приверженец традиционных семейных ценностей, запретивший многогендерность и ее главного спонсора – USAID? Вместо этого в голове грузинского обывателя, которого несерьезные люди приучили во всем видеть коварство и второй контекст, рождаются различные "конспиративные теории заговоров" – например, что это с подачи самого Бидзины Иванишвили озвучена отличная от официальной внешнеполитическая линия, призванная причислить США к Евросоюзу и Британии, показавшим свое вражеское лицо по отношению к Грузии. И эта внешнеполитическая линия станет основной, если США так и не пришлют в Грузию своего посла и потребуют проведения внеочередных парламентских выборов. Читатель помнит (а кто не помнит – может проверить), что во многих публикациях и на пресс-конференциях после второй инаугурации Трампа (то есть после 20 января 2025 года) отмечаю, что повторится ситуация, как во время первого президентства Трампа, когда в Тбилиси два года не было американского посла, а лишь только ВРИО, подробно объясняя, с какими объективными и субъективными факторами это связано. Но несерьезные люди не вникают в суть событий и в гонке за однодневным пиаром многое упускают. Например, что практически без потерь прошедший период "дикого капитализма" 90-х в России Бидзина Иванишвили является опытным и жестким политиком, который богаче и Трампа, и мирового лидера в сфере недвижимости Мохамеда Алаббара – почетного доктора Университета Сиэтла, почетного доктора Лондонской школы экономики и политических наук, почетного доктора Университета Сан Мун в Южной Корее (который, с большой вероятностью, пролоббировал Соглашение о экономическом партнерстве между Грузией и Южной Кореей, достигнутое на прошлой неделе). Несерьезные люди путают Авлабар с Алаббаром и не подозревают, что именно на случай внеочередных парламентских выборов, о вероятном проведении которых я тоже предупреждал не раз, Бидзина Иванишвили, чтобы исключить иностранное вмешательство в процесс голосования, инициировал законопроект об ужесточении Закона о грантах. Несерьезные люди всех мастей – и "проправительственные", и оппозиционные – так и не поняли, что брифинг в Хельсинкской комиссии о текущей ситуации в Грузии, который должен был состояться 28 января, был отложен не "из-за плохой погоды", как сообщалось на сайте Конгресса США, а благодаря лоббистам Бидзины Иванишвили. Напоминаю, что на брифинге с резкой критикой Грузии должны были выступить Клэр Кайзер, управляющий директор McLarty Associates, Лора Торнтон, директор программ глобальной демократии Института Маккейна, и Олеся Вартанян, научный сотрудник Университета Джорджа Мейсона. "Погода в доме", конечно, "главней всего", но для несерьезных людей "плохая погода" в Вашингтоне слишком "далека" – дальше, чем "плохая погода в доме" у Ларисы Долиной, они просто "не тянут". Несерьезные люди, вкупе с радикальной оппозицией и неправительственным сектором, жаждущие новых санкций против Грузии и повторения в Тбилиси операции, проведенной в Каракасе (лишь бы их мрачные прогнозы об окончательном разрыве власти "Грузинской мечты" с США оправдались!), не понимают, почему сенатор-республиканец Маркуэйн Маллин заблокировал принятие антигрузинского MEGOBARI Act в Конгрессе США, который предполагает введение санкций против видных представителей правящей "Грузинской мечты". А ведь это тоже – благодаря Бидзине Иванишвили, его лоббистам, а вовсе не потому, что предвыборную кампанию Маллина поддержал какими-то "копейками" (6 тысяч долларов) основатель Frontera Resources Corporation Стив Никандрос, который, мол, планирует вернуться в Грузию и вложить миллиарды в начатый ранее им проект по добыче нефти в Кахети (К сведению читателей: скандал, закончившийся уходом Frontera из Грузии и арбитражным судом, был спровоцирован тогдашним премьер-министром Грузии Георгием Гахария). А все потому, что несерьезные люди, отвлекающие внимание общества об глобальных проблем на объединение ТГУ и ГТУ (первый корпус которого грузинские коммунисты специально построили в форме Серпа и Молота в назидание потомкам – в знак того, что знания и труд, на заводах и в поле, все перетрут), не понимают главного: эпоха глобализации закончилась, и мир разделился на "кластеры" (такая дефиниция мне больше по душе, чем "многополярный мир") со своими национальными интересами, которые будут или сотрудничать, или враждовать "семьями", то бишь – регионами. Поэтому предательски вредно дразнить США – американский "кластер" – стратегическим и экономическим партнерством Грузии со странами Востока и Азии: восточным "кластером", Китаем, ОАЭ, Турцией, Ираном и другими, чем занимаются иностранные агенты на пару с несерьезными людьми. Вернемся к вышеупомянутой post-публикации философствующего блогера. Повторив post factum заезженные сентенции о неблаговидных действиях США в Иране и Венесуэле, в израильско-палестинском и российско-украинском конфликтах, он практически цитирует мое заявление, высказанное во многих публикациях и на пресс-конференции – о том, что 8 войн, которые завершил Трамп, неизвестны, а война между Арменией и Азербайджаном закончилась 10 ноября 2020 года, за 4 года и 2 месяца до инаугурация Трампа 20 января 2025 года. В данном случае важен не плагиат – любой в Грузии и за её пределами может отметить этот факт хоть год спустя, как сделал вышеупомянутый уважаемый господин, важно лишь то, что ни он и никто другой не заметил следующих "мелочей". Первый нюанс – что Соглашение о прекращении огня, датированное 2020 годом, отличается от Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, подписанное Ильхамом Алиевым, Николом Пашиняном и Дональдом Трампом в Овальном кабинете, за рабочим столом президента США, что и является настоящим прекращением войны. Но для несерьезных людей прекращение огня и прекращение войны, как видно, ничем не различаются. Второй нюанс – что как только президент Азербайджана и премьер-министр Армении в кабинете Трампа признали его эксклюзивную роль в прекращении войны в Карабахе, за что дружно выдвинули его кандидатуру на Нобелевскую премию мира, для меня эта темы была закрыта: какое дело Грузии, если Армению и Азербайджан устраивает, что между ними отныне гарантом будут США? А США устраивает присутствие в Зангезуре, на границе с Ираном, где построит разведцентр (data-center, Центр хранения и обработки информации)? Что касается России, то ударник Пашинян, создавший ВИА "Varchaband", первый концерт которой прошёл на прошлой неделе, предложил России восстановить железные дороги, связывающие Армению с Азербайджаном и Турцией (от Ерасха - до Нахичевани и Ахурика), заброшенные после начала Карабахской войны. Что же касается инсинуаций несерьёзных людей – якобы, Грузия потеряет свою транзитную функцию из-за Зангезурского коридора - "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания" TRIPP №741, то это тоже – очередная провокация с далеко идущими последствиями, потому что он не может конкурировать с грузинским участком "Серединного пути" по многим причинам. Но самое главное, что Зангезурский коридор - Маршрут Трампа запланировано сдать в эксплуатацию лишь в 2028 году, а к тому времени Трамп покинет президентский пост - как известно, 7 ноября 2028 года в США пройдут президентские выборы и очень сомнительно, чтобы президентом США в третий раз стал Трамп. Кампания против Трампа уже начата – точно так же, как во время его первого президентства, но если тогда его сразу же после выборов начали обвинять в тайных связях с Кремлём (в дружбе с Путиным, что он летал в Москву для времяпровождения с русскими красавицами, в том, что русские блогеры помогли выиграть ему президентские выборы и др.) и лишь после второго избрания президентом обнаружилось, что эта фейк-кампания организована бывшим президентом Обамой, то сейчас тему чуть поменяли. В трех миллионах файлов Эпштейна не обнаружено ни одного документа, доказывающего участия Трамп в насилии над несовершеннолетними, зато файлы американского миллиардера-финансиста, как ранее – 1,7 млн файлов Сноудена или сотни тысяч файлов Ассанжа стали шокирующей люстрацией мировой элиты, в том числе – многих политических лидеров. Видео, на котором молодые Трамп и Эпштейн веселятся на вечеринке с красивыми девушками (не парнями же!), компроматом не является. Поэтому Грузии, когда ситуация в регионе довольно напряжённая и неопределённая, становиться стороной конфликта и принимать участие в анти-трамповской кампании категорические противопоказано. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
