https://sputnik-georgia.ru/20260217/mezhdunarodnye-vyzovy-vnutrennyaya-politika-i-tseli-gruzii-chto-skazal-prezident-gruzii-297180633.html

Международные вызовы, внутренняя политика и цели Грузии: что сказал президент Грузии?

Международные вызовы, внутренняя политика и цели Грузии: что сказал президент Грузии?

Sputnik Грузия

Кавелашвили оценил предыдущий год, озвучил главные вызовы, с которыми сталкивалась страна, и определил ключевые приоритеты правительства 17.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-17T14:02+0400

2026-02-17T14:02+0400

2026-02-17T14:22+0400

грузия

новости

сша

михаил кавелашвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/05/294799393_0:491:1200:1166_1920x0_80_0_0_ca87e25c6d2c18abcbf9621e58a4e0ef.jpg

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Прошлый год стал для мира водоразделом, в котором Грузия заняла свою особенную позицию, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили, выступая в парламенте с ежегодным отчетом. Во время выступления президент Грузии подвел итоги 2025 года и назвал основные вызовы, с которыми сталкивается страна. Президент отметил, что после начала конфликта на Украине Грузия испытывает "невероятное давление". Но грузинский народ еще раз показал, что на сложности и несправедливость он отвечает единством, верностью национальным интересам и глубоко укрепившимися в нем ценностями. Первая медаль Грузии на зимней Олимпиаде: президент поздравил фигуристов>>>"Тот факт, что мы выдержали это давление, значительно укрепил как наше государство, так и наше общество. В результате сегодня, на фоне формирования нового мирового порядка, мы встретим любой вызов еще более опытными и сильными", – добавил Кавелашвили. Внешняя политика Грузии По словам президента, Грузия придерживается прагматичной и многовекторной внешней политики, суть которой заключается в защите мира и независимости. По его словам, говоря о внешней политике, важно отметить отношения Грузии с Евросоюзом и США. "Европейская бюрократия грубо вмешивается во внутренние дела нашей страны и руководствуется двойными стандартами. По-видимому, им все еще трудно смириться с тем, что Грузия является суверенным, независимым государством. Они воспринимают нашу страну как часть своего геополитического проекта, в рамках которого Грузия должна выполнить конкретные цели, поставленные ими. Им придется смириться с тем, что Грузия независимое, суверенное и достойное государство", – сказал Кавелашвили. В то же время Грузия готова к возобновлению стратегического партнерства с США, подчеркнул он."Между нашими взглядами существует совпадение по многим направлениям. Соответственно, мы будем внимательно следить за тем, как будут развиваться события, тем более с учетом сложной и непредсказуемой геополитической ситуации, существующей сегодня в мире", – заявил президент Грузии. Что происходит внутри страны Михаил Кавелашвили также отметил, что на фоне вызовов на международной арене и давления извне особое значение имели местные выборы 2025 года. "Несмотря на то, что выборы прошли на высшем уровне, в полном соответствии с международными стандартами, для нашего общества было очевидно, что у радикальной оппозиции были совсем другие планы", – утверждает президент. По его словам, события вечера 4 октября были "открыто спровоцированы и поддержаны внешними силами". Президент отметил, что в "предотвращении попытки насильственной революции", наряду с грузинским народом, особую роль сыграли правоохранители, и поблагодарил их за любовь к родине и самоотверженность. Для того, чтобы политический процесс в Грузии окончательно вошел в стабильное русло и последовательному развитию страны больше никогда не угрожала опасность, необходимо оздоровление политического поля, отметил Кавелашвили. По его словам, граждане должны иметь доступ к сбалансированной, объективной информации и дискуссиям политических сил с разными взглядами. "Мы обязаны создать все условия для того, чтобы наши граждане имели доступ к сбалансированной, объективной информации и дискуссиям политических сил с разными взглядами, поскольку все это является необходимым условием для принятия информированного решения. Данная инициатива, с одной стороны, будет способствовать снижению вредного воздействия дезинформационных кампаний, а с другой – может стать важным шагом к прекращению искусственно навязанной поляризации", – пояснил президент Грузии Главная цель По словам грузинского президента, достижение долгосрочного успеха невозможно без образованного и ответственного общества. Он также добавил, что система образования, наряду с высоким качеством знаний, должна прививать будущему поколению чувство ответственности перед своей страной с раннего возраста. "Именно этим духом продиктована анонсированная реформа образования, которая предусматривает реформирование фактически всей системы – как школьного, так и высшего образования", – заявил Кавелашвили. После выступления президента в парламенте Грузии состоялись выступления представителей политических групп, представленных в парламенте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20260217/my-otvetstvenny-za-buduschee-strany--prezident-gruzii-297175081.html

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, сша, михаил кавелашвили