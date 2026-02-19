https://sputnik-georgia.ru/20260219/amerikanskaya-kompaniya-pomozhet-razvivat-npz-v-gruzii-297224960.html

Американская компания поможет развивать НПЗ в Грузии

Американская компания поможет развивать НПЗ в Грузии

Sputnik Грузия

Компания уже успешно завершила первый этап строительства завода с годовой номинальной мощностью 1,2 млн тонн 19.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-19T18:42+0400

2026-02-19T18:42+0400

2026-02-19T19:26+0400

экономика

грузия

новости

кулеви

бензин

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/16/290486377_0:136:2049:1288_1920x0_80_0_0_cc58809881ebf01abfda10d901719949.jpg

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Строящая первый нефтеперерабатывающий завод на территории свободной индустриальной зоны в Кулеви в Грузии компания Black Sea Petroleum заключила соглашение о проектировании и лицензировании установок с американской корпорацией Honeywell, говорится в сообщении компании. Строительство завода на земельном участке площадью 600 тысяч квадратных метров, принадлежащем компании, будет проходить в шесть этапов. Первый этап уже завершен. Компания уже успешно завершила первый этап строительства завода с годовой номинальной мощностью 1,2 млн тонн. В настоящее время ведется строительство, предусмотренное второй фазой, после чего номинальная мощность завода составит 3,3 миллиона тонн в год. На основании соглашения Honeywell обеспечит проект необходимыми технологическими лицензиями, базовой инженерией, специализированным оборудованием и катализаторами. В результате на заводе будет возможно производить авиационный керосин, бензин, дизельное топливо и морское топливо высочайшего качества, соответствующие международным стандартам. Black Sea Petroleum и Honeywell также планируют дальнейшее сотрудничество на следующих этапах развития, которое включает внедрение нефтехимических технологий и технологий глубокой переработки нефти с целью максимального увеличения производительности завода. На первом этапе завод будет производить лигроин (нафту), дизель и мазут, на втором этапе уровень производства будет увеличен до 3 миллионов тонн. На следующих этапах к продукции завода добавится газойль (газовое масло) и битум. А в будущем на заводе будут также производиться бензин, авиационное топливо и дизельное топливо. На заключительном этапе развития завода Black Sea Petroleum сможет не только полностью заменить импорт и покрыть потребность грузинского рынка в бензине и дизельном топливе стандарта Евро-5, но и обеспечить потребности в авиационном топливе, битуме, жидком газе и серной кислоте. Компания планирует экспортировать свою продукцию на европейские и мировые рынки. На первом этапе число трудоустроенных на заводе составит 443, а на окончательном этапе – 717.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260219/port-kulevi-pod-ugrozoy-sanktsiy-es-konflikt-mneniy-v-gruzii-297218202.html

https://sputnik-georgia.ru/20260210/premer-terminal-kulevi-rabotaet-s-soblyudeniem-sanktsionnykh-norm-297080095.html

кулеви

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, кулеви, бензин