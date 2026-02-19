https://sputnik-georgia.ru/20260219/amerikanskaya-kompaniya-pomozhet-razvivat-npz-v-gruzii-297224960.html
Американская компания поможет развивать НПЗ в Грузии
Американская компания поможет развивать НПЗ в Грузии
Компания уже успешно завершила первый этап строительства завода с годовой номинальной мощностью 1,2 млн тонн
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Строящая первый нефтеперерабатывающий завод на территории свободной индустриальной зоны в Кулеви в Грузии компания Black Sea Petroleum заключила соглашение о проектировании и лицензировании установок с американской корпорацией Honeywell, говорится в сообщении компании. Строительство завода на земельном участке площадью 600 тысяч квадратных метров, принадлежащем компании, будет проходить в шесть этапов. Первый этап уже завершен. Компания уже успешно завершила первый этап строительства завода с годовой номинальной мощностью 1,2 млн тонн. В настоящее время ведется строительство, предусмотренное второй фазой, после чего номинальная мощность завода составит 3,3 миллиона тонн в год. На основании соглашения Honeywell обеспечит проект необходимыми технологическими лицензиями, базовой инженерией, специализированным оборудованием и катализаторами. В результате на заводе будет возможно производить авиационный керосин, бензин, дизельное топливо и морское топливо высочайшего качества, соответствующие международным стандартам. Black Sea Petroleum и Honeywell также планируют дальнейшее сотрудничество на следующих этапах развития, которое включает внедрение нефтехимических технологий и технологий глубокой переработки нефти с целью максимального увеличения производительности завода. На первом этапе завод будет производить лигроин (нафту), дизель и мазут, на втором этапе уровень производства будет увеличен до 3 миллионов тонн. На следующих этапах к продукции завода добавится газойль (газовое масло) и битум. А в будущем на заводе будут также производиться бензин, авиационное топливо и дизельное топливо. На заключительном этапе развития завода Black Sea Petroleum сможет не только полностью заменить импорт и покрыть потребность грузинского рынка в бензине и дизельном топливе стандарта Евро-5, но и обеспечить потребности в авиационном топливе, битуме, жидком газе и серной кислоте. Компания планирует экспортировать свою продукцию на европейские и мировые рынки. На первом этапе число трудоустроенных на заводе составит 443, а на окончательном этапе – 717.
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Строящая первый нефтеперерабатывающий завод на территории свободной индустриальной зоны в Кулеви в Грузии компания Black Sea Petroleum заключила соглашение о проектировании и лицензировании установок с американской корпорацией Honeywell, говорится в сообщении компании.
Строительство завода на земельном участке площадью 600 тысяч квадратных метров, принадлежащем компании, будет проходить в шесть этапов. Первый этап уже завершен.
Соглашение между Black Sea Petroleum и Honeywell предусматривает проектирование и лицензирование основных нефтеперерабатывающих установок, что является историческим шагом вперед как для компании, так и для развития энергетического сектора Грузии.
Компания уже успешно завершила первый этап строительства завода с годовой номинальной мощностью 1,2 млн тонн. В настоящее время ведется строительство, предусмотренное второй фазой, после чего номинальная мощность завода составит 3,3 миллиона тонн в год.
На основании соглашения Honeywell обеспечит проект необходимыми технологическими лицензиями, базовой инженерией, специализированным оборудованием и катализаторами.
В результате на заводе будет возможно производить авиационный керосин, бензин, дизельное топливо и морское топливо высочайшего качества, соответствующие международным стандартам.
Black Sea Petroleum и Honeywell также планируют дальнейшее сотрудничество на следующих этапах развития, которое включает внедрение нефтехимических технологий и технологий глубокой переработки нефти с целью максимального увеличения производительности завода.
На первом этапе завод будет производить лигроин (нафту), дизель и мазут, на втором этапе уровень производства будет увеличен до 3 миллионов тонн.
На следующих этапах к продукции завода добавится газойль (газовое масло) и битум. А в будущем на заводе будут также производиться бензин, авиационное топливо и дизельное топливо.
На заключительном этапе развития завода Black Sea Petroleum сможет не только полностью заменить импорт и покрыть потребность грузинского рынка в бензине и дизельном топливе стандарта Евро-5, но и обеспечить потребности в авиационном топливе, битуме, жидком газе и серной кислоте. Компания планирует экспортировать свою продукцию на европейские и мировые рынки.
На первом этапе число трудоустроенных на заводе составит 443, а на окончательном этапе – 717.