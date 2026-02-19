https://sputnik-georgia.ru/20260219/bryussel-proschitalsya-glava-mid-o-strategicheskoy-roli-gruzii-i-oshibkakh-evropy-297214452.html

Брюссель просчитался? Глава МИД о стратегической роли Грузии и ошибках Европы

Брюссель просчитался? Глава МИД о стратегической роли Грузии и ошибках Европы

19.02.2026

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Брюссель допускает стратегическую ошибку, выстраивая отношения с Грузией на языке давления вместо диалога, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в эфире передачи "Имеди LIVE". По ее словам, в европейских институтах сегодня наблюдается дефицит стратегического видения и объективной оценки процессов как в отношении Грузии, так и в более широком контексте. Глава внешнеполитического ведомства отметила, что Тбилиси не "атакует" международные организации, а лишь открыто говорит о недостатках, с которыми страна столкнулась на собственном опыте. По ее словам, ряд международных структур все чаще используются как политические инструменты. В частности, министр отметила, что Венецианская комиссия вместо предоставления юридических рекомендаций по законопроектам стала давать политические оценки, выходящие за рамки правовой экспертизы. Бочоришвили также указала на схожие тенденции в деятельности Совета Европы и институтов ОБСЕ. По ее оценке, механизмы этих организаций используются для влияния на внутренние процессы в странах. Глава МИД также указала, что на формирование внешнеполитической линии ЕС значительное влияние оказывает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По ее мнению, ситуация, при которой ключевые решения во внешних отношениях принимаются не на уровне государств-членов, а концентрируются в руках отдельных фигур, вызывает вопросы на фоне заявлений о защите суверенитета. Бочоришвили добавила, что в ряде европейских столиц, в частности в Будапеште и Братиславе, звучат более прагматичные оценки и акцент на принципе суверенитета, что, по ее словам, может стать основой для пересмотра подходов Брюсселя. Она также обратила внимание на растущую роль Среднего коридора для экономической безопасности Евросоюза. По ее словам, развитие этого маршрута с участием Грузии является важнейшим компонентом для ЕС, особенно в условиях глобальной турбулентности. По словам главы МИД Грузии, уникальную стратегическую роль Грузии невозможно заменить ни одним альтернативным маршрутом. Стратегическое географическое положение страны делает Грузию ключевым узлом в системе региональной связанности, и появление новых направлений не ослабит ее потенциал, уверена Бочоришвили. Бочоришвили отметила, что обсуждаемое строительство новых дорог между Азербайджаном и Арменией является позитивным фактором для всего региона. Если будет открыт дополнительный маршрут, значение региона лишь увеличится. Это повысит уровень транспортной связанности, однако Грузия сохранит свою ключевую роль. Даже при появлении нескольких новых направлений их пропускной способности все равно окажется недостаточно с учетом объемов грузопотока между Западом и Востоком.Министр подчеркнула, что попытки представить новые региональные проекты как конкуренцию грузинскому маршруту являются искусственными. В правящей партии ранее заявили, что инициатива "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP), представленная по итогам мирного саммита между Арменией и Азербайджаном при посредничестве США, открывает новые перспективы для региона и может способствовать укреплению Среднего коридора. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. СГБ: в Кутаиси пресечена попытка покупки урана и цезия-137>>Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути выступила Турция. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В Грузии официально зарегистрировано более 50 тысяч трудовых мигрантов>>В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

