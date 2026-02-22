https://sputnik-georgia.ru/20260222/gruziya-proshla-v-polufinal-chempionata-evropy-po-regbi-297271478.html

Грузия прошла в полуфинал чемпионата Европы по регби

Грузия прошла в полуфинал чемпионата Европы по регби

Полуфиналы чемпионата Европы по регби пройдут 7-8 марта, финал состоится 15 марта 22.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Сборная Грузии по регби обыграла Испанию в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы со счетом 42:30, обеспечив себе первое место в группе. Испанцы открыли счет точным штрафным, однако "Борджгалоснеби" быстро перехватили инициативу: Вано Каркадзе занес попытку, а Тедо Абжандадзе уверенно реализовал – 7:3. До перерыва грузинская команда занесла еще две попытки и контролировала ход встречи. Испания ответила двумя штрафными, и первый тайм завершился со счетом 21:9 в пользу хозяев. Во втором тайме гости резко прибавили и в начале второй половины занесли две попытки с реализациями, выйдя вперед. Тренерский штаб сборной Грузии оперативно отреагировал заменами, и вскоре Бачуки Чумбадзе, только появившись на поле, приземлил мяч в зачетке. Абжандадзе вновь был точен – 28:23. На 65-й минуте испанцы остались в меньшинстве после желтой карточки Висенте Боронати. Грузинская команда воспользовалась численным преимуществом: Лука Маткава занес попытку, а затем Тапладзе оформил еще одну. Маткава точно реализовал обе – 42:30. Из группы А в полуфинал вышли сборные Грузии и Испании. В группе В состоится еще один матч – Португалия в воскресенье примет Румынию. Полуфиналы чемпионата Европы по регби (Rugby Europe Championship) пройдут 7-8 марта, финал состоится 15 марта на стадионе Estadio Municipal Butarque в Леганесе. Чемпионат Европы 2026 года проходит по той же системе, что и в прошлом году: на первом этапе восемь команд были разделены на две группы, из которых две команды-победительницы вышли в полуфинал кубка, а остальные будут бороться за места с V по VIII.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

