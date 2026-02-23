https://sputnik-georgia.ru/20260223/mogut-li-otkazat-inostrantsu-v-rabote-v-gruzii-i-pochemu-podrobnosti-297267049.html

Могут ли отказать иностранцу в работе в Грузии и почему? Подробности

Могут ли отказать иностранцу в работе в Грузии и почему? Подробности

Sputnik Грузия

Официальное разрешение на работу иностранцам будет выдаваться с весны 2026 года 23.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-23T09:01+0400

2026-02-23T09:01+0400

2026-02-23T09:01+0400

грузия

новости

общество

мигранты

миграционная политика

миграция

трудовые мигранты

миграционные новости грузии сегодня

указы по миграции

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/70/234067041_0:0:1499:844_1920x0_80_0_0_50d215c22aa6ee7b7e8399e965a3f936.jpg

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Агентство по трудоустройству Грузии может отказать иностранцу в разрешении на работу, если после рассмотрения заявки решит, что он не соответствует установленным требованиям.Разрешение на работу иностранцам будет выдаваться с 1 марта 2026 года. Чтобы его получить, нужно зарегистрироваться, предоставив необходимые документы. Трудоустроенных в грузинских компаниях иностранцев регистрирует работодатель, остальные регистрируются самостоятельно. Причиной для отказа могут послужить следующие критерии: После получения отказа в разрешении на работу у иностранного гражданина будет один месяц на обжалование решения. При этом подача иска не дает возможности легально работать в Грузии. Иностранцам в Грузии с 1 марта запретят работать по ряду профессий – подробности>>>Также обжалование не дает права превысить срок пребывания в стране и не мешает МВД Грузии принять решение о выдворении иностранца. Кроме того, определен и ряд критериев, по которым иностранца могут лишить права на работу в Грузии. Лишиться права работать в Грузии иностранец может, если: Меры наказания Нарушение правил трудоустройства иностранцев в Грузии будет караться денежными штрафами. Так, трудоустройство трудового мигранта у местного работодателя без разрешения на работу повлечет за собой штраф в размере 2 тысяч лари для местного работодателя (за каждого трудового мигранта). Штраф в размере 2 тысяч лари будет также налагаться на самозанятых иностранцев, которые работают без разрешения. Кроме того, воспрепятствование деятельности Трудовой инспекции или непредставление документов, удостоверяющих личность иностранца, в случае местного работодателя, зарегистрированного как плательщик НДС, влечет штраф от 1 до 7 тысяч лари. Любой другой работодатель, включая лицо, не зарегистрированное в качестве плательщика НДС (за исключением физического лица), будет оштрафован на 1 тысячу лари. В случае самозанятого иностранца это повлечет за собой штраф в размере 5 тысяч лари. Смена работы/деятельности без получения нового разрешения самозанятым иностранцем повлечет для него штраф в размере 2 тысяч лари. За многократное нарушение будет налагаться штраф в двойном или тройном размере. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, мигранты, миграционная политика, миграция, трудовые мигранты, миграционные новости грузии сегодня, указы по миграции