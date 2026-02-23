https://sputnik-georgia.ru/20260223/mogut-li-otkazat-inostrantsu-v-rabote-v-gruzii-i-pochemu-podrobnosti-297267049.html
Могут ли отказать иностранцу в работе в Грузии и почему? Подробности
Могут ли отказать иностранцу в работе в Грузии и почему? Подробности
Официальное разрешение на работу иностранцам будет выдаваться с весны 2026 года 23.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Агентство по трудоустройству Грузии может отказать иностранцу в разрешении на работу, если после рассмотрения заявки решит, что он не соответствует установленным требованиям.Разрешение на работу иностранцам будет выдаваться с 1 марта 2026 года. Чтобы его получить, нужно зарегистрироваться, предоставив необходимые документы. Трудоустроенных в грузинских компаниях иностранцев регистрирует работодатель, остальные регистрируются самостоятельно. Причиной для отказа могут послужить следующие критерии: После получения отказа в разрешении на работу у иностранного гражданина будет один месяц на обжалование решения. При этом подача иска не дает возможности легально работать в Грузии. Иностранцам в Грузии с 1 марта запретят работать по ряду профессий – подробности>>>Также обжалование не дает права превысить срок пребывания в стране и не мешает МВД Грузии принять решение о выдворении иностранца. Кроме того, определен и ряд критериев, по которым иностранца могут лишить права на работу в Грузии. Лишиться права работать в Грузии иностранец может, если: Меры наказания Нарушение правил трудоустройства иностранцев в Грузии будет караться денежными штрафами. Так, трудоустройство трудового мигранта у местного работодателя без разрешения на работу повлечет за собой штраф в размере 2 тысяч лари для местного работодателя (за каждого трудового мигранта). Штраф в размере 2 тысяч лари будет также налагаться на самозанятых иностранцев, которые работают без разрешения. Кроме того, воспрепятствование деятельности Трудовой инспекции или непредставление документов, удостоверяющих личность иностранца, в случае местного работодателя, зарегистрированного как плательщик НДС, влечет штраф от 1 до 7 тысяч лари. Любой другой работодатель, включая лицо, не зарегистрированное в качестве плательщика НДС (за исключением физического лица), будет оштрафован на 1 тысячу лари. В случае самозанятого иностранца это повлечет за собой штраф в размере 5 тысяч лари. Смена работы/деятельности без получения нового разрешения самозанятым иностранцем повлечет для него штраф в размере 2 тысяч лари. За многократное нарушение будет налагаться штраф в двойном или тройном размере.
Могут ли отказать иностранцу в работе в Грузии и почему? Подробности
Официальное разрешение на работу иностранцам будет выдаваться с весны 2026 года
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Агентство по трудоустройству Грузии может отказать иностранцу в разрешении на работу, если после рассмотрения заявки решит, что он не соответствует установленным требованиям.
Разрешение на работу иностранцам будет выдаваться с 1 марта 2026 года. Чтобы его получить, нужно зарегистрироваться, предоставив необходимые документы. Трудоустроенных в грузинских компаниях иностранцев регистрирует работодатель, остальные регистрируются самостоятельно.
Причиной для отказа могут послужить следующие критерии:
неполная информация или документация, которая не была исправлена в течение 10 дней;
нарушение сроков подачи заявки;
позиция или сфера деятельности иностранца не соответствует требованиям и нуждам рынка труда Грузии;
начат процесс выдворения иностранца или принято решение о его выдворении.
После получения отказа в разрешении на работу у иностранного гражданина будет один месяц на обжалование решения. При этом подача иска не дает возможности легально работать в Грузии.
Также обжалование не дает права превысить срок пребывания в стране и не мешает МВД Грузии принять решение о выдворении иностранца. Кроме того, определен и ряд критериев, по которым иностранца могут лишить права на работу в Грузии.
Лишиться права работать в Грузии иностранец может, если:
контракт с грузинским работодателем расторгнут;
мониторинг установил, что иностранец фактически не работает в той сфере, на работу в которой было выдано разрешение;
мониторинг установил, что иностранец работает в другой сфере и не обновил разрешение на эту работу;
истек срок действия вида на жительство;
есть решение о выдворении иностранца;
он покинул Грузию на срок более полугода.
Нарушение правил трудоустройства иностранцев в Грузии будет караться денежными штрафами.
Так, трудоустройство трудового мигранта у местного работодателя без разрешения на работу повлечет за собой штраф в размере 2 тысяч лари для местного работодателя (за каждого трудового мигранта).
Штраф в размере 2 тысяч лари будет также налагаться на самозанятых иностранцев, которые работают без разрешения.
Кроме того, воспрепятствование деятельности Трудовой инспекции или непредставление документов, удостоверяющих личность иностранца, в случае местного работодателя, зарегистрированного как плательщик НДС, влечет штраф от 1 до 7 тысяч лари.
Любой другой работодатель, включая лицо, не зарегистрированное в качестве плательщика НДС (за исключением физического лица), будет оштрафован на 1 тысячу лари. В случае самозанятого иностранца это повлечет за собой штраф в размере 5 тысяч лари.
Смена работы/деятельности без получения нового разрешения самозанятым иностранцем повлечет для него штраф в размере 2 тысяч лари. За многократное нарушение будет налагаться штраф в двойном или тройном размере.