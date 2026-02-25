https://sputnik-georgia.ru/20260225/borba-s-nelegalami-v-tbilisi-i-regionakh-iz-strany-vyslali-85-inostrantsev-297321828.html

Борьба с нелегалами в Тбилиси и регионах: из страны выслали 85 иностранцев

Граждане более чем 20 государств были выдворены из Грузии, поскольку превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований 25.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Сотрудники департамента миграции за последние несколько дней выдворили из страны 85 иностранцев, незаконно находившихся на территории Грузии, сообщили в пресс-службе МВД.Среди высланных – граждане Азербайджана, Бангладеш, Беларуси, Египта, Ирака, Турции, Туркменистана, Йемена, Иордании, Индии, Ирана, Израиля, Кот-д'Ивуара, Кубы, Непала, Нигерии, Пакистана, России, ЮАР, Армении, Судана, Таиланда, Филиппин, Кыргызстана и Китая.Все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований.В соответствии с действующим законодательством депортированным лицам въезд в Грузию запрещен. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как департамент миграции МВД Грузии, так и суд.Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Ограничение на въезд не применяется к иностранцам, покинувшим страну добровольно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

