"Циничное вмешательство": Пипия о санкциях Лондона против "Имеди" и "PosTV"
"Циничное вмешательство": Пипия о санкциях Лондона против "Имеди" и "PosTV"
Мамука Пипия не видит ничего "дружественного" в действиях Великобритании, указывая на последовательные антигрузинские шаги Лондона 25.02.2026, Sputnik Грузия
"Циничное вмешательство": Пипия о санкциях Лондона против "Имеди" и "PosTV"
12:05 25.02.2026 (обновлено: 12:16 25.02.2026)
Мамука Пипия не видит ничего "дружественного" в действиях Великобритании, указывая на последовательные антигрузинские шаги Лондона
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Великобритания цинично и открыто вмешивается во внутренние дела Грузии, на этот раз включив в санкционный список телекомпании "Имеди" и "PosTV", заявил международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия в беседе со Sputnik Грузия.
Грузинские телекомпании "Имеди" и "PosTV" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".
"Должен сказать прямо: я никогда не сталкивался с тем, чтобы правительство страны, претендующей на статус "друга", столь цинично и открыто вмешивалось во внутренние дела другого государства. Ситуация с санкциями против грузинских медиаресурсов и ангажированное расследование BBC о применении газа – это звенья одной цепи", – заявил Пипия.
По словам политика, живя много лет в Москве и поддерживая постоянный диалог с ведущими политиками как в России, так и в Грузии, он видит ситуацию изнутри.
"Вместо того чтобы поучать нас демократии, всей этой "клиентуре Эпштейна" пора бы обратить внимание на свои собственные инструменты пропаганды. Именно им стоит ввести санкции против BBC, так как эта корпорация давно перестала быть эталоном журналистики, окончательно превратившись в низкопробную желтую прессу, работающую по политическому заказу", – отметил Пипия.
Ранее генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что нет никаких аргументов, доказывающих обвинения Великобритании в адрес телеканалов.
Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после создания в 2014 году из-за якобы отступления правительства "Грузинской Мечты" от прозападного курса.
По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей.
"Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля.
Между тем, в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании выросло до одиннадцати человек.
Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в список попавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе.
По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября, в начале декабря 2024 года; также, последовавшие уголовные дела и причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции.
24 февраля 2026 года грузинские телекомпании "Имеди" и "PosTV" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику, или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают, или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".