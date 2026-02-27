https://sputnik-georgia.ru/20260227/gruziya-pod-davleniem-es-reaktsiya-tbilisi-na-shantazh-i-ugrozu-lisheniya-bezviza-297354949.html

Грузия под давлением ЕС: реакция Тбилиси на шантаж и угрозу лишения безвиза

Грузия под давлением ЕС: реакция Тбилиси на шантаж и угрозу лишения безвиза

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Нынешнее руководство Евросоюза ведет себя как шантажист, пытаясь давить на Грузию и ставя народ перед выбором между свободой и безвизовым режимом, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в письме грузинской оппозиции отметила, что приостановка действия безвизового режима с ЕС может затронуть всех граждан Грузии, если "руководство страны не решит существующие проблемы". По ее словам, хотя в ЕС пока нет единого мнения по вопросу санкций, обсуждения продолжаются, и рассматриваются меры против лиц, ответственных за откат от демократии и нарушения прав человека.Глава парламента напомнил, что посол Евросоюза и представители Урсулы фон дер Ляйен в Тбилиси вмешивались в избирательную кампанию, поддерживая оппозицию против "Грузинской мечты" и финансируя организации для наблюдения за выборами."Они проиграли на этих выборах, „Грузинская мечта“ победила, и с тех пор мы видим постоянные атаки против Грузии. Суть этого шантажа такова: „Народ Грузии, либо вы подчиняетесь нашей воле и делаете то, что мы скажем“", — сказал он.Папуашвили подчеркнул, что попытки ЕС диктовать условия, назначать судей и прокуроров или принимать законы против воли народа недопустимы, и что грузинский народ не примет подобные манипуляции.По его словам, после падения железного занавеса европейские чиновники приезжали в страну и знакомились с культурой, но при этом не понимали, с кем имеют дело. Он отметил, что это не первая попытка давления на Грузию: ранее визы уже закрывали и вводили экономические санкции в разные периоды независимости страны."Это наглядно показывает, в какой пропасти с точки зрения ценностей находится сегодня Брюссель… Пусть они обсуждают демократию между собой, но грузинский народ эту ложь не примет", — заявил Папуашвили.Взгляд оппозицииОппозиционный политик Ника Гварамия заявил, что шаги, предпринимаемые "Грузинской мечтой", могут привести не только к персональным санкциям против властей, но и к приостановке безвизового режима для всех граждан Грузии."Мы боремся за то, чтобы этого не допустить, действуя как внутри страны, так и за ее пределами, чтобы граждане понимали существующие риски", — отметил Гварамия.По словам Зураба Джапаридзе, из-за проблем с верховенством закона и коррупцией в Грузии существует реальная угроза безвизовому сообщению с Шенгенской зоной.Оппозиционные политики — Зураб Джапаридзе, Элене Хоштария, Ника Гварамия, Ника Мелия, Леван Хабеишвили, Георгий Вашадзе, Ираклий Окруашвили и Гиви Таргамадзе — направили письмо в Еврокомиссию еще 22 сентября 2025 года. Ответ от главы ЕК они получили спустя пять месяцев — 25 февраля 2026 года.Решение ЕврокомиссииРанее в феврале 2026 года Еврокомиссия приостановила безвизовый режим для граждан Грузии с дипломатическими и служебными паспортами.Причиной такого решения, по объяснению ЕК, стали действия грузинских властей, которые "подрывают принципы, на которых основана либерализация визового режима; не соответствуют нормам и ценностям ЕС; препятствуют стабильному развитию экономических, гуманитарных, культурных, научных и других связей между Евросоюзом и Грузией".Власти Грузии называют эти обвинения несправедливыми, тогда как оппозиция утверждает, что решение ЕС обусловлено "внешней политикой властей страны и заботой Европы о собственной безопасности".Безвиз для ГрузииС 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз. Первое решение по ограничению безвизового режима Совет ЕС принял 27 января 2025 года, временно приостановив его для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.Данная мера была принята в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", которые, по мнению ЕС, подрывают основные права населения Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

