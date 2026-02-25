Санкции, провокации, мир: президент Грузии о независимой внешней политике

https://sputnik-georgia.ru/20260225/sanktsii-provokatsii-mir-prezident-gruzii-o-nezavisimoy-vneshney-politike-297324546.html

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Введение санкций Великобританией против грузинских телеканалов является частью более широкой цепочки действий, направленных против государства, его власти и национальных интересов, а также продолжением давления на Грузию с начала конфликта на Украине, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в эфире передачи "Актуальная тема". Грузия защитит телекомпании под санкциями – премьер>>>Грузинские телекомпании "Имеди" и "PosТV" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". Президент отметил, что обвинения о влиянии грузинских телеканалов на ситуацию в Украине выглядят несерьезными,, что "Имеди" и "PosТV" пользуются доверием и популярностью в обществе, и это, по его мнению, стало причиной такого шага. "Циничное вмешательство": Пипия о санкциях Лондона против "Имеди" и PosTV>>>Кавелашвили подчеркнул, что грузинское общество понимает мотивы введения санкций и готово к подобным решениям, однако считает необходимым ответить. Он связал происходящее с продолжающимися информационными процессами вокруг Грузии и попытками повлиять на общественное мнение. Попытки вовлечь Грузию в конфликт Президент также заявил, что после начала конфликта на Украине предпринимались попытки втянуть Грузию в военный конфликт. К провокациям были причастны как отдельные граждане Грузии, так и представители украинских властей и другие акторы. По словам президента, даже после окончания конфликта Грузия, находясь в сложном регионе, должна сохранять бдительность и быть готовой к вызовам. Президент подчеркнул, что власти страны действовали исходя из национальных интересов и стремились избежать вовлечения в конфликт, несмотря на внутреннюю критику и протесты. Государство защитит достигнутые результаты Кавелашвили заявил, что государство в рамках закона ограничит действия всех, кто попытается навредить достигнутым результатам. "Мы правовое, демократическое, свободное, суверенное государство и будем действовать в рамках закона", – подчеркнул он. Он также отметил недопустимость приравнивания чужих национальных символов к грузинским и необходимость сохранять уважение к государственным ценностям. Грузия и региональные мирные процессы Президент подчеркнул ключевую роль Грузии в региональных проектах и поддержании стабильности. Кавелашвили подчеркнул, что Грузия мотивирована активно работать над развитием "Среднего коридора", укреплять сотрудничество с соседними странами и способствовать укреплению мира и безопасности в регионе. Независимая внешняя политика Кавелашвили заявил, что сегодня Грузия – это независимое государство, а все дипломатические шаги предпринимаются с позиции равенства и взаимного уважения. Он также подчеркнул искренность и симпатию в отношениях с новой администрацией США и стремление укреплять сотрудничество на основе общих ценностей и прозрачности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

