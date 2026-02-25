https://sputnik-georgia.ru/20260225/sanktsii-provokatsii-mir-prezident-gruzii-o-nezavisimoy-vneshney-politike-297324546.html
Санкции, провокации, мир: президент Грузии о независимой внешней политике
Санкции, провокации, мир: президент Грузии о независимой внешней политике
Михаил Кавелашвили подчеркнул ключевую роль Грузии в региональных проектах и поддержании стабильности 25.02.2026
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Введение санкций Великобританией против грузинских телеканалов является частью более широкой цепочки действий, направленных против государства, его власти и национальных интересов, а также продолжением давления на Грузию с начала конфликта на Украине, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в эфире передачи "Актуальная тема". Грузинские телекомпании "Имеди" и "PosТV" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". Президент отметил, что обвинения о влиянии грузинских телеканалов на ситуацию в Украине выглядят несерьезными,, что "Имеди" и "PosТV" пользуются доверием и популярностью в обществе, и это, по его мнению, стало причиной такого шага. Кавелашвили подчеркнул, что грузинское общество понимает мотивы введения санкций и готово к подобным решениям, однако считает необходимым ответить. Он связал происходящее с продолжающимися информационными процессами вокруг Грузии и попытками повлиять на общественное мнение. Попытки вовлечь Грузию в конфликт Президент также заявил, что после начала конфликта на Украине предпринимались попытки втянуть Грузию в военный конфликт. К провокациям были причастны как отдельные граждане Грузии, так и представители украинских властей и другие акторы. По словам президента, даже после окончания конфликта Грузия, находясь в сложном регионе, должна сохранять бдительность и быть готовой к вызовам. Президент подчеркнул, что власти страны действовали исходя из национальных интересов и стремились избежать вовлечения в конфликт, несмотря на внутреннюю критику и протесты. Государство защитит достигнутые результаты Кавелашвили заявил, что государство в рамках закона ограничит действия всех, кто попытается навредить достигнутым результатам. "Мы правовое, демократическое, свободное, суверенное государство и будем действовать в рамках закона", – подчеркнул он. Он также отметил недопустимость приравнивания чужих национальных символов к грузинским и необходимость сохранять уважение к государственным ценностям. Грузия и региональные мирные процессы Президент подчеркнул ключевую роль Грузии в региональных проектах и поддержании стабильности. Кавелашвили подчеркнул, что Грузия мотивирована активно работать над развитием "Среднего коридора", укреплять сотрудничество с соседними странами и способствовать укреплению мира и безопасности в регионе. Независимая внешняя политика Кавелашвили заявил, что сегодня Грузия – это независимое государство, а все дипломатические шаги предпринимаются с позиции равенства и взаимного уважения. Он также подчеркнул искренность и симпатию в отношениях с новой администрацией США и стремление укреплять сотрудничество на основе общих ценностей и прозрачности.
Санкции, провокации, мир: президент Грузии о независимой внешней политике
Михаил Кавелашвили подчеркнул ключевую роль Грузии в региональных проектах и поддержании стабильности
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Введение санкций Великобританией против грузинских телеканалов является частью более широкой цепочки действий, направленных против государства, его власти и национальных интересов, а также продолжением давления на Грузию с начала конфликта на Украине, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в эфире передачи "Актуальная тема".
Грузинские телекомпании "Имеди" и "PosТV" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".
"Мы ведь понимаем, зачем это делается. Это продолжение той цепочки, которая осуществляется против нашего государства, государственных институтов, власти, рядовых граждан, в целом против наших национальных интересов с начала войны на Украине", – сказал Кавелашвили.
Президент отметил, что обвинения о влиянии грузинских телеканалов на ситуацию в Украине выглядят несерьезными,, что "Имеди" и "PosТV" пользуются доверием и популярностью в обществе, и это, по его мнению, стало причиной такого шага.
Кавелашвили подчеркнул, что грузинское общество понимает мотивы введения санкций и готово к подобным решениям, однако считает необходимым ответить. Он связал происходящее с продолжающимися информационными процессами вокруг Грузии и попытками повлиять на общественное мнение.
Попытки вовлечь Грузию в конфликт
Президент также заявил, что после начала конфликта на Украине предпринимались попытки втянуть Грузию в военный конфликт. К провокациям были причастны как отдельные граждане Грузии, так и представители украинских властей и другие акторы.
"Против нас действовали даже наши собственные граждане, здесь проводились акции, пытались нас спровоцировать и втянуть в конфликт. Всем этим занимались разные стороны… Оказалось, что с Россией велась бурная торговля, а нас призывали вводить санкции. Все это стало явным", – отметил он.
По словам президента, даже после окончания конфликта Грузия, находясь в сложном регионе, должна сохранять бдительность и быть готовой к вызовам.
Президент подчеркнул, что власти страны действовали исходя из национальных интересов и стремились избежать вовлечения в конфликт, несмотря на внутреннюю критику и протесты.
Государство защитит достигнутые результаты
Кавелашвили заявил, что государство в рамках закона ограничит действия всех, кто попытается навредить достигнутым результатам.
"Мы правовое, демократическое, свободное, суверенное государство и будем действовать в рамках закона", – подчеркнул он.
Он также отметил недопустимость приравнивания чужих национальных символов к грузинским и необходимость сохранять уважение к государственным ценностям.
Грузия и региональные мирные процессы
Президент подчеркнул ключевую роль Грузии в региональных проектах и поддержании стабильности.
"Тема Среднего коридора – это одна из важнейших платформ для развития, которая соединяет Азию и Европу и напрямую связана с обеспечением мирных процессов в регионе", – заявил он.
Кавелашвили подчеркнул, что Грузия мотивирована активно работать над развитием "Среднего коридора", укреплять сотрудничество с соседними странами и способствовать укреплению мира и безопасности в регионе.
Независимая внешняя политика
Кавелашвили заявил, что сегодня Грузия – это независимое государство, а все дипломатические шаги предпринимаются с позиции равенства и взаимного уважения.
"Мы не зависим ни от ЕС, ни от США, ни от Китая, ни от какой-либо другой страны. Наши отношения с этими государствами искренние, равноправные, справедливые и основаны на взаимном уважении", – отметил президент.
Он также подчеркнул искренность и симпатию в отношениях с новой администрацией США и стремление укреплять сотрудничество на основе общих ценностей и прозрачности.