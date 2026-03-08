https://sputnik-georgia.ru/20260308/kobakhidze-pokupka-kvartiry-inostrantsami-ne-privodit-k-massovomu-polucheniyu-vnzh-297492905.html

Кобахидзе: покупка квартиры иностранцами не приводит к массовому получению ВНЖ

ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Иностранцам в текущем году продано в Грузии 60 тысяч квартир, но только 5 тысяч из них получили на этом основании вид на жительство, что не составляет большой доли миграции, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди". Вид на жительство в Грузии дает право легально находиться в стране, а также пользоваться рядом госпрограмм. Однако при этом он не дает права голосования, участия в политической жизни в любой форме, права владеть сельскохозяйственной землей, права пользоваться программами, предназначенными исключительно для граждан Грузии. По словам премьера, 107 тысяч иностранцев получили право на проживание в Грузии, из них 30% – граждане России, 22% – граждане Индии (в основном студенты), далее идут граждане Азербайджана, Украины и других стран. Если учитывать данные о пересечении границы, 70% мигрантов – из постсоветских стран, стран ЕС, США и Израиля, а доля граждан Турции и Ирана составляет всего 0,7%. Кобахидзе пояснил, что структура иностранцев в стране выглядит так: 37 тысяч студентов, значительный вклад которых в экономику, 51 500 трудовых мигрантов, из которых около 25% – граждане России, 6 856 – индийцы, 5 600 – турки, 5 000 – белорусы. Он добавил, что до 30 тысяч из мигрантов – украинские беженцы, 47 500 – члены семей граждан Грузии, бывшие граждане страны или иностранцы, проживающие в Грузии более 10 лет, а 6 тысяч человек пользуются краткосрочными или инвестиционными видами на жительство. Правила трудоустройства иностранцев Для найма иностранных работников местный работодатель обязан не менее чем за 10 рабочих дней до подачи заявления на получение права на трудовую деятельность разместить в информационной системе управления рынком труда информацию о вакантной должности. Только если в течение 10 рабочих дней система не сможет обеспечить поиск и предоставление работодателю кандидатур, соответствующих требованиям вакансии, он может обратиться в агентство с заявлением о получении права на трудовую деятельность для мигранта. При этом в случае отказа от предложенного местного работника работодатель обязан в течение трех рабочих дней с момента завершения процесса отбора в электронной форме уведомить агентство об этом и обосновать причину отказа. Агентство в течение трех рабочих дней с момента получения заявления рассматривает причины, представленные работодателем, принимает решение о продолжении или прекращении процесса получения права на трудовую деятельность и уведомляет об этом компанию в электронной форме. Только в случае положительного решения агентства местный работодатель может нанять иностранца и зарегистрировать его.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

