Папуашвили о расследовании СГБ: действия политиков и НПО угрожают безопасности страны

По словам спикера парламента, недавние заявления, сделанные в Грузии параллельно с продолжающимися процессами на Ближнем Востоке, являются саботажем 09.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Местные политики и представители НПО помогают внешним силам сделать из Грузии объект для нападения на фоне событий на Ближнем Востоке, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, комментируя начатое Службой госбезопасности расследование. СГБ Грузии 7 марта сообщила о начале расследования в связи с высказываниями отдельных политиков о ситуации в стране на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Экс-министр обороны, основательница НПО "Гражданская идея" Тина Хидашели заявила, что в Грузии действует т. н. "университет", поддерживающий Иран и являющийся фактически "школой террористов". Кроме того, в СМИ появилось исследование "Института Хадсона", соавтором которого является оппозиционер Георгий Канделаки. В нем говорится, что Иран планомерно расширяет свое влияние в Грузии. По словам Папуашвили, важно, что Служба государственной безопасности проявила интерес к этому вопросу, и важно внимательно следить за действиями подобных субъектов, противоречащими интересам Грузии. "Мы имеем дело с информационной атакой на Грузию. Это распространенный метод пропаганды в рамках гибридной войны. В учебниках прямо написано, как создаются фальшивые квазинаучные работы, так называемые исследования", – заявил Папуашвили. По его словам, сначала создается фальшивое исследование, которое затем воспроизводится СМИ, затем следует ответная реакция, и таким образом формируется определенное восприятие той или иной страны. "В данном случае мы имеем дело с прямой информационной войной против Грузии, участниками которой являются деятели, финансируемые из-за рубежа. Мы видим Тину Хидашели, финансируемую тайваньским сепаратистским режимом, которая имеет явную антигрузинскую повестку дня, пытаясь ослабить нашу страну", – заявил Папуашвили. По словам Папуашвили, все три так называемые исследования являются ложными и необходимы для создания информационного шума. Председатель парламента также ответил на вопрос журналистов о том, что СГБ не может найти оппозиционного политика Гиви Таргамадзе, который ранее заявил о наличии университета террористов в Грузии. По словам спикера парламента, недавние заявления, сделанные в Грузии параллельно с продолжающимися процессами на Ближнем Востоке, являются саботажем. "Это обычный саботаж, когда у нас внутри есть люди, которые работают над тем, чтобы сделать Грузию мишенью для различных сил, и являются одним из звеньев в продолжающейся гибридной войне против Грузии. Так что это факт, и мы должны от этого избавиться", – отметил Папуашвили. Все лица были вызваны в СГБ в рамках расследования, которое ведется по статье "Ответственность за содействие иностранному государству, иностранной организации или организации под контролем иностранного государства во враждебной деятельности". США и Израиль 28 февраля нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения. Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения. * Дворянин Кахабер Корганашвили помог врагам Грузии в битве при Парцхиси (1569 год), где произошло сражение между грузинскими и кызылбашскими войсками. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

