Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260309/papuashvili-o-rassledovanii-sgb-deystviya-politikov-i-npo-ugrozhayut-bezopasnosti-strany-297503907.html
Папуашвили о расследовании СГБ: действия политиков и НПО угрожают безопасности страны
Папуашвили о расследовании СГБ: действия политиков и НПО угрожают безопасности страны
Sputnik Грузия
По словам спикера парламента, недавние заявления, сделанные в Грузии параллельно с продолжающимися процессами на Ближнем Востоке, являются саботажем 09.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-09T14:54+0400
2026-03-09T14:54+0400
политика
грузия
новости
иран
сгб
шалва папуашвили
ближний восток
георгий канделаки
сша
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23558/55/235585591_0:5:1100:624_1920x0_80_0_0_e0c8ca24a2f279652f752c71c172e2a0.jpg
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Местные политики и представители НПО помогают внешним силам сделать из Грузии объект для нападения на фоне событий на Ближнем Востоке, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, комментируя начатое Службой госбезопасности расследование. СГБ Грузии 7 марта сообщила о начале расследования в связи с высказываниями отдельных политиков о ситуации в стране на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Экс-министр обороны, основательница НПО "Гражданская идея" Тина Хидашели заявила, что в Грузии действует т. н. "университет", поддерживающий Иран и являющийся фактически "школой террористов". Кроме того, в СМИ появилось исследование "Института Хадсона", соавтором которого является оппозиционер Георгий Канделаки. В нем говорится, что Иран планомерно расширяет свое влияние в Грузии. По словам Папуашвили, важно, что Служба государственной безопасности проявила интерес к этому вопросу, и важно внимательно следить за действиями подобных субъектов, противоречащими интересам Грузии. "Мы имеем дело с информационной атакой на Грузию. Это распространенный метод пропаганды в рамках гибридной войны. В учебниках прямо написано, как создаются фальшивые квазинаучные работы, так называемые исследования", – заявил Папуашвили. По его словам, сначала создается фальшивое исследование, которое затем воспроизводится СМИ, затем следует ответная реакция, и таким образом формируется определенное восприятие той или иной страны. "В данном случае мы имеем дело с прямой информационной войной против Грузии, участниками которой являются деятели, финансируемые из-за рубежа. Мы видим Тину Хидашели, финансируемую тайваньским сепаратистским режимом, которая имеет явную антигрузинскую повестку дня, пытаясь ослабить нашу страну", – заявил Папуашвили. По словам Папуашвили, все три так называемые исследования являются ложными и необходимы для создания информационного шума. Председатель парламента также ответил на вопрос журналистов о том, что СГБ не может найти оппозиционного политика Гиви Таргамадзе, который ранее заявил о наличии университета террористов в Грузии. По словам спикера парламента, недавние заявления, сделанные в Грузии параллельно с продолжающимися процессами на Ближнем Востоке, являются саботажем. "Это обычный саботаж, когда у нас внутри есть люди, которые работают над тем, чтобы сделать Грузию мишенью для различных сил, и являются одним из звеньев в продолжающейся гибридной войне против Грузии. Так что это факт, и мы должны от этого избавиться", – отметил Папуашвили. Все лица были вызваны в СГБ в рамках расследования, которое ведется по статье "Ответственность за содействие иностранному государству, иностранной организации или организации под контролем иностранного государства во враждебной деятельности". США и Израиль 28 февраля нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения. Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения. * Дворянин Кахабер Корганашвили помог врагам Грузии в битве при Парцхиси (1569 год), где произошло сражение между грузинскими и кызылбашскими войсками. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
https://sputnik-georgia.ru/20260309/iran-ugrozhaet-posolstvu-ssha-v-gruzii-i-nefteprovodu-general-dal-obyasneniya-v-sgb-297502263.html
https://sputnik-georgia.ru/20260307/sgb-gruzii-rassleduet-delo-o-vyskazyvaniyakh-politikov-na-fone-konflikta-na-blizhnem-vostoke-297481837.html
иран
ближний восток
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23558/55/235585591_131:0:968:628_1920x0_80_0_0_546e51a782f9f116e6f262fd2d6a017e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, иран, сгб, шалва папуашвили, ближний восток, георгий канделаки, сша
политика, грузия, новости, иран, сгб, шалва папуашвили, ближний восток, георгий канделаки, сша

Папуашвили о расследовании СГБ: действия политиков и НПО угрожают безопасности страны

14:54 09.03.2026
© photo: Sputnik / StringerСлужба государственной безопасности Грузии - СГБ
Служба государственной безопасности Грузии - СГБ - Sputnik Грузия, 1920, 09.03.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
По словам спикера парламента, недавние заявления, сделанные в Грузии параллельно с продолжающимися процессами на Ближнем Востоке, являются саботажем
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Местные политики и представители НПО помогают внешним силам сделать из Грузии объект для нападения на фоне событий на Ближнем Востоке, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, комментируя начатое Службой госбезопасности расследование.
СГБ Грузии 7 марта сообщила о начале расследования в связи с высказываниями отдельных политиков о ситуации в стране на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Экс-министр обороны, основательница НПО "Гражданская идея" Тина Хидашели заявила, что в Грузии действует т. н. "университет", поддерживающий Иран и являющийся фактически "школой террористов". Кроме того, в СМИ появилось исследование "Института Хадсона", соавтором которого является оппозиционер Георгий Канделаки. В нем говорится, что Иран планомерно расширяет свое влияние в Грузии.

"Я думаю, что те, кто хочет изучать методы дезинформации и гибридной войны, могут приехать в Грузию и написать диссертации о том, как местные Корганашвили* помогают иностранным силам, чтобы сделать Грузию объектом своего нападения. Мы видим, что вырисовывается четкая закономерность", – заявил Папуашвили.

По словам Папуашвили, важно, что Служба государственной безопасности проявила интерес к этому вопросу, и важно внимательно следить за действиями подобных субъектов, противоречащими интересам Грузии.
СГБ Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 09.03.2026
Иран угрожает посольству США в Грузии и нефтепроводу? Генерал дал объяснения в СГБ
12:52
"Мы имеем дело с информационной атакой на Грузию. Это распространенный метод пропаганды в рамках гибридной войны. В учебниках прямо написано, как создаются фальшивые квазинаучные работы, так называемые исследования", заявил Папуашвили.
По его словам, сначала создается фальшивое исследование, которое затем воспроизводится СМИ, затем следует ответная реакция, и таким образом формируется определенное восприятие той или иной страны.
"В данном случае мы имеем дело с прямой информационной войной против Грузии, участниками которой являются деятели, финансируемые из-за рубежа. Мы видим Тину Хидашели, финансируемую тайваньским сепаратистским режимом, которая имеет явную антигрузинскую повестку дня, пытаясь ослабить нашу страну", заявил Папуашвили.
По словам Папуашвили, все три так называемые исследования являются ложными и необходимы для создания информационного шума.
Председатель парламента также ответил на вопрос журналистов о том, что СГБ не может найти оппозиционного политика Гиви Таргамадзе, который ранее заявил о наличии университета террористов в Грузии.
"Никому не стоит беспокоиться, наше государство найдет всех, кого нужно найти, и если кого-то нужно привлечь к ответственности, его тоже привлекут к ответственности", – отметил Папуашвили.
По словам спикера парламента, недавние заявления, сделанные в Грузии параллельно с продолжающимися процессами на Ближнем Востоке, являются саботажем.
"Это обычный саботаж, когда у нас внутри есть люди, которые работают над тем, чтобы сделать Грузию мишенью для различных сил, и являются одним из звеньев в продолжающейся гибридной войне против Грузии. Так что это факт, и мы должны от этого избавиться", отметил Папуашвили.
Мамука Мдинарадзе - Sputnik Грузия, 1920, 07.03.2026
СГБ Грузии расследует дело о высказываниях политиков на фоне конфликта на Ближнем Востоке
7 марта, 14:00
Все лица были вызваны в СГБ в рамках расследования, которое ведется по статье "Ответственность за содействие иностранному государству, иностранной организации или организации под контролем иностранного государства во враждебной деятельности".
США и Израиль 28 февраля нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения.
Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.
* Дворянин Кахабер Корганашвили помог врагам Грузии в битве при Парцхиси (1569 год), где произошло сражение между грузинскими и кызылбашскими войсками.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0