Кирцхалия: кампания против Грузии и терминала в Кулеви направлена на подрыв экономики

12.03.2026

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Дезинформационная кампания против Грузии, направленная на то, чтобы представить страну "черной дырой" для обхода санкций, включая спекуляции вокруг работы нефтяного терминала в Кулеви (Хобский район, Западная Грузия), нацелена на подрыв экономики страны, заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия в эфире телеканала "Имеди". В последнее время в адрес Грузии прозвучал ряд громких обвинений: якобы на территории страны действуют "университеты террористов", что значительно усилило влияние Ирана в стране, а также прозвучали призывы включить нефтяной терминал Кулеви в 20-й пакет санкций ЕС против России за несоблюдение международных санкций. "Все их заявления, изображающие Грузию как черную дыру, и вся их дезинформация служат созданию дестабилизации в стране, подрыву экономики", – заявил Кирцхалия. По его словам, представить Грузию проиранской страной пытаются те же силы, что пытались изобразить Грузию как пророссийскую силу после 2022 года. По словам политика, терминал Кулеви стал мишенью агентуры, потому что является одним из стратегических и главных объектов страны. "Это серьезный, экономически стратегический объект, и, конечно, они нанесут по нему удар первым. Сегодня мы видим, что происходит в Европе, что привело к этой ситуации – катастрофическое повышение цен на энергоносители. Когда британский посол заявил, что в Европе граждане платят в десять раз больше налогов, почему грузинские граждане не должны разделить эту участь", – сказал Кирцхалия. Он также напомнил, что о включении порта Кулеви в пакет санкций говорил посол Германии в Грузии Петер Фишер. "Он говорил об этом очень серьезно и с болью в сердце, как будто его сердце болело за нашу страну", – сказал Кирцхалия. Депутат подчеркнул, что позиция правящей партии ясна: власти не будут делать ничего, чтобы население платило в 2-3 раза больше за топливо, в 4-5 раз больше за коммунальные услуги. "Мы всегда говорим, что пока страна экономически устойчива и стабильна. Где власть проводит политику мира, там агентуре очень трудно действовать, сфера деятельности агентуры максимально ограничена", – подчеркнул Кирцхалия. В конце февраля власти Грузии предоставили подробную информацию Еврокомиссии о работе порта Кулеви и соблюдении всех международных санкций. Об этом журналистам заявил лично посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. В правящей партии "Грузинская мечта" расценили возможное применение санкций как попытку шантажа и напомнили, что терминал Кулеви принадлежит азербайджанской компании SOCAR, а Азербайджан является одним из поставщиков нефти и газа в Европу. В Кулеви функционирует нефтяной терминал, принадлежащий азербайджанской госкомпании SOCAR. Терминал был сдан в эксплуатацию в мае 2008 года. В 2025 году терминал Кулеви перевалил 2,2 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также другие продукты нефтегазовой и нефтехимической промышленности. Десятого марта стало известно, что ЕС исключил Кулеви из санкционного списка. Что касается заявлений вокруг Ирана, то СГБ Грузии 7 марта сообщила о начале расследования в связи с высказываниями отдельных политиков о ситуации в стране на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Экс-министр обороны, основательница НПО "Гражданская идея" Тина Хидашели заявила, что в Грузии действует т. н. "университет", поддерживающий Иран и являющийся фактически "школой террористов". Кроме того, в СМИ появилось исследование "Института Хадсона", соавтором которого является оппозиционер Георгий Канделаки. В нем говорится, что Иран планомерно расширяет свое влияние в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

