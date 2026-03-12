https://sputnik-georgia.ru/20260312/papuashvili-bryussel-stal-oppozitsiey-vlastyam-gruzii-297547339.html
Папуашвили: Брюссель стал оппозицией властям Грузии
Папуашвили: Брюссель стал оппозицией властям Грузии
По мнению председателя парламента, целью действий европейских структур было приведение к власти в Грузии "марионеточного режима" 12.03.2026
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/0f/287929033_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_e636f9db7c0516342800f9add62cce21.jpg
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. У властей фактически нет реальной оппозиции внутри парламента, роль основного оппонента выполняет Брюссель, который пытается вмешиваться во внутреннюю политику страны, в том числе через финансирование политических процессов и давление на медиа, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. Папуашвили также прокомментировал обвинения в адрес правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" о "необъяснимых" голосах на выборах 2024 года. По его словам, тогда оппоненты утверждали, что около 300 тысяч так называемых "небесных" избирателей якобы обеспечили партии победу и результат в 1,12 миллиона голосов. Однако, как отметил спикер, в 2025 году партия получила аналогичный результат, и разговоры о "каруселях", подвозе избирателей и двойном голосовании больше не звучали. По словам Папуашвили, события вокруг выборов 2024 года были частью заранее спланированной кампании против грузинской демократии. "В 2024 году была заранее спланированная атака на грузинскую демократию, в которой участвовали, в том числе, иностранные наблюдатели. Это был заранее подготовленный план смены власти через манипуляцию оценкой выборов", – отметил он. Спикер утверждает, что в дни выборов на международные наблюдательные миссии оказывалось давление с целью добиться более негативных оценок. По его словам, грузинская сторона обсуждала этот вопрос с делегацией Парламентской ассамблеи ОБСЕ. По утверждению Папуашвили, давление на наблюдателей исходило, в том числе, от представителей делегаций Парламентской ассамблеи Совета Европы и Европейского парламента, которые, по его словам, пытались повлиять на их выводы и изменить результаты наблюдения. По мнению председателя парламента, целью действий европейских структур было приведение к власти в Грузии "марионеточного режима". Как утверждает глава парламента, ЕС был напрямую вовлечен в предвыборную кампанию и фактически вел кампанию против партии "Грузинской мечты". Папуашвили также заявил, что европейские средства использовались для поддержки активности некоторых неправительственных организаций, выступавших с критикой правящей партии. Спикер парламента считает, что подобные действия можно расценивать как вмешательство во внутренние политические процессы страны. По его мнению, Брюссель все больше отдаляется от европейских ценностей, и такая политика может привести к тому, что у Евросоюза "европейским останется лишь название". Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. У властей фактически нет реальной оппозиции внутри парламента, роль основного оппонента выполняет Брюссель, который пытается вмешиваться во внутреннюю политику страны, в том числе через финансирование политических процессов и давление на медиа, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность.
"В качестве оппозиции у нас выступает Брюссель. Сегодня именно он является реальной оппозицией власти Грузии и напрямую пытается незаконно вмешиваться в политику – ввозить деньги и вкладывать их в политические процессы так, чтобы грузинский народ об этом не узнал", – заявил Папуашвили в эфире Первого канала.
Папуашвили также прокомментировал обвинения в адрес правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" о "необъяснимых" голосах на выборах 2024 года. По его словам, тогда оппоненты утверждали, что около 300 тысяч так называемых "небесных" избирателей якобы обеспечили партии победу и результат в 1,12 миллиона голосов.
Однако, как отметил спикер, в 2025 году партия получила аналогичный результат, и разговоры о "каруселях", подвозе избирателей и двойном голосовании больше не звучали.
По словам Папуашвили, события вокруг выборов 2024 года были частью заранее спланированной кампании против грузинской демократии.
"В 2024 году была заранее спланированная атака на грузинскую демократию, в которой участвовали, в том числе, иностранные наблюдатели. Это был заранее подготовленный план смены власти через манипуляцию оценкой выборов", – отметил он.
Спикер утверждает, что в дни выборов на международные наблюдательные миссии оказывалось давление с целью добиться более негативных оценок. По его словам, грузинская сторона обсуждала этот вопрос с делегацией Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
По утверждению Папуашвили, давление на наблюдателей исходило, в том числе, от представителей делегаций Парламентской ассамблеи Совета Европы и Европейского парламента, которые, по его словам, пытались повлиять на их выводы и изменить результаты наблюдения.
По мнению председателя парламента, целью действий европейских структур было приведение к власти в Грузии "марионеточного режима".
Как утверждает глава парламента, ЕС был напрямую вовлечен в предвыборную кампанию и фактически вел кампанию против партии "Грузинской мечты". Папуашвили также заявил, что европейские средства использовались для поддержки активности некоторых неправительственных организаций, выступавших с критикой правящей партии.
Спикер парламента считает, что подобные действия можно расценивать как вмешательство во внутренние политические процессы страны. По его мнению, Брюссель все больше отдаляется от европейских ценностей, и такая политика может привести к тому, что у Евросоюза "европейским останется лишь название".
"Вот что мы получили в XXI веке – Евросоюз, отдалившийся от Европы. Это реальность, и мы должны смотреть ей в глаза", – заявил Папуашвили.
Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан действует безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.
* Экстремистская организация, запрещенная в России