Тбилисский механизм против Московского механизма

Колумнист Sputnik Грузия, гендиректор и главред ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили... 16.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-16T17:41+0400

На прошлой неделе Евросоюз три раза официально и документально выразил свое неудовольствие нынешней властью Грузии, укомплектованной правящей партией "Грузинская мечта". Тот факт, что 27 февраля заседание политсовета партии возглавлял ее почетный председатель и учредитель Бидзина Иванишвили, свидетельствует о многом: – что правящая в Грузии партия не брошена на произвол судьбы и не растеряна, как пропагандируют среди избирателей радикальная оппозиция и обслуживающие ее телеканалы; – вернется Бидзина Иванишвили премьер-министром Грузии после парламентских выборов или нет, будут назначены внеочередные парламентские выборы или нет – инсинуации на эти темы излишни, факт в том, что миллиардер по-прежнему направляет созданную им партию власти по курсу, который, по его мнению, является в данной ситуации единственно приемлемым; – что миллиардер, бизнесмен и экс-премьер Бидзина Иванишвили остается сегодня в Грузии единственным политическим лидером, возглавляющим партию, получившую большинство голосов избирателей; а оппозиция, радикальная или конструктивная, не смогла и не сможет прийти к общему знаменателю и выставить свою, альтернативную Иванишвили, кандидатуру, поскольку таковой среди оппозиционеров просто не существует. Поэтому все три нижеперечисленные акции против власти "Грузинской мечты" в рамках организованной кампании Евросоюза направлены, в первую очередь, против Бидзины Иванишвили как против опоры действующей власти, это: 1. Доклад о Грузии, подготовленный в рамках "Московского механизма" ОБСЕ, задействованный по требованию 23 государств-участников; 2. Резолюция по Грузии Европарламента "О деле Элене Хоштария и политзаключенных режима "Грузинской мечты"; 3. Совместное заявление 24 государств-членов ОБСЕ, призывающее Грузию полностью выполнить рекомендации, подготовленные в рамках "Московского механизма" ОБСЕ (текст на своёем веб-сайте распространило правительство Великобритании). Можно констатировать, что кампанию против власти "Грузинской мечты" возглавляет Великобритания. Не ОАЭ, Китай, Иран или Россия, а Великобритания лидирует по объему трансграничных денежных переводов в Грузию, причем – не первый год. И наконец, единственной темой, о которой сообщили грузинскому обществу, среди других, подвергшихся обсуждению на вышеуказанном политсовете "Грузинской мечты", была тема санкций Великобритании против двух грузинских телекомпаний – "IMEDI" и "POSTV". Написанные явно заранее, под копирку и под диктовку главарей грузинской радикальной оппозиции, требующих "свержения пророссийской власти олигарха Бидзины Иванишвили любым способом", три документа содержат требования отменить все "нарушающие права человека и демократические свободы, свободу СМИ, верховенство закона, независимость судебной системы и политический плюрализм" действия власти "Грузинской мечты" за последние два года, начиная скопированным с американского FARA грузинского закона "Об акте регистрации иностранных агентов", законов "О грантах" и "О защите семейных ценностей и защите несовершеннолетних", заканчивая безоговорочным освобождением "политзаключенных" и Михаила Саакашвили. Практически ЕС требует от власти "Грузинской мечты" добровольно подать в отставку – объявить внеочередные выборы и обеспечить такие условия их проведения, при которых победит радикальная оппозиция. Примечательно, что на прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заступился за Грузию в Европарламенте – в своем выступлении с высокой трибуны 11 марта потребовал, чтобы Евросоюз восстановил "замороженный конструктивный диалог с Грузией, через которую для Армении проходит путь в Евросоюз". "Если ЕС примет Армению в качестве полноправного члена, это будет замечательно. Если этого не произойдет, мы все равно получим пользу, поскольку будем страной, полностью соответствующей стандартам Евросоюза", – отметил Пашинян, до этого посетивший Грузию с визитом (3-4 марта). А ведь совсем недавно, до окончания карабахского конфликта, через Армению – члена ЕАЭС и ОДКБ – проходил "путь в Россию", за что грузины приводили армян в пример за их прагматизм, а грузинская оппозиция упоминала Армению в одном ряду с "диктаторскими режимами" Азербайджана, Турции, Беларуси и России. Но после известных событий в Армении и прихода к власти премьера Пашиняна армян в пример стали приводить грузинские оппозиционеры. Более того, подвергая резкой критике премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе за присутствие на похоронах погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси, тем более – в одном ряду с руководителями ХАМАС (глава политбюро палестинского движения Исмаилом Хания), "Хезболлы" (зам. генсека группировки шейхом Наим Кассемом) и "Исламского джихада" (генсеком палестинской группировки Зияд ан-Нахал), лидеры грузинской радикальной оппозиции в упор "не заметили" стоящего там же, в первом ряду, премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Это к теме о двойных стандартах грузинской оппозиции, которая сегодня на всех углах ставит в пример грузинскому правительству достижения Пашиняна. Непонятно, чей же путь в плане восстановления территориальной целостности и суверенитета устраивает грузинскую оппозицию, начавшую сегодня подготовку к очередной "революции" (в надежде, что "Европа им поможет"): премьера Пашиняна или президента Азербайджана Ильхама Алиева? Неужели грузинскую оппозицию устраивает позиция Пашиняна: "получится вступить в Евросоюз – хорошо, не получится – тоже хорошо, зато Армения приблизится к евростандартам"? Пашинян играет "на трех досках", зная, что в Евросоюз, исчерпавший себя как организация, Армению не примут, использует фактор "европейской интеграции" Армении в противовес новому американо-азербайджанскому тренду на Южном Кавказе ("Маршрут Трампа", модульные АЭС и др.) – мол, свет клином на России и США для Армении не сошелся, она желаема и Европой! С другой стороны, получив азербайджанские энергоносители, Пашинян без страха смотрит на потерю российских, но будут ли в перспективе бакинские цены такими же льготными, как российские, для члена ЕАЭС Армении? Разве премьер Пашинян и грузинская оппозиция не понимают, что случись чудо – Армению с Грузией примут в Евросоюз – цены для них и Москва, и Баку установят европейские? Иначе они и не имеют права! А ведь дело для Армении, тем более для Грузии, одними энергоносителями не ограничивается. Россия – главный торговый партнер Грузии, экспортер и импортер, уже не говорю о российских туристах, денежных переводах и других "мелочах". И еще. В Армении вопрос о защите семейных ценностей и гомосексуальной пропаганды не стоит так остро, как в Грузии. Но если Евросоюз потребует от Еревана узаконить однополые браки и операции по изменению пола среди детей, согласятся ли на это армяне – только лишь потому, чтобы соответствовать "евростандартам", о которых заявил Пашинян в Страсбурге? Или разве допустят грузины гонения на епископов Грузинской Православной Церкви и своего Католикоса-Патриарха, как Пашинян делает в Армении? Что для "Грузинской мечты" является более приоритетным – отношения с Евросоюзом и Великобританией или отношения с США? Быть слугой двух господ не получится. Растущий не по дням, а по часам антагонизм между США и Евросоюзом, США и Великобританией исключает перспективу совместить евроинтеграцию с "реанимацией" стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Никого не интересует мнение Грузии относительно кампании США и Израиля в Иране, это не "кейс" грузинской власти, но почему на бестолковых дебатах на грузинском телевидении власть выступает в роли ответчика и ни разу не спросила оппозицию: насколько приемлемы для них действия США в Венесуэле и Иране? Если приемлемы, то почему действия России в Грузии и на Украине неприемлемы? Президент Путин как-то заявил, что Россия, США и Великобритания после Второй мировой войны оккупировали Германию: была эта "оккупация" вынужденной и необходимой, по мнению грузинских оппозиционеров-русофобов? И если политические методы Трампа – действовать по обстоятельствам – приемлемы для грузинской оппозиции, почему они должны быть неприемлемыми для грузинской власти? Почему Трампу можно снимать санкции с российской нефти, а Грузии нельзя покупать российский бензин? Кстати, заслуга Азербайджана, а не флегматичной грузинской внешней политики, что порт-терминал Кулеви, который принадлежит азербайджанской государственной нефтегазовой компании SOCAR, Евросоюз исключил из 20-го пакета санкций против России. Смотрите: на прошлой неделе глава Комиссии по изящным искусствам США Родни Кук сообщил в интервью РИА Новости, что в ближайшее время рассчитывает обсудить с президентом Дональдом Трампом культурные связи между Россией и Соединенными Штатами. "Я предполагаю встретиться с ним в скором времени. Если президент нуждается в моем совете, он знает, что я могу", – заявил Кук, функции которого в США соответствуют министру культуры. "Да, я твердо уверен, что искусство, культура и наше общее христианское наследие могут улучшить отношения между США и Россией. На мой взгляд, это одно из самых мощных средств, которыми мы обладаем для установления мира между нашими странами, – сказал он. – Мы уже делали это в прошлом. Особенно это касается деятельности Сьюзан Эйзенхауэр. Я надеюсь, что в будущем смогу последовать ее примеру в налаживании контактов между нашими двумя странами". Для справки: Сьюзан Эйзенхауэр приходится внучкой президенту США Дуайту Эйзенхауэру. Она выступает за развитие отношений между Россией и США. А сам Родни Кук в качестве президента американского Национального фонда памятников работал над многими архитектурными проектами в России. В частности, он принимал участие в реставрации Вознесенского Ново-Иерусалимского монастыря в Московской области, а также читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля и усадьбе Льва Толстого "Ясная Поляна". Возникает вопрос: если американцы надеются, "что искусство, культура и общее христианское наследие" могут улучшить отношения США с Россией, то почему мы, грузины, не должны использовать те же рычаги с теми же целями? Разве мы, грузины, не хотим быть во всем похожи на американцев? Много ли в мире стран, чье искусство, культура и христианское наследие также неразделимо переплетены и взаимодополняемы, как у Грузии с Россией? В страхе перед русофобской оппозицией Минкульт Грузии стал заложником политической конъюнктуры. Почему в Грузии равняются на "МОСКОВСКИЙ МЕХАНИЗМ", а до сих пор не заработал "ТБИЛИССКИЙ МЕХАНИЗМ", учитывающий национальные государственные интересы Грузии? На основании "Стратегии о национальной безопасности Российской Федерации" Россия уже 100 раз была обязана применить ядерное оружие против ведущих стран Европы и США, но не сделала это – и выиграла. Так неужели уроки Ирана нас ничему не научили? Какая нам, грузинам, разница – какая часть Украины достанется России? Так чего мы ожидаем?! Если бы работал "ТБИЛИССКИЙ МЕХАНИЗМ", то Украина, которая уже подсылает бандитов к Виктору Орбану – другу президента США и президенту страны-члена ЕС – давно должна была быть объявлена недружественной Грузии страной, но Грузия подписывает проукраинские резолюции и считает врагом Россию, с чьей "руки" мы едим хлеб и чей бензин заливаем в баки автомобилей. А ведь Зеленский может подослать своих бандитов и к Иванишвили или прислать их в Тбилиси для освобождения Саакашвили. С него станется! Да, самая плохая "Грузинская мечта" в 100 раз лучше, чем самая хорошая оппозиция Саакашвили, но уроки Ирана учат, что только та власть непобедима, которую поддерживает народ. Тот, кто сегодня подсказал "Грузинской мечте" инициировать "сырые" законы о растаможке автомобилей, запрете пластиковой тары и реформу образования, тот является ее врагом, а не другом. У нового правительства Грузии, у которого и так много сильных врагов – Евросоюз, оппозиция, прежнее правительство, министры, которые сидят в тюрьме, появились новые враги – бизнесмены, студенты, лекторы. В результате получилось, что из-за несвоевременно инициированных "сырых" законов, к которым не подготовили общественное мнение, Резолюция Комиссии Цулукиани – "ТБИЛИССКИЙ МЕХАНИЗМ", комплексно и документально осудившая системные преступления режима Саакашвили и его приспешников против Грузии и грузинского народа – по сей день пылится на полке в Конституционном суде, а преступные организации, которые в иске Комиссия рекомендует закрыть, вновь готовят государственный переворот. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

