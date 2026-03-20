https://sputnik-georgia.ru/20260320/na-pokhorony-ilii-ii-v-gruziyu-priedet-delegatsiya-vatikana-vo-glave-s-kardinalom-kokhom-297700545.html

На похороны Илии II в Грузию приедет делегация Ватикана во главе с кардиналом Кохом

Sputnik Грузия

20.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-20T16:56+0400

грузия

новости

общество

грузинская православная церковь

ватикан

католикос-патриарх всея грузии илия ii

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23015/71/230157172_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_9778afc4e6cb47d5989a3f211ebeeb01.jpg

ТБИЛИСИ, 20 марта — Sputnik. На похороны Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, которые состоятся 22 марта в Тбилиси, прибудет префект Дикастерии по содействию христианскому единству Ватикана, кардинал Курт Кох, сообщает посольство Ватикана. Патриарх Илия II скончался 17 марта. Ожидается, что проститься с ним приедут делегации со всего мира. В делегацию вместе с кардиналом войдут монсеньор Ладрапа Яромир, архиепископ Анте Йозич, монсеньор Александр Рахиния, епископ Джузеппе Пазото и монсеньор Геворк Норадунгиан. Кардинал Кох ранее посещал Грузию дважды: впервые – в конце 2014 года, а второй визит состоялся в 2016 году. В июне 2022 года он приветствовал хор кафедрального собора Святой Троицы, выступавший в Сикстинской капелле. Ранее, в интервью 2016 года, кардинал отметил, что Патриарх Илия II был "очень открытым и приветливым", лично встречал в аэропорту и провожал Папу Франциска, несмотря на возраст, а также благословил Римскую церковь. На данный момент известно, что в церемонии похорон примет участие Вселенский патриарх Константинопольской православной церкви Варфоломей I. Российскую православную церковь представит Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Вениамин (Тупеко). Иерусалимскую православную церковь представит архиепископ Адрианопольский Нектарий – экзарх Иерусалимского патриархата в Константинополе. Грузинская православная церковь ждет ответа от властей Армении по поводу приезда Католикоса всех армян Гарегина II. Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе пообещал, что армянская делегация будет представлена на похоронах Илии II на высшем уровне. О визитах лидеров государств в Грузию в данный момент не сообщается. Между тем панихида по Католикосу-Патриарху всея Грузии Илии II продолжается уже третьи сутки в Патриаршем соборе Святой Троицы. Проститься с Патриархом и отдать ему дань памяти приходят десятки тысяч верующих. Мэрия Тбилиси приняла решение продлить работу общественного транспорта до 02:00 по причине большого потока людей. 21 и 22 марта весь общественный транспорт в Тбилиси будет бесплатным. Кроме того, назначены бесплатные рейсы автобусов, поездов и маршруток из регионов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

