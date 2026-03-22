Президент Армении прибыл на похороны Илии II в Тбилиси

22.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-22T10:54+0400

2026-03-22T10:54+0400

2026-03-22T12:26+0400

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Президент Армении Ваагн Хачатурян прибыл в Тбилиси на похороны Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Илия II скончался 17 марта. Гроб с телом Католикоса-Патриарха всея Грузии был доставлен в собор Самеба 18 марта. Проститься с патриархом в эти дни круглосуточно идут сотни тысяч верующих – жители столицы Грузии и регионов. Хачатуряна в аэропорту встретили замглавы МИД Грузии и руководитель администрации президента. Армянский лидер примет участие в церемонии вместе с делегацией. Что касается Католикоса всех армян Гарегина II, то ему армянские власти не дали официального разрешения на выезд в грузинскую столицу для участия в похоронах Илии II. Канцелярия Католикоса получила приглашение от Грузинской патриархии принять участие в траурных церемониях и литургии, запланированных на 22 марта. Адвокат ходатайствовал о временном выезде Католикоса для участия в церемонии, считая это уместным в условиях траура в соседней стране, однако получил отказ. Ранее, 19 марта, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что вопрос участия Гарегина II в похоронах грузинского патриарха не обсуждается. В феврале в отношении Католикоса было возбуждено уголовное дело, связанное с лишением сана бывшего главы Масиацотнской епархии Геворка Сарояна. В рамках этого дела ему запрещен выезд из страны. Илия II скончался 17 марта. Он возглавлял Грузинскую православную церковь в течение 49 лет. Он будет погребен между двумя святынями храма – Крестом святой Нино и Иконой Иверской Божьей матери в Сионском соборе. Место выбрал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. В момент похорон во всех храмах Мцхета-Тбилисской епархии будут звонить в колокола. На самих похоронах будут присутствовать только священнослужители. Верующие смогут попасть в Сионский собор уже 23 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

