Представитель Патриархии Грузии рассказал о "завещании" Илии II
Мы должны считать, что распоряжение о назначении местоблюстителя, которое Патриарх написал и опубликовал около девяти лет назад, является завещанием, заявил... 23.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Завещание Католикоса-Патриарха Илии II заключалось в том, что он при жизни назначил местоблюстителя патриаршего престола, сказал глава службы по связям с общественностью патриархии Андрия Джагмаидзе журналистам.
Митрополит Шио будет исполнять обязанности местоблюстителя патриаршего престола до избрания Синодом нового главы ГПЦ. Оно должно состояться не ранее чем через 40 дней после освобождения Патриаршего престола и не позднее чем через два месяца.
"После того как Патриарх объявил своего местоблюстителя 23 ноября 2017 года, когда я собирался выступить по телевидению с первым комментарием, Его Святейшество усадил меня и объяснил, о чем я должен говорить. Передо мной лежал лист бумаги, и я записывал его слова. Этот листок до сих пор хранится у меня", – сказал Джагмаидзе.
По его словам, Илия II сделал это, чтобы избежать спекуляций вокруг темы завещания, на фоне слухов о якобы существовании секретных распоряжений и ключа от сейфа, который он якобы хранил у себя на поясе.
"Поэтому мы должны считать, что распоряжение, которое Патриарх написал и опубликовал около девяти лет назад, является завещанием", – сказал Джагмаидзе.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.
Илию II захоронили в Сионском соборе в Тбилиси.