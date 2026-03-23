https://sputnik-georgia.ru/20260323/predstavitel-patriarkhii-gruzii-rasskazal-o-zaveschanii-ilii-ii-297763519.html

Представитель Патриархии Грузии рассказал о "завещании" Илии II

Sputnik Грузия

Мы должны считать, что распоряжение о назначении местоблюстителя, которое Патриарх написал и опубликовал около девяти лет назад, является завещанием, заявил... 23.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-23T22:44+0400

новости

грузия

общество

андрия джагмаидзе

грузинская православная церковь

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/11/287963734_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_cea95fc39e40c53ec9b2556c0e2ec6bc.jpg

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Завещание Католикоса-Патриарха Илии II заключалось в том, что он при жизни назначил местоблюстителя патриаршего престола, сказал глава службы по связям с общественностью патриархии Андрия Джагмаидзе журналистам. Митрополит Шио будет исполнять обязанности местоблюстителя патриаршего престола до избрания Синодом нового главы ГПЦ. Оно должно состояться не ранее чем через 40 дней после освобождения Патриаршего престола и не позднее чем через два месяца. По его словам, Илия II сделал это, чтобы избежать спекуляций вокруг темы завещания, на фоне слухов о якобы существовании секретных распоряжений и ключа от сейфа, который он якобы хранил у себя на поясе."Поэтому мы должны считать, что распоряжение, которое Патриарх написал и опубликовал около девяти лет назад, является завещанием", – сказал Джагмаидзе. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви. Илию II захоронили в Сионском соборе в Тбилиси.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

