Шаг в сторону США, громкие приговоры и другие новшества – Грузия за неделю

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 28.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-28T18:26+0400

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Потепление отношений с США Сразу два события на этой неделе стали поводом заговорить о возможном потеплении отношений Грузии и США, которые сейчас находятся в замороженном состоянии. Одним из таких событий стал визит в Тбилиси представителя Бюро по Европе и Евразии Госдепартамента США Питера Андреоли и американских инвесторов. Адреоли встретился с представителями власти и оппозиции и обсудил участие США в событиях в регионе Южного Кавказа и текущие процессы. Внимание было уделено Среднему коридору и роли Грузии как регионального связующего звена и транспортного узла. Адреоли вместе с американскими инвесторами побывал и в порту Грузии – Поти, а также проявил интерес к строящемуся порту в Анаклия. Вторым поводом заговорить о потеплении отношений с США стало приглашение первой леди Грузии Тамар Багратиони в Вашингтон на глобальный саммит "Вместе ради лучшего будущего", организованный супругой президента США Меланией Трамп. Багратиони представила позицию Грузии, а также провела встречи как с другими первыми леди, так и представителями различных компаний, где обсуждались вопросы безопасного интернета, женского здоровья и другие темы. Громкий приговор Самым обсуждаемым на этой неделе стал приговор лидеру партии "Дроа" Элене Хоштария. Ее приговорили к полутора годам тюрьмы за порчу предвыборного плаката на то время кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе. Хоштария 14 сентября разрисовала маркером агитационный плакат стоимостью 580 лари перед выборами мэра.В оппозиции посчитали наказание несоразмерным содеянному, так как статья, по которой обвиняли Хоштария предполагала менее строгие наказания, в том числе штрафы и исправительные работы. Между тем судья Георгий Аревадзе пояснил, почему не мог применить к оппозиционному политику более мягкую меру наказания. По его словам, Хоштария до вынесения приговора не выплатила 16 административных штрафов, отказалась выплачивать залог и возмещать ущерб, нанесенный порчей плаката. Новое обвинение В центре уголовного скандала оказался и другой оппозиционный политик – Бачо Ахалая. Ему предъявили обвинение в призыве к свержению государственной власти за речь на суде. Уголовное дело против Ахалая было возбуждено 10 марта из-за аудиозаписи с судебного заседания, распространенной в социальной сети его женой Ани Надареишвили. На записи отчетливо слышно, как Ахалая призывает свергнуть власть любыми способами. Теперь Ахалая грозят еще три года лишения свободы. Будут ли они включены в срок наказания по делу об организации и руководстве групповым насилием во время попытки штурма администрации президента Грузии в Тбилиси 4 октября 2025 года, решит суд. По этому делу Ахалая грозит до 9 лет тюрьмы, и он помещен в предварительное заключение до вынесения приговора. Новшества для абитуриентов На этой неделе стало известно, что в 2028-2029 учебном году квоты на поступление в вузы в Грузии увеличатся вдвое. Решение приняло правительство Грузии, поскольку в 2028 году из школ в связи с сокращением срока обучения будут выпускаться сразу два потока – ученики как 12-х, так и 11-х классов. Таким образом, в 2028-2029 учебном году в вузы смогут поступить 43 148 студентов вместо 21 574, как это определено для 2026-2027 учебного года. Изменение также коснется ступени магистратуры. Причиной называется переход на трехлетнюю модель обучения на бакалавриате уже с 2026 года, что означает, что в 2028 году программы бакалавриата закончит большая часть студентов, поступивших как в 2024, так и в 2025 году. Соответственно, квота на магистратуру в 2028-2029 учебном году составит 6 670 мест вместо 3 335. А между тем Отрицательный прирост населения зафиксирован в 2025 году в Грузии – смертность превысила рождаемость. По данным Национальной службы статистики, в 2025 году в Грузии родилось около 37,9 тысячи детей, в то время как число скончавшихся достигло 44,3 тысячи человек. Согласно материалам ведомства, отрицательный прирост населения фиксируется в Грузии с 2020 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

