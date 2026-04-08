https://sputnik-georgia.ru/20260408/nikolay-sventitskiy-posmertno-udostoen-premii-v-sankt-peterburge-298020931.html

Николай Свентицкий посмертно удостоен премии в Санкт-Петербурге

Директор Тбилисского русского драматического театра Грибоедова, выдающийся театральный и общественный деятель Николай Свентицкий скончался в Тбилиси 3 января 08.04.2026, Sputnik Грузия

николай свентицкий

николай николаевич (младший)

алиса фрейндлих

санкт-петербург

тбилиси

россия

новости

русский клуб

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/08/298020240_0:133:878:627_1920x0_80_0_0_45185821f6bf2dcca243c4605bccbc5f.jpg

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Известный театральный и общественный деятель Николай Свентицкий посмертно удостоен международной премии имени Кирилла Лаврова "За поддержку и продвижение русской культуры" в России. Торжественное вручение премии прошло в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Награду принял актер, режиссер Тбилисского государственного русского драматического театра им. А. С. Грибоедова Валерий Харютченко. Лауреатами премии также стали Владимир Спиваков, Борис Эйфман и Валерий Фокин.Директор Тбилисского государственного русского драматического театра имени А.С. Грибоедова, выдающийся театральный и общественный деятель Николай Свентицкий скончался в Тбилиси 3 января 2026 года. Николай Николаевич Свентицкий родился 4 ноября 1956 года в Тбилиси. Окончил Куйбышевский институт культуры. В 1986-м стал главным администратором Тбилисского русского драматического театра им. А.С. Грибоедова. С 2005 года работал его директором. Свентицкий был основателем и президентом международного культурно-просветительского Союза "Русский клуб". За годы деятельности Николай Николаевич организовал и реализовал сотни культурных проектов, целью которых было углубление и улучшение отношений между Россией и Грузией, сближение народов двух стран, укрепление позиций русской культуры и русского языка в Грузии. Благодаря ему в Тбилиси состоялись творческие вечера Алисы Фрейндлих, Сергея Юрского, Евгения Евтушенко, Олега Басилашвили, Кирилла Лаврова, Николая Караченцова и многих других деятелей культуры. Под эгидой "Русского клуба" в Тбилиси годами издавались книги поэзии и прозы для взрослых и детей, организовывались литературно-музыкальные вечера, посвященные знаменательным историческим датам и юбилеям выдающихся деятелей русской культуры, а с 2005 года выходит в свет ежемесячный общественно-художественный журнал "Русский клуб" – русскоязычное издание о культуре и истории Грузии, о русско-грузинских культурных связях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

