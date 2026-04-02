Потерять нельзя сохранить – судьба Русского театра в Грузии

Обозреватель Sputnik Грузия попыталась разобраться, удастся ли уникальному русскоязычному театру на грузинской земле сохранить себя или смена эпох окажется для... 02.04.2026, Sputnik Грузия

3 января на 70-м году жизни не стало Николая Свентицкого – директора Тбилисского русского драматического театра им. А. С. Грибоедова. Через два месяца грузинский Минкульт поставил во главе театра новое руководство, людей без театрального опыта, но с менеджерским резюме.Мы решили разобраться, к чему все это приведет, что ждет известную труппу и сможет ли единственный русскоязычный театр в стране сохранить свою идентичность.Колыбель русской культуры на грузинской землеТбилисский государственный русский драматический театр имени Грибоедова — не просто старейший русский театр на постсоветском пространстве. Это первый профессиональный театральный коллектив на всем Кавказе, основанный в 1845 году — раньше, чем появился профессиональный грузинский театр. Наместник Воронцов, создавший русский театр, через несколько лет учредил и грузинскую труппу – первый спектакль на грузинском языке был сыгран 14 января 1851 года. С тех пор этот день отмечается в Грузии как День грузинского театра.Основание русского театра в грузинской столице само по себе было событием огромного масштаба: труппу формировал Михаил Щепкин, в дирекцию вошел Александр Чавчавадзе, здание строилось по проекту итальянского архитектора и расписывалось по рисункам вице-президента Императорской академии художеств. Александр Дюма, побывавший в Тифлисе, назвал местный театр "если не лучшим, то одним из лучших театров мира". Лев Толстой был лаконичнее, но не менее точен: "Тифлис – цивилизованный город, в нем есть театр".На его сцене выступали Комиссаржевская, Ермолова, Савина, и именно здесь начинали режиссерский путь Всеволод Мейерхольд и Александр Таиров. Мейерхольд любил Тифлис: по свидетельствам современников, именно этот многонациональный город с его безграничной приверженностью театру давал ему "неограниченный простор для беспредельных поисков". Сезоны 1905-1907 годов в Тифлисе считаются отдельной главой его биографии. В 1938 году в театр пришел молодой Георгий Товстоногов и прослужил здесь восемь лет, поставив 14 спектаклей и заложив основы театральной педагогики в Грузии. Среди его учеников – Тенгиз Абуладзе, Резо Чхеидзе, Михаил Туманишвили, среди "внуков" – Роберт Стуруа.Этот перечень имен не случаен: Грибоедовский театр всегда существовал не в изоляции, а в живом диалоге с грузинской культурой. Его история – это история взаимопроникновения двух театральных традиций, и в этом смысле он давно перестал быть "русским театром в Грузии" в узком смысле слова, став общим культурным достоянием.В последние годы театр возглавлял рейтинги Центра исследований современного грузинского театра как самый гастролирующий в стране и один из самых посещаемых. В 2013 году он получил премию "Звезда Театрала" в номинации "Лучший русский театр за рубежом", в 2017-м — Театральную премию имени Кирилла Лаврова. Его приглашали на ведущие международные фестивали.Русский театр на грузинской земле: Грибоедовскому театру в Тбилиси 180 лет>>>Уже 180 лет – срок, за который театр пережил пожары, разрушения, войны, смены эпох и государственных систем. И всякий раз продолжал работу. Именно это, пожалуй, и есть главное свидетельство его подлинного авторитета. Не премии и не громкие имена в истории, а непрерывность. А обеспечивал этот непрерывный блестящий творческий поток в последние несколько десятилетий ныне покойный Николай Николаевич Свентицкий.Человек-театрТрудно понять: театр жил в Николае Свентицком или он сам жил в театре? Эти вопросы, в сущности, об одном и том же. Директор Грибоедовского на протяжении сорока лет был не директором при театре, а его живым нервом — тем, без кого механизм перестает быть организмом.Свентицкий обладал редким сочетанием качеств, которое в театральном мире встречается нечасто: энергия человека дела и дипломатия человека слова. Он умел говорить о культуре так, как умеют немногие – с любовью, точностью и без пафоса. Умел устраивать, объединять, хлопотать, чтить память выдающихся людей — и при этом никогда не превращал это в ритуал ради ритуала. За каждым культурным событием, организованным его руками, стояло живое убеждение, что это нужно.О личности Николая Свентицкого и одном его замечательном проекте – серии международных Летних театральных школ на берегу Черного моря, в Шекветили – с ностальгией и восторгом в беседе со Sputnik вспоминает известный театральный критик, ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа Григорий Заславский.“Николай Николаевич был совершенно уникальный человек. Человек не просто театра, а мира, – говорит Заславский. – Свентицкий был той совершенно выдающейся личностью, которой удавалось поддерживать отношения с людьми самых разных взглядов. И таким образом объединять театральный мир, а значит и мир вообще. И в меру своих сил, а он был действительно человеком еще и неуемной энергии, он мог способствовать тому, чтобы приблизить мир там, где его не было”.По словам ректора ГИТИСа, когда Николай Свентицкий стал инициатором Летней актерской школы, целью которой была помощь в профессиональном росте молодым артистам русских театров постсоветского пространства, а также развитие и укрепление творческих связей, он обратился в Москву с просьбой, чтобы в Грузию приехали выдающиеся российские педагоги, и это произошло.Так, благодаря директору Тбилисского театра Грибоедова, на Летних театральных школах в Грузии собирались маститые деятели грузинского и русского театра и культуры. Среди них – Темур Чхеидзе, Роберт Стуруа, Юлий Ким, Юрий Ряшенцев, ведущие специалисты по сценической речи, актерскому мастерству, сценическому движению, истории театра и многие другие.“И мы видели, как провожали друг друга, плача, обнимаясь и целуясь, студенты разных стран, отношения между которыми были не просто не простыми, а практически отсутствующими, или даже страны находились в состоянии вооруженных конфликтов. И это не только Армения и Азербайджан, это еще и таджики, и киргизы. К примеру, туда вплоть до 2021 года приезжали студенты Киевского университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. И все дружно общались и вместе занимались. Вот это было то, что мог сделать именно Николай Николаевич”, – рассказал Григорий Заславский.При этом ни для кого не секрет, что при всей преданности русскому слову и русской сцене Николай Свентицкий служил прежде всего Грузии. Не вопреки своей миссии – а именно через нее. Грибоедовский при нем был не анклавом чужой культуры на грузинской земле, а частью общего культурного пространства страны. Это тонкое, но принципиальное различие — и Свентицкий его чувствовал.Когда его не стало, многие сказали: умер Свентицкий — умрет и театр. Это не злорадство и не пессимизм – это признание масштаба личности. Насколько этот прогноз окажется верным, зависит от того, найдется ли в новом руководстве та же способность быть не над театром, а внутри него.Новые хозяева старого театраВ начале марта министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе представила труппе и администрации театра имени А. С. Грибоедова новых руководителей: генерального директора Ирину Солтыш и исполнительного директора Анну Кавлелишвили. Если Кавлелишвили заменит Николая Свентицкого, то Солтыш – бывшего главу театра, режиссера Автандила Варсимашвили, поставившего не один успешный спектакль на сцене Грибоедовского. Последний ушел с должности после аудита, выявившего немало нарушений. Как отметила Рухадзе, обе начальницы имеют многолетний опыт художественного менеджмента.На встрече-знакомстве с труппой и сотрудниками театра министр и гендиректор говорили о необходимости сохранения лучших традиций Грибоедовского театра, о требованиях сегодняшнего дня и планах на будущее. В разговоре было отмечено, что новый менеджмент “получит полную поддержку со стороны министерства культуры, чтобы театр имел возможность полноценно и успешно функционировать”.Тот же Минкульт попросил новое руководство "временно воздержаться от комментариев в связи с реорганизацией для всех СМИ", заявили нам в новой администрации театра. На данный момент у грибоедовцев нет даже своей пресс-службы."Поэтому нам трудно говорить о ближайших планах театра, даже если бы у нас было на это право, – сказала Sputnik Грузия и. о. директора Анна Кавлелишвили. – Мы сейчас только-только все проходим. В существующую программу мы никаких изменений не вносили. Мы ведь пришли сюда пару-тройку недель назад. Так что пока проходим внутренние организационные вопросы, регулируем множество тем. А еще начинаем работу над репертуаром, над его обновлением. Так сказать, делаем первые шаги".При этом, по словам Кавлелишвили, качественных изменений в театре нет и не предвидится. "А в конце июня у нас уже будет возможность запланировать следующий сезон, и мы сможем более масштабно говорить о планах. Тогда и будет продуктивный разговор. Просто сейчас у нас переходной период", – говорит и. о. директора.Между тем болельщикам Грибоедовского театра в связи с приходом нового руководства переживать не о чем, утверждает Анна Кавлелишвили.“Будет только лучше. Для Грибоедовского театра и для людей, которые являются его частью, на плечах которых, усилиями которых и встал на ноги этот театр. Мы, новая команда вместе со старой, собрались тут только для лучшего, для лучших изменений", – уверяет и. о. директора.Миссия Театра Грибоедова сегодняГоворя про исключительность Тбилисского государственного русского драмтеатра в Грузии, хочется коснуться важности его миссии. Хотя и тут не все так просто. К примеру, театральный критик Григорий Заславский оценивает "миссию театра" достаточно философски."Миссия – это всегда что-то, как горизонт", – говорит он. – То, к чему необходимо стремиться, понимая при этом, что полного соответствия не достичь никогда. Как Гоголь, сказавший о Пушкине, что тот – русский человек, каким он будет через двести лет. Миссия именно так и устроена: она отступает по мере приближения, оставаясь ориентиром, а не финишной чертой. "Поэтому, наверное, мы все не до конца соответствуем своей миссии", – заключает Заславский. И это, если вдуматься, не приговор, а условие существования.Применительно к Грибоедовскому эта миссия, по его словам, очевидна: старейший русский театр за пределами России должен прежде всего продолжать работать и быть интересным для публики. Звучит просто для театра с такой историей. Но в этой простоте – суть. Потому что театр, переставший быть нужным зрителю, не спасут ни юбилеи, ни награды, ни легендарное прошлое. "В карете прошлого никуда не уедешь" – это Горький, это "На дне", это реплика, которую Заславский вспоминает неслучайно. Отсюда совет, который критик формулирует без снисхождения: не почивать на лаврах, искать новую публику, не стоять на месте. И это справедливо для любого театра, вне зависимости от его возраста и регалий.Но у Грибоедовского есть и своя, особая задача. "Высоко нести знамя русского литературного языка", – говорит Заславский. И делать это так, чтобы на спектакли приходили даже те, кто русского не знает. Просто потому, что интересно. Просто потому, что важно. И при этом слышать своего зрителя: того, кто живет в сегодняшней Грузии, с ее собственными вопросами, болью и контекстом, которые не обязательно должны совпадать ни с московскими, ни с какими другими. “Наверняка есть какие-то вопросы, которые важны исключительно русскоязычной публике в сегодняшней Грузии”, – считает Григорий Заславский.Символ совместного прошлого Грузии и РоссииГрибоедовский русский театр в Тбилиси – это не только символ совместного прошлого России и Грузии, это живое свидетельство сохраняющейся и сегодня культурной и языковой близости наших стран, утверждает глава Секции интересов Российской Федерации при Посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрий Олисов.“Создание первого профессионального театра на Южном Кавказе в сентябре 1845 года стало одним из первых решений, принятых российским наместником графом Михаилом Семеновичем Воронцовым, – отмечает в разговоре со Sputnik Грузия российский дипломат. – Буквально со второго сезона в репертуар театра вошла комедия "Горе от ума" Александра Сергеевича Грибоедова, чья судьба была тесно связана с Грузией. Справедливо, и мы это высоко ценим, что с 1934 года вне зависимости от политических ветров театр с гордостью носит имя этого выдающегося русского писателя и дипломата”.По словам Олисова, во многом именно благодаря Грибоедовскому театру Россия и Грузия считаются своеобразными "театральными побратимами".“В свое время в Тбилиси трудились такие одинаково великие для наших стран фигуры, как Всеволод Эмильевич Мейерхольд и Георгий Александрович Товстоногов. Немало талантов служило здесь и впоследствии, – говорит Дмитрий Олисов. – В прошлом году моноспектакль одного из ведущих актеров Валерия Дмитриевича Харютченко по мотивам произведений Сергея Александровича Есенина завоевал приз театрального фестиваля "Золотой Витязь"".Спустя 180 лет с момента своего основания Театр Грибоедова остается важной точкой притяжения для взыскательной тбилисской публики, причем далеко не только русскоязычной, подчеркивает глава Секции интересов РФ."Мы с оптимизмом смотрим и в будущее, – добавляет Олисов. – В связи с этим хотел бы отметить внимание правительства Грузии и, в частности, министра культуры Тинатин Рухадзе к работе Грибоедовского. Искренне желаю успехов и со своей стороны подтверждаю готовность к сотрудничеству с новым руководством театра – профессионалами в области управления сферой искусства Ириной Солтыш и Анной Кавлелишвили".Театр как жизньИнтересная деталь: в театральном кругу издавна существовало поверье – хочешь успеха для своей постановки, сыграй ее в грузинской столице, на сцене театра Грибоедова. И, говорят, это работало. Грибоедовский театр каким-то непостижимым образом шел в ногу с успехом, признанием, славой.И ведь Тбилисский театр Грибоедова давно перестал быть только сценой: он стал точкой притяжения, где русская и грузинская культуры не соседствуют, а по-настоящему живут друг в друге. Это подтверждает не только история, но и сегодняшний день: театр остается площадкой, где оживает классика – русская, грузинская, да и мировая – и куда приезжают труппы с мировым именем.Тбилиси до сих пор помнит вечера, когда на Грибоедовской сцене в рамках Международного фестиваля искусств GIFT с фурором выступал Государственный академический театр имени Вахтангова со спектаклями "Дядя Ваня" и "Евгений Онегин" Римаса Туминаса – обладателями множества театральных премий. Это был умопомрачительный, блестящий успех. Публика была в восторге. Такое, действительно, могло случиться только в Тбилиси, только в Грибоедовском театре.Наконец, театр – самый живой организм из всех, что создает человек. И как с человеком – любимым, близким, необходимым – с ним не стоит торопиться с приговором. Ему нужно то, что нужно всему живому: время и право на собственный путь. Шутка сказать, Грибоедовский пережил самые страшные невзгоды и распад целых империй, проводил тех, без кого, казалось, не мог существовать. И всякий раз – вставал с колен, возрождаясь, как феникс.Музы не молчали: Театр Грибоедова в годы Отечественной войны>>>Поэтому запятую во фразе "Потерять нельзя сохранить" стоит поставить осознанно. Не из ностальгии и тем более не из уважения к прошлому. А потому, что этот театр – не памятник самому себе. Он – живое место, где почти два века подряд русское слово звучит на грузинской земле и находит здесь свой дом. Такие места не теряют. Их – берегут.

https://sputnik-georgia.ru/20200720/Tiflis--tsivilizovannyy-gorod-v-nem-est-teatr---k-175-letiyu-Teatra-Griboedova-249021453.html

https://sputnik-georgia.ru/20200815/Russkii-teatr-v-Gruzii-zhiv---Sventitskiy-o-Letney-akterskoy-shkole-Shekvetili---2020-249214741.html

https://sputnik-georgia.ru/20200922/Tbilisskiy-teatr-Griboedova-nasha-missiya---byt-poleznymi-nashey-strane-249517075.html

https://sputnik-georgia.ru/20251027/gruziya-i-esenin-spektakl-o-dukhovnom-puti-poeta-i-vdokhnovenii-295554243.html

Анастасия Шрайбер

