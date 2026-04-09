https://sputnik-georgia.ru/20260409/prostaya-geografiya-pochemu-marshrut-cherez-gruziyu-ostaetsya-bezalternativnym-298025276.html

Простая география: почему маршрут через Грузию остается безальтернативным

Несмотря на политическую риторику отдельных чиновников, институционально (через Всемирный банк и Еврокомиссию) Запад продолжает вкладывать миллиарды в... 09.04.2026, Sputnik Грузия

политика

грузия

новости

грузинская мечта - демократическая грузия

черное море

майя битадзе

азербайджан

европа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1e/283785800_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_31593d791151e2ca045c5838c9187236.jpg

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Несмотря на дискуссии об альтернативных маршрутах, Грузия остается центральным звеном Среднего коридора благодаря своему географическому положению и транзитному потенциалу, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Майя Битадзе. Транзитный маршрут через Грузию, известный как Средний коридор, остается безальтернативным направлением для соединения Центральной Азии и Европы, заявила председатель парламентского комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам Майя Битадзе. Транзит через Грузию играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для ее дополнительного усиления в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, и трассы Север-Юг, ведущей в направлении России. Она также раскритиковала отдельные заявления представителей европейских структур, в которых обсуждалось развитие транспортных и энергетических связей в регионе без участия Грузии. Битадзе назвала подобные оценки "абсурдными", подчеркнув, что игнорирование роли страны противоречит объективной реальности. "Разумеется, это абсурд, что подтверждают не только лидеры дружественных нам государств, но и простая география, а также логистические связи", – отметила она. При этом депутат напомнила, что сам Евросоюз поддержал ряд проектов с участием Грузии, включая инициативу по прокладке подводного энергетического кабеля, что, по ее мнению, свидетельствует о признании ключевой роли страны в региональных связях. "Несмотря на эти абсурдные заявления, которые мы услышали от ряда руководителей Евросоюза о Среднем коридоре без Грузии, мы прекрасно знаем, что сам ЕС признал проект подводного кабеля, который проходит и будет проходить через Грузию. Это проект взаимного интереса", – отметила Битадзе. Черноморский кабель Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Еврокомиссия присвоила статус "проекта, представляющего взаимный интерес" проекту подводного энергокабеля по дну Черного моря, по которому электроэнергия из Грузии будет идти в Европу, в декабре 2025 года. Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель протяженностью более 1 155 км (1 115 км подводного и 40 км наземного), напряжением 525 кВ и мощностью 1 300 МВт соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути выступила Турция. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

