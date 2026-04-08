НАТО, ЕС или нейтралитет? Политики Грузии спорят о стратегии безопасности

Ведущие политические силы Грузии представили радикально разные стратегии национальной безопасности в условиях меняющегося мирового порядка

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Вопрос внешнеполитического курса Грузии вновь оказался в центре политической дискуссии: во время дебатов представители разных партий озвучили противоположные подходы – от нейтралитета до ускоренной интеграции в НАТО и Европейский союз.НейтралитетПолитический секретарь партии "Единая нейтральная Грузия" Бидзина Гиоргобиани заявил, что участие в любом военном альянсе несет для страны "экзистенциальную угрозу"."И в дальнейшем, и в будущем Грузия должна оставаться нейтральной страной", – заявил Гиоргобиани в эфире передачи "Актуальная тема" на Первом канале.По его словам, мир уже прошел этап трансформации, а в условиях изменившегося баланса сил малым государствам, таким как Грузия, сложно самостоятельно определять свое место. При этом, по его оценке, текущая геополитическая ситуация создает для региона окно возможностей.Он указал, что такие региональные игроки, как Турция и Иран, а также глобальные державы – Россия, США и Китай – находятся в состоянии относительного баланса. На этом фоне Южный Кавказ, включая Грузию, Азербайджан и Армению, может выступать связующим звеном между Востоком и Западом.По его мнению, будущее положение Грузии будет зависеть от формирования новых сфер влияния между крупными державами. В этих условиях страна должна сохранить нейтралитет."Наше позиционирование должно быть таким, как сейчас: необходимо сохранить мир и нейтралитет. Этот нейтралитет даст нам возможность правильно позиционировать себя после формирования нового мирового порядка и новых подходов – как торговых, так и экономических", – отметил он.Политик подчеркнул, что в перспективе страна должна закрепить за собой статус нейтрального государства, отметив, что подобная практика широко распространена в мире и не ограничивается примером Швейцарии.Против альянсовЗапись о стремлении Грузии к членству в НАТО и Европейском союзе должна быть исключена из Конституции, считает председатель партии "Консерваторы для Грузии" Зураб Махарадзе. По его словам, соответствующая норма не приносит пользы с точки зрения безопасности и, напротив, увеличивает риски."Объективные обстоятельства складываются так, что мы не сможем вступить в НАТО. Исходя из этого, эта запись должна быть удалена из Конституции Грузии. Это наша инициатива, и уже должны начаться обсуждения и действия", – заявил Махарадзе.Политик также подчеркнул, что внешнеполитический курс страны должен строиться исключительно исходя из национальных интересов."Единственно правильный подход – это интересы Грузии прежде всего. Это универсальный принцип", – отметил Махарадзе.В контексте международной обстановки Махарадзе заявил, что современная геополитика определяется балансом сил, а роль международных институтов ограничивается политическими заявлениями. В этих условиях, по его мнению, Грузии необходимо трезво оценивать, какие государства способны оказывать военное, экономическое и дипломатическое влияние в регионе, и выстраивать политику с учетом этого баланса.Такой подход, по мнению Махарадзе, позволит стране более эффективно защищать свои интересы в условиях меняющегося мирового порядка.За ЗападИной позиции придерживается один из лидеров партии "Гирчи" Александр Раквиашвили, который считает, что Грузия должна развиваться как часть западной цивилизации и укреплять курс на интеграцию в НАТО и Европейский союз.Политик считает, что членство в НАТО обеспечивает наивысшие стандарты безопасности. По его оценке, участие в альянсе значительно снижает риски внешних угроз на фоне многочисленных конфликтов в мире."Очевидно, что мы должны всеми способами стремиться стать частью западной семьи. Если это произойдет, мы будем и защищены, и развиты. Мы должны максимально использовать все преимущества, которые дает Запад", – заявил он.Раквиашвили также подчеркнул значение независимости Грузии, назвав ее "редкой привилегией" в современном мире. По его словам, сохранение суверенитета должно оставаться ключевым приоритетом государственной политики.Он отметил, что для обеспечения безопасности у страны есть два основных пути: развитие собственной обороноспособности или наличие союзников. При этом, по его мнению, Грузии важно выстраивать отношения с теми государствами, с которыми ее объединяют общие ценности и интересы.Позиция властиСтремление к интеграции в НАТО и Европейский союз закреплено в Конституции страны. Однако вступление в эти объединения зависит не только от Тбилиси, но и от готовности самих организаций принять Грузию, заявил член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гурам Николашвили."От нас не зависит, станем ли мы членами – нам должны открыть дверь и принять внутрь. Это зависит от них", – заявил Николашвили.При этом политик подчеркнул, что любые шаги в направлении интеграции не должны осуществляться за счет суверенитета, независимости и базовых ценностей государства, закрепленных в других статьях Конституции.Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности, Николашвили заявил, что НАТО остается организацией, членство в которой обеспечивает высокий уровень защиты. Однако механизм коллективной обороны, по его словам, не проходил реального испытания."Если мы станем членами НАТО, как нам обещали, это, безусловно, будет более сильной защитой. Но пока мы не являемся членами. В нынешней сложной ситуации мы видим, что других надежных гарантий безопасности фактически не существует", – заявил Николашвили.В условиях растущей глобальной нестабильности, отметил он, ключевыми факторами безопасности для Грузии остаются внутренняя устойчивость, единство общества и взвешенная региональная политика.Грузия – НАТОИнституциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". В 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО", а в 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.В 2024 году после начала так называемых проевропейских протестов некоторые страны альянса вместе с грузинской оппозицией призвали пересмотреть отношения с Грузией. В ежегодном отчете генерального секретаря НАТО за 2024 год впервые были убраны формулировки о неизбежности интеграции Грузии и Украины в блок, что вызвало негодование со стороны грузинских политиков.Россия категорически выступает против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, по оценке российской стороны, это не укрепляет безопасность Грузии. В Москве считают, что НАТО стремится втянуть Грузию в опасные геополитические игры и подтолкнуть ее к авантюрам, а сам альянс рассматривается как вредоносный фактор для Южного Кавказа.

https://sputnik-georgia.ru/20260407/optimistichnye-ozhidaniya-kaladze-o-vizite-amerikanskoy-delegatsii-v-gruziyu-297985285.html

https://sputnik-georgia.ru/20260206/chto-ne-tak-s-zapisyu-o-evrointegratsii-pozitsiya-edinoy-neytralnoy-gruzii-297001851.html

https://sputnik-georgia.ru/20260324/gruziya-protiv-davleniya-es-papuashvili-o-polskikh-deputatakh-evroparlamenta-i-sanktsiyakh-297773390.html

https://sputnik-georgia.ru/20260327/gruziya-riskuet-a-nato-daet-pustye-obeschaniya--papuashvili-297835289.html

