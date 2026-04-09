Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2026: как и когда происходит чудо?
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2026: как и когда происходит чудо?
Схождение Благодатного огня ежегодно происходит в Великую субботу, накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме – в 2026 году чудо произойдет 11 апреля 09.04.2026, Sputnik Грузия
Тысячи паломников со всего мира собираются накануне православной Пасхи у Иерусалимского храма, чтобы увидеть это чудо, зажечь свечи, умыться благодатным огнем и увезти домой его частицу. Когда сходит Благодатный огонь в Иерусалиме, как он зажигается и точное время этого божественного события в 2026 году, читайте в Sputnik Грузия. Когда происходит чудо Паломники начинают собираться возле храма Гроба Господня в Страстную пятницу вечером. В Великую субботу Храм с утра уже заполнен, а те, кто не смог попасть внутрь, располагаются на площади и прилегающей к ней территории. Чудо схождения Благодатного огня обычно происходит с 13 до 15 часов по местному времени. Божественного события ждут с волнением все – как православные, так и представители разных конфессий. А те, кто не смог в Иерусалим приехать, могут по телевидению посмотреть прямую трансляцию этого божественного явления, которую организуют каждый год из храма Гроба Господня, поэтому это чудо могут увидеть во многих странах мира. Прямая трансляция в 2026 году будет проходить с 14:00 по тбилисскому времени. Как зажигается Благодатный огонь Крестный ход, который возглавляет Иерусалимский Патриарх, примерно в полдень выходит со двора Патриархии и шествует к часовне, построенной над Гробом Господним, и, трижды ее обойдя, останавливается перед ее вратами. За действиями Патриарха в напряженном молчании обычно следят десятки тысяч паломников со всего мира, но из-за нестабильной обстановки в 2026 году церемония пройдет при строгих ограничениях, без паломников и СМИ. Патриарх раздевается, и после того, как полицейские тщательно обыскивают его и сам Гроб Господень в поисках чего-то, что может зажечь огонь, входит внутрь в одном длинном хитоне и молит на коленях Господа о схождении Благодатного огня. По его молитвам на мраморной плите гроба внезапно появляется будто огненная роса в виде голубоватого цвета шариков, к которым Святейший прикасается ваткой, и она воспламеняется. Этим огнем он зажигает лампаду и свечи, выносит их в храм и передает Армянскому Патриарху, а затем и народу. Десятки и сотни голубоватых огней в это же мгновение вспыхивают в воздухе под куполом храма. Многотысячную толпу охватывает ликование – все кричат, поют, передают огонь от одного пучка свечей к другому и вскоре весь храм уже в огне. Откуда берется Благодатный огонь Первым свидетелем чуда схождения благодатного огня на Гробе Господнем был апостол Петр. Как повествует Святое Писание, Петр, услышав новость о Воскресении Учителя, прибежал к Гробу Спасителя, где увидел погребальные пелены и удивительный свет. Благодатный свет в Храме Гроба Господня, согласно древним и современным свидетельствам, появляется в течение всего года, но наиболее известным и грандиозным является схождение Благодатного огня накануне Пасхи.Какой сегодня церковный праздник: 8 апреля 2026 >>Одно из самых древних описаний чудесного схождения Благодатного огня принадлежит игумену Даниилу, который святую Гробницу посетил в 1106-1107 годах. Множество критиков в разные времена пытались доказать искусственное происхождение Благодатного огня, но прямых доказательств у них нет. Современные исследователи также не раз пытались разобраться в природе этого чудесного явления – ученые полагают, что искусственно добыть огонь возможно. Самовозгорание химических смесей и веществ также возможно. Однако ни один из процессов не похож на появление Благодатного Огня, особенно на его удивительное свойство не обжигать в первые минуты своего появления. Считается, что в год, когда на Гроб Господень не сойдет Благодатный огонь, наступает власть антихриста и скорый конец света. Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2026: как и когда происходит чудо?
Схождение Благодатного огня ежегодно происходит в Великую субботу, накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме – в 2026 году чудо произойдет 11 апреля
Тысячи паломников со всего мира собираются накануне православной Пасхи у Иерусалимского храма, чтобы увидеть это чудо, зажечь свечи, умыться благодатным огнем и увезти домой его частицу.
Когда сходит Благодатный огонь в Иерусалиме, как он зажигается и точное время этого божественного события в 2026 году, читайте в Sputnik Грузия.
Паломники начинают собираться возле храма Гроба Господня в Страстную пятницу вечером. В Великую субботу Храм с утра уже заполнен, а те, кто не смог попасть внутрь, располагаются на площади и прилегающей к ней территории.
Чудо схождения Благодатного огня обычно происходит с 13 до 15 часов по местному времени. Божественного события ждут с волнением все – как православные, так и представители разных конфессий.
А те, кто не смог в Иерусалим приехать, могут по телевидению посмотреть прямую трансляцию этого божественного явления, которую организуют каждый год из храма Гроба Господня, поэтому это чудо могут увидеть во многих странах мира. Прямая трансляция в 2026 году будет проходить с 14:00 по тбилисскому времени.
Как зажигается Благодатный огонь
Крестный ход, который возглавляет Иерусалимский Патриарх, примерно в полдень выходит со двора Патриархии и шествует к часовне, построенной над Гробом Господним, и, трижды ее обойдя, останавливается перед ее вратами.
За действиями Патриарха в напряженном молчании обычно следят десятки тысяч паломников со всего мира, но из-за нестабильной обстановки в 2026 году церемония пройдет при строгих ограничениях, без паломников и СМИ.
Патриарх раздевается, и после того, как полицейские тщательно обыскивают его и сам Гроб Господень в поисках чего-то, что может зажечь огонь, входит внутрь в одном длинном хитоне и молит на коленях Господа о схождении Благодатного огня.
По его молитвам на мраморной плите гроба внезапно появляется будто огненная роса в виде голубоватого цвета шариков, к которым Святейший прикасается ваткой, и она воспламеняется. Этим огнем он зажигает лампаду и свечи, выносит их в храм и передает Армянскому Патриарху, а затем и народу. Десятки и сотни голубоватых огней в это же мгновение вспыхивают в воздухе под куполом храма.
Многотысячную толпу охватывает ликование – все кричат, поют, передают огонь от одного пучка свечей к другому и вскоре весь храм уже в огне.
Откуда берется Благодатный огонь
Первым свидетелем чуда схождения благодатного огня на Гробе Господнем был апостол Петр. Как повествует Святое Писание, Петр, услышав новость о Воскресении Учителя, прибежал к Гробу Спасителя, где увидел погребальные пелены и удивительный свет.
Благодатный свет в Храме Гроба Господня, согласно древним и современным свидетельствам, появляется в течение всего года, но наиболее известным и грандиозным является схождение Благодатного огня накануне Пасхи.
Одно из самых древних описаний чудесного схождения Благодатного огня принадлежит игумену Даниилу, который святую Гробницу посетил в 1106-1107 годах.
Множество критиков в разные времена пытались доказать искусственное происхождение Благодатного огня, но прямых доказательств у них нет.
Современные исследователи также не раз пытались разобраться в природе этого чудесного явления – ученые полагают, что искусственно добыть огонь возможно. Самовозгорание химических смесей и веществ также возможно. Однако ни один из процессов не похож на появление Благодатного Огня, особенно на его удивительное свойство не обжигать в первые минуты своего появления.
Считается, что в год, когда на Гроб Господень не сойдет Благодатный огонь, наступает власть антихриста и скорый конец света.
Материал подготовлен на основе открытых источников