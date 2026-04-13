Мадьяр: Венгрия не намерена вмешиваться во внутреннюю политику Грузии

Официальный Тбилиси уже поздравил Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии 13.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-13T20:50+0400

2026-04-13T22:32+0400

ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Власти Венгрии не будут вмешиваться во внутренние дела Грузии или какой-либо другой страны, заявил будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, отвечая на вопрос грузинского журналиста.Парламентские выборы в Венгрии завершились победой партии Петера Мадьяра. После подсчета 98,79% голосов лидирует его оппозиционная партия "Тиса", которая, по предварительным оценкам, получает 138 мест из 199 в парламенте страны. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение, отметив, что его партия "Фидес" продолжит служить стране даже в оппозиции.По его словам, он рассчитывает на сотрудничество с грузинским правительством."Конечно, мы продолжим поддерживать хорошие отношения с Грузией", – заявил Мадьяр.Он также отметил, что если правительство Виктора Орбана поддерживало прочные отношения со странами Балкан или другими государствами, это не означает, что у нового правительства будет меньше связей с этими странами."А вот если у Венгрии были плохие отношения с кем-то, мы постараемся их улучшить", – подчеркнул Мадьяр.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уже поздравил Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии.Грузия и ВенгрияГрузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году подписана декларация об установлении стратегического партнерства между двумя государствами.В рамках этого партнерства правительство Венгрии оказывало Грузии политическую поддержку, в том числе в Совете ЕС как страна-член Евросоюза. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены его правительства активно поддерживали позицию правительства Грузии по вопросам, связанным с Украиной и Россией.Премьер Орбан публично посетил Тбилиси после парламентских выборов 26 октября 2024 года, чтобы еще раз показать как другим странам ЕС, так и оппонентам "Грузинской мечты" внутри страны, что Будапешт полностью признает результаты выборов и не позволит Брюсселю предпринимать какие-либо недружественные шаги в отношении правительства Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

