Зачем комиссар Совета Европы едет в Грузию
С июля 2025 года, после письма Еврокомиссии с требованием отменить законы об "иноагентах", отношения находятся в точке замерзания 13.04.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Важные вопросы, связанные с правами человека, планирует обсудить в Грузии комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти с представителями властей и гражданского общества.Майкл О’Флаэрти известен своей активной критикой правительства Грузии. Ранее он призывал власти соблюдать демократические принципы и отказаться от поправок, ограничивающих работу НПО. Кроме того, он обращался к депутатам парламента Грузии с призывом к сотрудничеству в вопросах защиты прав представителей ЛГБТ* и борьбы с их дискриминацией в обществе. Последний раз он посещал Тбилиси 21–23 января 2025 года."Я еду в Грузию, чтобы обсудить с правительством, властями и гражданским обществом целый ряд важных вопросов, связанных с правами человека", – написал О’Флаэрти на своей странице в X.Внимание комиссара Совета Европы в эти дни сосредоточено не только на Грузии. Накануне он вновь затронул и армянскую повестку, заявив о необходимости принятия в Армении всеобъемлющего антидискриминационного законодательства.Как написал О’Флаэрти в соцсети X, Армения должна сформировать полноценную антидискриминационную систему, которая включала бы эффективный мандат и достаточные ресурсы для Защитника прав человека как института, обеспечивающего равенство, правовую ясность в вопросах защиты прав ЛГБТ*, а также меры по борьбе с разжиганием ненависти.Ряд международных организаций, в том числе Совет Европы, уже не первый год рекомендуют Еревану принять комплексное антидискриминационное законодательство. В Армении до сих пор нет отдельного закона, который обеспечивал бы защиту ЛГБТ*-сообщества от дискриминации.В письме, направленном премьер-министру Армении Николу Пашиняну, комиссар настоятельно призвал воспользоваться возможностью и сформировать сильную антидискриминационную законодательную рамку, соответствующую международным стандартам и потребностям многообразного общества.По его словам, такая работа должна вестись в консультации с гражданским обществом и международными партнерами, включая Совет Европы. Комиссар также обозначил ряд вопросов, которые, по его оценке, необходимо учесть, чтобы будущий закон в полной мере соответствовал стандартам Совета Европы.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Этот статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан Грузии действует безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии были выдвинуты девять дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.После принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*-идеологии, Брюссель в 2024 году пересмотрел отношения с Тбилиси, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны оказалась остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав ее "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*-идеологии и пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти Грузии называют эти условия "нереальными", при этом выражают уверенность, что безвизовый режим для граждан страны сохранится.* Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20260413/bez-gruzii-nikak--glava-mid-o-perspektivakh-srednego-koridora-298091512.html
