https://sputnik-georgia.ru/20260418/gruziya-khochet-uglubleniya-sotrudnichestva-s-turtsiey-vo-vsekh-sferakh--premer-298184317.html
Грузия хочет углубления сотрудничества с Турцией во всех сферах – премьер
Sputnik Грузия
Глава грузинского правительства завершил свой визит в Турцию встречей с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 18.04.2026
2026-04-18T12:30+0400
новости
грузия
политика
турция
европа
тбилиси
реджеп тайип эрдоган
ираклий кобахидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/12/298183800_0:23:2048:1175_1920x0_80_0_0_68ab89668e7aff7b889798bbcb683592.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/12/298183800_226:0:1823:1198_1920x0_80_0_0_f0de82cdac536f6ad177a5570a59ce14.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Глава грузинского правительства завершил свой визит в Турцию встречей с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Грузия ценит партнерство с Турцией и хочет еще большего углубления отношений с этой страной, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Глава грузинского правительства завершил свой визит в Турцию встречей с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Грузия ценит многолетнее стратегическое партнерство с Турцией и привержена идее углубления сотрудничества во всех сферах общих интересов", – отметил премьер по итогу встречи.
Ираклий Кобахидзе в Турции принял участие в пятом Анталийском дипломатическом форуме, где говорил о вызовах в регионе, роли Грузии и ее будущем.
На встрече с президентом Турции было уделено внимание позитивной динамике торгово-экономического сотрудничества и роли совместных региональных проектов.
В частности, была отмечена значимость транспортных коридоров Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и Южного газового коридора как для соединения региона и Европы, так и для укрепления энергетической безопасности Европы.
Стороны также обсудили потенциал "Среднего коридора" и дальнейшее сотрудничество по его развитию. В рамках форума премьер-министр также провел ряд двухсторонних встреч.