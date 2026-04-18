Грузия хочет углубления сотрудничества с Турцией во всех сферах – премьер

Глава грузинского правительства завершил свой визит в Турцию встречей с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 18.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-18T12:30+0400

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Грузия ценит партнерство с Турцией и хочет еще большего углубления отношений с этой страной, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Глава грузинского правительства завершил свой визит в Турцию встречей с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ираклий Кобахидзе в Турции принял участие в пятом Анталийском дипломатическом форуме, где говорил о вызовах в регионе, роли Грузии и ее будущем. На встрече с президентом Турции было уделено внимание позитивной динамике торгово-экономического сотрудничества и роли совместных региональных проектов. В частности, была отмечена значимость транспортных коридоров Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и Южного газового коридора как для соединения региона и Европы, так и для укрепления энергетической безопасности Европы. Стороны также обсудили потенциал "Среднего коридора" и дальнейшее сотрудничество по его развитию. В рамках форума премьер-министр также провел ряд двухсторонних встреч.

