Грузия хочет углубления сотрудничества с Турцией во всех сферах – премьер
Глава грузинского правительства завершил свой визит в Турцию встречей с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 18.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-18T12:30+0400
https://sputnik-georgia.ru/20260417/antaliyskiy-forum-premer-gruzii-ozvuchil-osnovnye-aktsenty-vneshney-politiki-strany-298178445.html
12:30 18.04.2026
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Грузия ценит партнерство с Турцией и хочет еще большего углубления отношений с этой страной, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Глава грузинского правительства завершил свой визит в Турцию встречей с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Грузия ценит многолетнее стратегическое партнерство с Турцией и привержена идее углубления сотрудничества во всех сферах общих интересов", – отметил премьер по итогу встречи.

Ираклий Кобахидзе в Турции принял участие в пятом Анталийском дипломатическом форуме, где говорил о вызовах в регионе, роли Грузии и ее будущем.
Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 17.04.2026
Анталийский форум: премьер Грузии озвучил основные акценты внешней политики страны
Вчера, 20:29
На встрече с президентом Турции было уделено внимание позитивной динамике торгово-экономического сотрудничества и роли совместных региональных проектов.
В частности, была отмечена значимость транспортных коридоров Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и Южного газового коридора как для соединения региона и Европы, так и для укрепления энергетической безопасности Европы.
Стороны также обсудили потенциал "Среднего коридора" и дальнейшее сотрудничество по его развитию. В рамках форума премьер-министр также провел ряд двухсторонних встреч.
