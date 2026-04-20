В Грузии расширят иск против оппозиции – в список добавлена новая партия

В Грузии расширят иск против оппозиции – в список добавлена новая партия

В случае удовлетворения иска регистрация этих партий будет аннулирована, а их лидерам грозит полный запрет на участие в политической жизни страны 20.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-20T13:53+0400

2026-04-20T13:53+0400

2026-04-20T13:53+0400

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" намерена обратиться в Конституционный суд с обновленным иском о признании неконституционными ряда политических партий, в который будет включена партия "Федералисты", заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.Ранее, в ноябре 2025 года, правящая партия подала иск в Конституционный суд против трех оппозиционных партий ("Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия – Лело"), обвинив их в нарушении статей Конституции, касающихся свержения конституционного строя и посягательства на независимость Грузии.По словам Папуашвили, ранее поданный иск будет отозван и заменен новым, в который добавят еще одну политическую силу.Он пояснил, что основанием для иска стали положения декларации, подписанной 2 марта, которую, по его словам, поддержал ряд политических сил, определивших общие стратегические цели."Ряд партий разделили стратегические задачи, связанные с делегитимацией выборов и непризнанием конституционных органов. Они также объединились с организаторами событий 4 октября, направленных на "свержение власти", и заявили о соответствующих целях", – отметил Папуашвили."Альянс оппозиции"В начале марта девять оппозиционных партий заявили о создании "Альянса оппозиции" и намерении "сменить в стране власть". Они также объявили о начале двухмесячной национальной мобилизационной кампании, которая должна завершиться масштабной акцией в Тбилиси 26 мая, в День независимости.В объединение вошли "Коалиция за перемены", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия", "Европейская Грузия" и "Площадь Свободы".По словам учредителей, цель альянса – прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии, а также обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан.В свою очередь, в "Грузинской мечте" считают, что "Единое национальное движение", вокруг которого сформирован альянс, фактически продолжает действовать в прежнем виде и работает против интересов Грузии.Власти называют эти силы "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением", обвиняя их, а также часть неправительственных организаций, в продвижении интересов иностранных государств.Запрет партийРанее поданный иск касается трех партий: "Единого национального движения", "Коалиции за перемены" и "Сильной Грузии – Лело". "Грузинская мечта" обосновывает свое обращение тем, что эти партии нарушили два пункта Конституции Грузии.Первый касается "свержения конституционного строя Грузии или его насильственного изменения". По этой части партиям вменяют как нарушения прав человека в период с 2004 по 2012 год, так и попытки саботировать работу парламента после 2012 года, когда они оказались в оппозиции.Второй пункт касается "посягательства на независимость Грузии и нарушения территориальной целостности страны". В его обоснование включены события, связанные с конфликтом 2008 года, а также призывы партий открыть "второй фронт" с 2022 года. Кроме того, партии обвиняют в содействии иностранной силе в посягательстве на независимость Грузии.Признание партий неконституционными повлечет за собой аннулирование их регистрации в качестве политических субъектов, а на их членов распространится запрет на участие в политической жизни страны и занятие политических и государственных должностей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, шалва папуашвили, тбилиси, единое национальное движение, конституционный суд грузии