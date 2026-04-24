https://sputnik-georgia.ru/20260424/glava-mid-gruzii-na-delfiyskom-ekonomicheskom-forume--glavnye-poslaniya-298282362.html

Глава МИД Грузии на Дельфийском экономическом форуме – главные послания

Sputnik Грузия

24.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-24T12:13+0400

политика

грузия

новости

мака бочоришвили

еврокомиссия

греция

мид грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/18/298282181_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d65399ea76ccccbff167c3c969629056.jpg

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Безопасность ЕС не может быть обеспечена без мира в соседних странах, поэтому государства должны действовать сообща, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на Дельфийском экономическом форуме в Греции.Министр приняла участие в работе панели "Безопасность, которую обеспечивает расширение: безопасность как новый якорь интеграции".По ее словам, безопасность ЕС не может быть обеспечена без мира и стабильности в соседних странах.Министр подчеркнула, что черноморский и южно-кавказский регионы имеют критическое значение для европейской безопасности. При этом современная безопасность уже не ограничивается военным компонентом и требует более широкого, многослойного подхода."Регион Черного моря и Южный Кавказ – важный для европейской безопасности регион. Именно так мы его воспринимаем, поскольку считаем себя частью архитектуры европейской безопасности. Это важный фактор, который обязательно должен учитываться, когда мы говорим о формировании европейской безопасности", – заявила Бочоришвили.Также на форуме глава МИД Грузии подтвердила намерение страны стать членом ЕС и подчеркнула, что процесс расширения следует рассматривать в широком геополитическом контексте.Мака Бочоришвили также обратила внимание на вызовы безопасности, стоящие перед Грузией, и отметила главное достижение страны."Несмотря на чрезвычайно сложную геополитическую среду, нам удалось сохранить в стране мир и стабильность, защитить демократические институты, несмотря на многочисленные атаки на них, а также обеспечить устойчивое развитие, что означает стабильный экономический рост", – заявила министр иностранных дел.В заключение Мака Бочоришвили отметила, что Грузия продолжит предпринимать необходимые шаги для создания прочной основы для членства в Европейском союзе.Дельфийский экономический форум – ежегодная международная площадка в Греции, организуемая некоммерческой организацией и проводимая в Дельфах.Форум собирает политиков, бизнес-лидеров, экспертов и представителей гражданского общества для обсуждения ключевых экономических, геополитических и социальных вызовов региона и мира, способствуя диалогу между государствами, регионами и различными секторами.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Этот статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан страны действует безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены девять дополнительных условий. Среди них — преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия на официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, а также пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют эти условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

греция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

