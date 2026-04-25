Гражданства Грузии в 2025 году лишились 1,4 тысячи человек
2026-04-25T20:21+0400
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Гражданства Грузии в 2025 году лишились 1 426 человек, из которых большинство – из-за получения гражданства России, говорится в данных Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, всего в прошлом году из-за подданства РФ гражданства Грузии лишились 639 человек, что на 163 человека меньше, чем в 2024 году. На втором месте – гражданство Греции. Всего в 2025 году из-за получения гражданства Греции гражданами Грузии перестали быть 203 гражданина, что на три человека больше, чем в 2024 году. На третьем месте – гражданство Турции. Всего в прошлом году из-за получения турецкого гражданства гражданами Грузии перестал быть 121 человек, что на 58 человек больше показателя 2024 года. Всего же гражданство Грузии за пять лет потеряли 11 395 человек. Пик лишения грузинского гражданства пришелся на 2023 год. О гражданстве Грузии Гражданин Грузии лишается грузинского гражданства в следующих случаях: В случае получения иностранного гражданства гражданин Грузии сохраняет за собой гражданство Грузии, если до приобретения указанного гражданства он получит согласие государства на сохранение гражданства Грузии, которое выдается, если связь гражданина Грузии с Грузией будет признана убедительной. Гражданство Грузии сохраняется за несовершеннолетним лицом, которое наряду с гражданством Грузии приобрело иностранное гражданство по рождению с момента рождения до достижения им 18-летнего возраста. Однако гражданин Грузии не сможет сохранить за собой гражданство Грузии, если сохранение за ним гражданства не соответствует интересам соблюдения государственной безопасности или (и) общественной безопасности Грузии.
