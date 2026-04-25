https://sputnik-georgia.ru/20260425/mitropolit-shio-gruziya-budet-imet-velikogo-pokrovitelya-298300776.html

Митрополит Шио: "Грузия будет иметь великого покровителя"

Sputnik Грузия

По сей день поток не останавливается у могилы Его Святейшества, отметил местоблюститель патриаршего престола 25.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-25T15:28+0400

религия

грузия

новости

тбилиси

патриархия грузии

католикос-патриарх всея грузии илия ii

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284437605_0:0:1315:741_1920x0_80_0_0_2533bd24880dbcd7397169821d5c0e23.jpg

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Душа Патриарха Илии II унаследует вечное место в Царстве Господнем, и отныне Грузия будет иметь великого покровителя и заступника, который своими молитвами позволит стране достойно продолжить его путь, основанный на преданности Церкви, любви к Богу, к Отечеству и к ближнему, заявил местоблюститель патриаршего престола, митрополит Шио (Муджири) во время своей проповеди в Сионском соборе.Сегодня утром в Сионском патриаршем соборе в Тбилиси в связи с 40-м днем со дня смерти Его Святейшества и Блаженства, Католикоса-Патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхетско-Тбилисского, митрополита Бичвинтского и Цхум-Абхазского Илии II, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио провел литургию и заупокойную службу в память о душе Его Святейшества. Как отметил в своей проповеди епископ, прошедшие 40 дней стали временем размышлений, временем нового видения личности Его Святейшества Илии II, а также новым знакомством с грузинским народом. "То, чему мы стали свидетелями, – тишина, наполненная необычайным величием, которая воцарилась после смерти Его Святейшества, заставила нас испытать благоговение, любовь и, возможно, я не ошибусь, если скажу, что это было духовное пробуждение и вознесение", – подчеркнул он. По сей день поток не останавливается у могилы Его Святейшества, отметил митрополит. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта 2026 года в возрасте 93 лет. Грузия 22 марта простилась со своим духовным отцом – Его Святейшество и Блаженство Илия II был похоронен в Сионском патриаршем соборе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

