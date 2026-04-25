Продовольственный банк в Грузии начал работу: первые результаты
Организация уже помогла семьям в Тбилиси, в регионе Кахети, а также в селах Каспского и Горийского муниципалитетов 25.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-25T21:22+0400
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Организация "Энкения", создавшая первый "Продовольственный банк" в Грузии, уже помогла продуктами 305 семьям, заявил советник по политике "Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН" Джуба Маруашвили. "Продовольственный банк "Энкения" охватил определенное количество бенефициаров не только в Тбилиси, но и в регионе Кахети, а также в селах Каспского и Горийского муниципалитетов. Однако в целом ареал основания банков продовольствия растет. Например, с нами связались из муниципалитетов Поти и Хашури и подтвердили, что готовы поддержать функционирование организаций подобного типа", – сказал Маруашвили. По его словам, продукты, которые передают семьям, делятся на две категории: пожертвованные потребителями и переданные розничным сектором. "Речь идет о 25 видах различных категорий продуктов с низким риском", – отметил Маруашвили. По словам представителя FAO, для дальнейшего совершенствования системы безотходности и донации продовольствия в Грузии необходимо усилить коммуникацию с частным сектором. "Несмотря на то, что банки оперируют, следует учитывать, что подготовительный период занял много времени, и к тому же эти организации являются новыми. Нам нужно определенное время для того, чтобы выявить недостатки и найти возможности улучшения", – сказал Маруашвили. "Продовольственные банки" раздают такие продукты, как крупы, макароны, масло, кетчупы, соусы, супы быстрого приготовления, сухари без начинок, которые несут меньший риск, а также фрукты и овощи. Кроме того, благотворительные организации могут принимать хлебобулочные изделия, если они будут розданы в течение суток после производства. Продовольственный банк может основать организация, зарегистрированная как бизнес-оператор, со статусом благотворительной организации, которая должна удовлетворять требованиям законов о хранении продовольствия и обработки отходов. При этом у организации должны быть внедрены процедуры анализа рисков и критических контрольных точек продуктов , а также она должна располагать специальными складами для продуктов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
