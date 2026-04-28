Угроза в мягкой форме: в Грузии усилилась критика посла ЕС

Заявления дипломата повторяют нарратив, который способствует росту евроскептицизма в грузинском обществе, считают в Тбилиси 28.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-28T11:40+0400

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Четвертый по счету вызов посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского в министерство иностранных дел вновь стал предметом обсуждения в политическом спектре страны. Герчинского вызвали на встречу с главой МИД Грузии после заявления, сделанного дипломатом в Брюсселе. На фотовыставке "Грузия в фокусе" он заявил, что страна движется "по неправильной траектории", и выразил надежду на ее возвращение к европейскому курсу. Сам дипломат покинул встречу без комментариев, тогда как глава внешнеполитического ведомства заявила, что шаги Брюсселя подрывают партнерские отношения между Грузией и ЕС. В правящей партии "Грузинская мечта" обвинили дипломата в двойных стандартах. По словам вице-спикера парламента Гии Вольского, несмотря на внешне уважительное отношение к грузинскому народу и культуре, Герчинский действует "в рамках заданной линии". "У него есть инструкция действовать таким образом. Если раньше народом называли только тех, кто разводил пожары на Руставели, то теперь он обращается ко всему народу. Это прямая угроза, приправленная теплыми словами", – сказал Вольский. В свою очередь депутат Давид Матикашвили отметил, что заявления дипломата повторяют нарратив, который, по его оценке, способствует росту евроскептицизма в грузинском обществе. "Мы слышим от посла ЕС, что, оказывается, грузины не следуют тем взглядам и указаниям, которые исходят из Брюсселя. Интересно, что должен был объяснить Герчинский главе МИД? По его же комментариям видно, что ему нечего было сказать. Он продолжает придерживаться того же нарратива, который разжигает и углубляет евроскептицизм в обществе", – отметил политик. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Этот статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены девять дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия на официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, а также пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют эти условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. Шестого марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Запрещенное в России экстремистское движениеПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

