"Голубые в законе" — Евросоюз хочет свергнуть проамериканскую власть Бидзины Иванишвили

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik, главред "ГРУЗИНФОРМ", директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в колонке на... 27.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-27T23:05+0400

Посол ЕС в Грузии заявил, что "решения, которые будут приняты в ближайшие недели и месяцы, определят, станет ли Грузия частью европейской семьи, основанной на демократии, верховенстве закона и правах человека, или вернётся к своему тёмному прошлому". "Мы не должны допустить, чтобы Грузия и замечательный, тёплый, гостеприимный грузинский народ вернулись в тёмные времена насилия, гражданской войны, бедности, лишений и коррупции", — заявил Павел Герчинский.Глубоко благодарю главу Представительства Евросоюза за заботу о моей родине и любовь к моему народу, за обещание не допустить повторения тёмного прошлого, о котором люди моего поколения знают не понаслышке. В Грузии действительно были тёмные времена, когда не было электричества и газа, были гражданские войны и насилие, грузинский народ познал бедность и лишения, а коррупцию искоренить не удалось по сей день. Однако Павел Герчинский — лживый лицемер, и вот почему.Прежде всего, посол даёт обещания от имени Евросоюза, который он представляет, но какими рычагами располагает Евросоюз, чтобы не допустить "возвращения Грузии в тёмное прошлое"? В "Грузинской мечте" опасаются, что Герчинский и Евросоюз через аккредитованных в Грузии послов вновь будут поддерживать попытки радикальной оппозиции свергнуть законно избранную власть, как уже было не раз. Но разве не госперевороты приносили Грузии гражданские войны, насилие и нищету — "тёмное прошлое", против которого выступает господин посол Герчинский?!Далее. Откуда у Герчинского информация, что какие-то "решения будут приняты в ближайшие недели и месяцы"? Если речь — о решениях власти "Грузинской мечты", то в ближайшее время может быть принято лишь решение о проведении внеочередных парламентских выборов в Грузии через год, приблизительно в мае 2027 года. Или Герчинский располагает иной информацией — что под давлением радикальной оппозиции, имеющей полную поддержку Евросоюза, власть будет вынуждена отменить ряд недавно принятых законов: "О прозрачности иностранного влияния", "О регистрации иностранных агентов", "О грантах" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних"?!Может, посол Евросоюза в Грузии располагает информацией, что "в ближайшие недели и месяцы" радикальная оппозиция готовит шестую по счёту попытку госпереворота и власть под давлением оппозиции "примет решение" о внеочередных выборах? Если Павел Герчинский действительно обладает такой информацией, то он обязан сообщить об этом руководителям грузинской власти — это будет самое лучшее, чем нынешний посол Евросоюза сможет предотвратить откат Грузии в "тёмное прошлое братоубийственных войн, насилия, голода и холода". Граждане Грузии ещё не забыли беспредел бандформирований времён Первой Тбилисской войны, а также пытки и массовые убийства времён режима Саакашвили. Неужели посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский не слышал об этом?!Я солидарен с послом Евросоюза в Грузии — ГРУЗИЯ НИКОГДА НЕ БУДЕТ ПРЕЖНЕЙ, я тоже этого не хочу, но какой она будет, решать не Герчинскому, а грузинскому народу. Однако дело заключается не в фальшивой заботе Евросоюза о грузинском народе, не в тёмном прошлом, а… в будущем Грузии! Каким оно будет — решается сейчас.В Евросоюзе великолепно знают, что нынешняя власть Грузии — не пророссийская, а проамериканская, а США так просто прогнать из Грузии и Южного Кавказа не получится. США договорились с властью "Грузинской мечты" в лице Иванишвили, а до этого — с Арменией в лице премьера Пашиняна и с Азербайджаном в лице Алиева, что приоритетным участком Серединного коридора, связывающего Китай с Европой, будет грузинский, а не армянский. Зангезурский коридор ("Маршрут Трампа", TRIPP) проходит по армяно-иранской границе, что наряду с суровыми климатическими условиями и сложным рельефом безлюдной горной местности делает его охрану нелёгкой задачей. Несравненно более удобный и безопасный — "Грузинский маршрут" (по паромной переправе из порта Поти в порт Констанца (Румыния); из порта Батуми по паромной переправе в порты Бургас и Варна (Болгария); в перспективе — из порта Анаклия; по железной дороге "Баку-Тбилиси-Карс" или автотрейлерами через сухопутную границу Сарпи в Турцию и оттуда через акваторию Средиземного моря в Европу).Грузия устраивает США больше Армении ещё и потому, что не только действующие транспортные, но и все магистральные трубопроводы, по которым Азербайджан доставляет нефть и газ десяткам стран Европы, проходят через Грузию, через которую также проходит Черноморский подводный кабель (Black Sea Energy), поставляющий возобновляемую "зелёную" электроэнергию из Азербайджана и Грузии в Европу.Вот почему США заинтересованы в Грузии, через которую идут все пути-трубопроводы: чтобы контролировать поставки каспийских энергоносителей, и заодно — китайских грузов в Европу, и обратно — европейских грузов в Центральную Азию и Китай.А у Европы и США в последнее время испортились отношения из-за войны на Украине, которую отказались поддерживать США; из-за войны против Ирана, которую отказалась поддерживать Европа. Поэтому Евросоюз и Великобритания хотят свергнуть проамериканскую власть "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, чтобы транспортные маршруты и трубопроводы, поставляющие им товары и энергоносители, не оказались в руках США, президента Дональда Трампа.Евросоюз хочет сам контролировать маршруты, по которым он получает товары из Китая и Казахстана, и трубопроводы, по которым получает углеводороды и "зелёную" электроэнергию из Азербайджана и Грузии. И власть "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили не устраивает их не потому, что она "пророссийская", а потому, что она проамериканская.А законы о браке как о союзе мужчины и женщины, о запрете пропаганды гомосексуализма, операций по изменению пола несовершеннолетним и регистрации однополых браков — лишь повод для дураков, которыми в Брюсселе считают грузин, которые "голубыми в законе" не станут никогда!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

