Абашишвили: Грузии не достичь энергонезависимости без крупных ГЭС

Абашишвили: Грузии не достичь энергонезависимости без крупных ГЭС

Реализация проектов крупных ГЭС способна привлечь в страну прямые инвестиции и обеспечить государству полную энергетическую самодостаточность к 2030 году 29.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-29T21:22+0400

2026-04-29T21:22+0400

2026-04-29T21:38+0400

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Грузия ежегодно импортирует до 30% электроэнергии от общего объема потребления, и для достижения самодостаточности стране необходимо развивать крупные гидроэлектростанции, заявил основатель Business Insider Georgia Георгий Абашишвили в эфире Первого канала.По словам Абашишвили, экономический рост в Грузии сопровождается увеличением потребления электроэнергии, а существующих мощностей недостаточно для покрытия энергодефицита, что в итоге делает страну зависимой от импорта.Как отметил эксперт, строительство ГЭС позволит сократить отток десятков миллионов лари из страны, которые тратятся на закупку электроэнергии у соседних государств.Правительство Грузии давно пришло к выводу о важности строительства ГЭС и даже планировало ввести в эксплуатацию три крупные гидроэлектростанции – "Намахвани", "Ненскра" и "Худони", чтобы минимизировать импорт электроэнергии из соседних стран в зимний период. Однако власти столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны местного населения и экологов.По словам Абашишвили, строительство крупных гидроэлектростанций, помимо обеспечения страны электроэнергией, имеет и значительный финансовый потенциал."Речь идет об инвестициях в размере более 8 миллиардов, чтобы привести энергетический сектор в желаемое нами состояние. В случае с этими тремя ГЭС речь идет об инвестициях в размере 4 миллиардов. Прямое влияние на рост ВВП в целом, включая установленную генерацию, составляет приблизительно 11 миллиардов, в базовом сценарии – 9,1 миллиарда", – сказал Абашишвили.Кроме того, он отметил, что реализация таких проектов означает создание большого количества рабочих мест и способствует стабильности национальной валюты.Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, поскольку к этому времени потребление электроэнергии вырастет до 22 миллиардов киловатт-часов.Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стремятся максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.Потребление электроэнергии в Грузии в 2025 году выросло на 3,3% по сравнению с 2024 годом и составило 14,9 миллиарда киловатт-часов. В этот период в стране было выработано 13,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 2,8% меньше, чем в 2024 году. Основная доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 10,9 миллиарда киловатт-часов.В 2025 году Грузия импортировала 1,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 26,9% больше по сравнению с 2024 годом. При этом 62,4% импорта пришлось на Россию, откуда было поставлено 971,2 миллиона киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260405/kobakhidze-bez-krupnykh-ges-energeticheskaya-stabilnost-gruzii-nevozmozhna-297962133.html

экономика, грузия, новости, георгий абашишвили, энергетика грузии