Германия игнорирует новые реалии? В Грузии заявили о политическом подтексте данных МИД

В правящей партии "Грузинская мечта" расценили сохранение устаревших сведений, как сознательный акт непризнания правительства и вмешательство во внутренние...

2026-04-29T13:32+0400

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Очередная нота МИД Грузии, направленная в Федеральное министерство иностранных дел Германии, служит напоминанием о необходимости учитывать текущую политическую реальность в стране, заявила вице-спикер парламента Нино Цилосани.На сайте МИД Германии президентом Грузии по-прежнему указана Саломе Зурабишвили, хотя с 29 декабря 2024 года этот пост занимает Михаил Кавелашвили. Аналогично в качестве главы внешнеполитического ведомства указан Илия Дарчиашвили, тогда как с 1 декабря 2024 года МИД возглавляет Мака Бочоришвили.Устаревшая информация о руководстве Грузии на официальном сайте министерства иностранных дел Германии – это не просто техническая ошибка, считает депутат от партии "Сила народа" Эка Сепашвили. По ее мнению, эта ситуация позволяет сделать и более далеко идущие выводы."По крайней мере, это означает, что они по-прежнему рассматривают Саломе Зурабишвили в качестве президента Грузии и не признают выбор грузинского народа, не признают демократию и в целом нормы международного права, что со стороны Германии выглядит весьма удивительно и печально", – заявила Сепашвили.Ранее депутат парламента Ираклий Шатакишвили направил по этому поводу официальный запрос министру иностранных дел Грузии. Из ответа главы ведомства Маки Бочоришвили следует, что нота с требованием обновить сведения о руководстве страны была направлена в МИД Германии 9 апреля 2026 года.Однако на сайте немецкого внешнеполитического ведомства информация о Грузии по-прежнему остается устаревшей.Немецкий дипломат и "Грузинская мечта"В последнее время отношения между Грузией и Германией складываются непросто. Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, подстрекательстве, а также в поддержке экстремизма и радикальных сил. На этом фоне правительство Германии и представительство ЕС в Грузии неизменно выражали поддержку своему дипломату.В октябре 2025 года МИД Германии временно отозвал Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси. Этому предшествовал вызов Фишера в МИД Грузии, где ему разъяснили, что, согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания.Грузия и ГерманияЕще до парламентских выборов, в середине октября 2024 года, парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечалось, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" дальнейший прогресс в процессе интеграции Грузии в ЕС невозможен.Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая это необходимым условием для дальнейшего продвижения Тбилиси по пути евроинтеграции.В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет запускать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией.Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети X написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 миллионов евро в ответ на отход страны от пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря 2024 года.31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, которых Берлин считает ответственными "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". В германском внешнеполитическом ведомстве отметили, что право на мирный протест является одним из универсальных прав человека и "наша обязанность – защищать его".В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд для должностных лиц Грузии, которых в Берлине считают "ответственными за репрессии" против участников акций протеста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

