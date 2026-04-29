Кампания против церкви: в Грузии заявили о "заказе извне"
Кампания против церкви: в Грузии заявили о "заказе извне"
Пост оппозиционера был опубликован в день заседания Священного синода ГПЦ, на котором были названы три кандидата на патриарший престол 29.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-29T19:08+0400
2026-04-29T19:08+0400
2026-04-29T19:08+0400
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Радикальная оппозиция давно демонстрирует негатив к Грузинской православной церкви, и за этим стоят иностранные заказчики, которые поощряют и поддерживают кампанию против церкви, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Так глава грузинского законодательного органа прокомментировал публикацию в социальной сети одного из лидеров оппозиции, экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава, в которой тот написал: "Патриарх умер, да здравствует экзарх". При этом оппозиционные политики, по его утверждению, сознательно идут на конфликты с церковью, несмотря на возможную негативную реакцию общества, и делают это, чтобы угодить "внешним силам". Пост Гиги Угулава был опубликован во вторник, в день заседания Священного синода Грузинской православной церкви, на котором были названы три кандидата на патриарший престол. В список вошли местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио, митрополит Урбнисский и Руисский Иов и митрополит Потийский и Хобский Григол. Как сообщил журналистам глава отдела Патриархии по связям с общественностью Андрия Джагмаидзе, кандидат на патриарший престол Шио получил 20 голосов, а два других кандидата – по 7 голосов каждый. Заседание расширенного собрания пройдет не позднее 17 мая в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси. Избранным будет считаться кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
политика, грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили, гиги угулава, андрия джагмаидзе, грузинская православная церковь, священный синод
политика, грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили, гиги угулава, андрия джагмаидзе, грузинская православная церковь, священный синод
Кампания против церкви: в Грузии заявили о "заказе извне"
Пост оппозиционера был опубликован в день заседания Священного синода ГПЦ, на котором были названы три кандидата на патриарший престол
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Радикальная оппозиция давно демонстрирует негатив к Грузинской православной церкви, и за этим стоят иностранные заказчики, которые поощряют и поддерживают кампанию против церкви, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Так глава грузинского законодательного органа прокомментировал публикацию в социальной сети одного из лидеров оппозиции, экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава, в которой тот написал: "Патриарх умер, да здравствует экзарх".
"Я призываю общество и СМИ спокойно смотреть на все это. Мы знаем, какую ненависть радикальная оппозиция испытывает к Грузинской церкви. Знаем, что они делали, когда были у власти, и видим, что они пытаются делать в оппозиции сейчас. Ничего нового в том, что у радикальной оппозиции сформирована ненависть к церкви, нет", – сказал Папуашвили.
При этом оппозиционные политики, по его утверждению, сознательно идут на конфликты с церковью, несмотря на возможную негативную реакцию общества, и делают это, чтобы угодить "внешним силам".
"Мы должны понимать: те, кто пожимает им руку, – это послы и иностранцы, которые поощряют, финансируют и поддерживают кампанию против Грузинской церкви. Мы знаем характер оппозиции. Теперь давайте посмотрим, кто их заказчик. Этот заказ идет из-за рубежа", – утверждает Папуашвили.
Пост Гиги Угулава был опубликован во вторник, в день заседания Священного синода Грузинской православной церкви, на котором были названы три кандидата на патриарший престол. В список вошли местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио, митрополит Урбнисский и Руисский Иов и митрополит Потийский и Хобский Григол.
Как сообщил журналистам глава отдела Патриархии по связям с общественностью Андрия Джагмаидзе, кандидат на патриарший престол Шио получил 20 голосов, а два других кандидата – по 7 голосов каждый.
Заседание расширенного собрания пройдет не позднее 17 мая в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси. Избранным будет считаться кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.