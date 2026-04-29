https://sputnik-georgia.ru/20260429/kampaniya-protiv-tserkvi-v-gruzii-zayavili-o-zakaze-izvne--298363332.html

Кампания против церкви: в Грузии заявили о "заказе извне"

Пост оппозиционера был опубликован в день заседания Священного синода ГПЦ, на котором были названы три кандидата на патриарший престол 29.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-29T19:08+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

шалва папуашвили

гиги угулава

андрия джагмаидзе

грузинская православная церковь

священный синод

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23997/77/239977760_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_4997d3a37afcfbaf170dafd5bbcb20ca.jpg

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Радикальная оппозиция давно демонстрирует негатив к Грузинской православной церкви, и за этим стоят иностранные заказчики, которые поощряют и поддерживают кампанию против церкви, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Так глава грузинского законодательного органа прокомментировал публикацию в социальной сети одного из лидеров оппозиции, экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава, в которой тот написал: "Патриарх умер, да здравствует экзарх". При этом оппозиционные политики, по его утверждению, сознательно идут на конфликты с церковью, несмотря на возможную негативную реакцию общества, и делают это, чтобы угодить "внешним силам". Пост Гиги Угулава был опубликован во вторник, в день заседания Священного синода Грузинской православной церкви, на котором были названы три кандидата на патриарший престол. В список вошли местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио, митрополит Урбнисский и Руисский Иов и митрополит Потийский и Хобский Григол. Как сообщил журналистам глава отдела Патриархии по связям с общественностью Андрия Джагмаидзе, кандидат на патриарший престол Шио получил 20 голосов, а два других кандидата – по 7 голосов каждый. Заседание расширенного собрания пройдет не позднее 17 мая в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси. Избранным будет считаться кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

https://sputnik-georgia.ru/20260428/chto-izvestno-o-kandidatakh-na-patriarshiy-prestol-298349294.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

