Новому госминистру быть – парламент Грузии принял поправки в закон о правительстве

Уже известно, что пост нового государственного министра займет бывший глава СГБ Грузии Мамука Мдинарадзе 29.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-29T17:28+0400

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "О структуре, полномочиях и деятельности правительства Грузии", согласно которым в стране число государственных министров увеличится до двух. Должность нового члена правительства Грузии будет называться "государственный министр по вопросам координации правоохранительных органов". При этом поправки не предполагают создания нового аппарата госминистра, все материальное и организационное обеспечение возьмет на себя администрация правительства Грузии.Уже известно, что пост нового государственного министра займет бывший глава СГБ Грузии Мамука Мдинарадзе. Официально он будет назначен после подписания поправок президентом Грузии и опубликования закона на сайте "Законодательного вестника Грузии". Юрист по образованию, Мдинарадзе начал свою карьеру в полиции и работал следователем в одном из районов Тбилиси. Затем получил лицензию адвоката, с 2007 по 2014 год был управляющим партнером и адвокатом "Тбилисского юридического центра", а вскоре основал свою компанию – "Мдинарадзе и партнеры". В 2016 году он стал депутатом парламента Грузии и до сентября 2025 года занимался политической деятельностью. Из политики Мамука Мдинарадзе ушел, заняв пост главы СГБ Грузии.

https://sputnik-georgia.ru/20250903/kadrovye-perestanovki-v-parlamente-gruzii-kto-zanyal-mesto-mdinaradze-294773303.html

