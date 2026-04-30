https://sputnik-georgia.ru/20260430/mamuka-mdinaradze-ofitsialno-stal-gosministrom-v-pravitelstve-gruzii-298380087.html
Мамука Мдинарадзе официально стал госминистром в правительстве Грузии
Мамука Мдинарадзе официально стал госминистром в правительстве Грузии
Поправки о создании новой должности в правительстве Грузии парламент принял накануне, и они уже вступили в силу 30.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-30T17:53+0400
2026-04-30T17:53+0400
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Бывший глава СГБ Грузии Мамука Мдинарадзе назначен на пост государственного министра по вопросам координации государственных органов, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Поправки о создании новой должности в правительстве Грузии парламент принял накануне, и они уже вступили в силу. Согласно распоряжению премьер-министра, Мдинарадзе также займет пост вице-премьера. У Мдинарадзе не будет собственного аппарата, как у государственного министра. Все материальное и организационное обеспечение возьмет на себя администрация правительства Грузии. Юрист по образованию, Мдинарадзе начал свою карьеру в полиции и работал следователем в одном из районов Тбилиси. Затем получил лицензию адвоката, с 2007 по 2014 год был управляющим партнером и адвокатом "Тбилисского юридического центра", а вскоре основал свою компанию – "Мдинарадзе и партнеры". В 2016 году он стал депутатом парламента Грузии и до сентября 2025 года занимался политической деятельностью и был одним из главных спикеров партии власти. Из политики Мамука Мдинарадзе ушел, заняв пост главы СГБ Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, сгб, правительство грузии
грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, сгб, правительство грузии

Мамука Мдинарадзе официально стал госминистром в правительстве Грузии

17:53 30.04.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Поправки о создании новой должности в правительстве Грузии парламент принял накануне, и они уже вступили в силу
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Бывший глава СГБ Грузии Мамука Мдинарадзе назначен на пост государственного министра по вопросам координации государственных органов, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Поправки о создании новой должности в правительстве Грузии парламент принял накануне, и они уже вступили в силу.
Согласно распоряжению премьер-министра, Мдинарадзе также займет пост вице-премьера.
У Мдинарадзе не будет собственного аппарата, как у государственного министра. Все материальное и организационное обеспечение возьмет на себя администрация правительства Грузии.
Юрист по образованию, Мдинарадзе начал свою карьеру в полиции и работал следователем в одном из районов Тбилиси. Затем получил лицензию адвоката, с 2007 по 2014 год был управляющим партнером и адвокатом "Тбилисского юридического центра", а вскоре основал свою компанию – "Мдинарадзе и партнеры".
В 2016 году он стал депутатом парламента Грузии и до сентября 2025 года занимался политической деятельностью и был одним из главных спикеров партии власти. Из политики Мамука Мдинарадзе ушел, заняв пост главы СГБ Грузии.
