Мамука Мдинарадзе официально стал госминистром в правительстве Грузии

Мамука Мдинарадзе официально стал госминистром в правительстве Грузии

Поправки о создании новой должности в правительстве Грузии парламент принял накануне, и они уже вступили в силу 30.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-30T17:53+0400

2026-04-30T17:53+0400

2026-04-30T17:53+0400

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Бывший глава СГБ Грузии Мамука Мдинарадзе назначен на пост государственного министра по вопросам координации государственных органов, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Поправки о создании новой должности в правительстве Грузии парламент принял накануне, и они уже вступили в силу. Согласно распоряжению премьер-министра, Мдинарадзе также займет пост вице-премьера. У Мдинарадзе не будет собственного аппарата, как у государственного министра. Все материальное и организационное обеспечение возьмет на себя администрация правительства Грузии. Юрист по образованию, Мдинарадзе начал свою карьеру в полиции и работал следователем в одном из районов Тбилиси. Затем получил лицензию адвоката, с 2007 по 2014 год был управляющим партнером и адвокатом "Тбилисского юридического центра", а вскоре основал свою компанию – "Мдинарадзе и партнеры". В 2016 году он стал депутатом парламента Грузии и до сентября 2025 года занимался политической деятельностью и был одним из главных спикеров партии власти. Из политики Мамука Мдинарадзе ушел, заняв пост главы СГБ Грузии.

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, сгб, правительство грузии