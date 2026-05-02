https://sputnik-georgia.ru/20260502/deputat-partii-vlasti-gruzii-obvinil-velikobritaniyu-v-dvoynykh-standartakh-298404778.html
Депутат партии власти Грузии обвинил Великобританию в двойных стандартах
Sputnik Грузия
Ложь и двойные стандарты прекрасно видны, особенно со стороны Великобритании, Германии и других стран, которые в свое время безосновательно критиковали Грузию...
2026-05-02T17:29+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
германия
великобритания
вахтанг гомелаури
михаил чинчаладзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/1e/295151153_0:553:880:1048_1920x0_80_0_0_e0f58c651937b9ea3a07ce113641842f.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Власти Великобритании руководствуются двойными стандартами, когда принимают закон, за который сами же критиковали Грузию, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта", председатель парламентского комитета по европейской интеграции Леван Махашвили. Великобритания анонсировала рассмотрение в ускоренном порядке законодательства, направленного на пресечение действий физических лиц и групп, осуществляющих враждебную деятельность в интересах иностранных государств. "Каждая страна, особенно в условиях нынешней политической нестабильности, пытается защитить свою демократию, избирательные процессы, политику и экономику. Грузия делает то же самое, но она также хорошо видит двойные стандарты, двойное отношение некоторых стран, которые, руководствуясь своими узкими политическими целями, пытаются критиковать Грузию", — сказал Махашвили. Ложь и двойные стандарты очень хорошо видны, особенно со стороны Великобритании, Германии и других стран, которые в свое время "совершенно безосновательно критиковали Грузию", добавил он. В частности, Великобритания была одной из стран, выступивших с критикой в адрес Грузии, когда та приняла закон об "иноагентах", заметил Махашвили. Грузия и Великобритания Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после создания в 2014 году из-за якобы отступления правительства "Грузинской Мечты" от прозападного курса. По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей. "Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля. Между тем, в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании выросло до одиннадцати человек. Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в список попавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе. По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября, в начале декабря 2024 года; также, последовавшие уголовные дела и причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции. 24 февраля 2026 года грузинские телекомпании "Имеди" и "ПосТВ" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на Украине". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
германия
великобритания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/1e/295151153_0:471:880:1131_1920x0_80_0_0_d8f5d367423a4c040173f1fc3dde28c0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ложь и двойные стандарты прекрасно видны, особенно со стороны Великобритании, Германии и других стран, которые в свое время безосновательно критиковали Грузию, заявил политик
