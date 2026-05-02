Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии

Метеорологи рекомендуют приготовить зонты – грядет дождливая погода 02.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-02T14:25+0400

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Грозы, дожди и вероятное закрытие дорог из-за лавин прогнозируют синоптики на большей части территории Грузии с 2 по 6 мая. По данным Национального агентства окружающей среды, вплоть до 6 мая на всей территории Грузии прогнозируются осадки, сопровождаемые местами грозами, градом и сильным ветром. По данным синоптиков, осадки могут привести к значительному повышению уровня воды на реках Грузии, формированию лавин, а также возникновению и активизации оползневых процессов в горных районах. Оползни и опасность схода лавин являются наиболее распространенной причиной закрытия дорог в горных районах Грузии. Уровень возникновения природных катастроф в данный момент оценивается специалистами как средний.

