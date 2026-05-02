СМИ: Зеленский готовится действовать без Вашингтона
Зеленский заявил журналистам, что Трамп публично демонстрирует больше симпатий к Москве, чем к Киеву 02.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-02T19:20+0400
СМИ: Зеленский готовится действовать без Вашингтона
Зеленский заявил журналистам, что Трамп публично демонстрирует больше симпатий к Москве, чем к Киеву
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Украинский президент разрабатывает стратегию на случай, если американская поддержка окончательно сойдет на нет, сообщает Politico.
По данным издания, фокус внимания администрации Трампа все очевиднее смещается с украинского направления, и сами украинцы все меньше рассчитывают на помощь Вашингтона. Зеленский, в свою очередь, заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF, что Трамп публично демонстрирует больше симпатий к Москве, чем к Киеву.
"Даже... Владимир Зеленский, который усердно добивался поддержки Трампа в прошлом году, кажется, отказывается от попыток убедить США оставаться вовлеченными (в конфликт на Украине – ред.) и вместо этого продумывает стратегию, как действовать без них", – говорится в материале издания.
Европейский источник газеты выразил сомнения в том, что американская военная помощь Украине продолжится за рамками уже взятых обязательств по соглашению PURL. Трамп, напомним, неоднократно давал понять, что раздражен нежеланием Зеленского идти на мировую.
Тем временем дипломатический процесс не останавливается. По данным New York Times, американские переговорщики готовятся к новому визиту в Москву, однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что конкретики по срокам возможного приезда спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера пока нет. С начала года стороны провели три раунда переговоров – последний прошел в Женеве 17-18 февраля.