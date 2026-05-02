СМИ: Зеленский готовится действовать без Вашингтона

Зеленский заявил журналистам, что Трамп публично демонстрирует больше симпатий к Москве, чем к Киеву 02.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-02T19:20+0400

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Украинский президент разрабатывает стратегию на случай, если американская поддержка окончательно сойдет на нет, сообщает Politico. По данным издания, фокус внимания администрации Трампа все очевиднее смещается с украинского направления, и сами украинцы все меньше рассчитывают на помощь Вашингтона. Зеленский, в свою очередь, заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF, что Трамп публично демонстрирует больше симпатий к Москве, чем к Киеву.Европейский источник газеты выразил сомнения в том, что американская военная помощь Украине продолжится за рамками уже взятых обязательств по соглашению PURL. Трамп, напомним, неоднократно давал понять, что раздражен нежеланием Зеленского идти на мировую.Тем временем дипломатический процесс не останавливается. По данным New York Times, американские переговорщики готовятся к новому визиту в Москву, однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что конкретики по срокам возможного приезда спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера пока нет. С начала года стороны провели три раунда переговоров – последний прошел в Женеве 17-18 февраля.

