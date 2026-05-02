https://sputnik-georgia.ru/20260502/stubb-rasschityvaet-povliyat-na-pozitsiyu-trampa-po-ukraine-298404418.html
Стубб рассчитывает повлиять на позицию Трампа по Украине
Sputnik Грузия
Ранее финский президент выразил обеспокоенность тем, что украинская тема уходит на второй план на фоне иранского кризиса 02.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-02T15:27+0400
в мире
новости
политика
финляндия
украина
дональд трамп
financial times
bloomberg
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22767/48/227674850_0:388:1881:1446_1920x0_80_0_0_26b14ec9cfc9ae186aa5579e72242a47.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что намерен использовать личные контакты с Дональдом Трампом в интересах Украины, однако призвал не переоценивать его возможности. "Я очень реалистичен. Президент Трамп – независимый человек. Если я смогу внести хотя бы одну из десяти идей по поводу войны на Украине, это будет хорошо", – цитирует его телеканал n-tv. При этом Стубб подчеркнул, что не хочет ни при каких обстоятельствах переоценивать свою роль. Ранее, в марте, в интервью Bloomberg финский президент выразил обеспокоенность тем, что украинская тема уходит на второй план на фоне иранского кризиса. По его словам, сейчас существуют "два фронта": Иран, где США активно действуют, и Украина, где Вашингтон выступает лишь посредником. Схожую озабоченность, по данным Financial Times, высказывали и в Брюсселе – неназванный дипломат ЕС назвал переключение внимания на Ближний Восток катастрофой для Евросоюза и Киева.
финляндия
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22767/48/227674850_0:212:1881:1622_1920x0_80_0_0_559986e7a6719e3c3814a4fe58958f0d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
15:20 02.05.2026 (обновлено: 15:27 02.05.2026)
