Стубб рассчитывает повлиять на позицию Трампа по Украине

Ранее финский президент выразил обеспокоенность тем, что украинская тема уходит на второй план на фоне иранского кризиса 02.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-02T15:20+0400

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что намерен использовать личные контакты с Дональдом Трампом в интересах Украины, однако призвал не переоценивать его возможности. "Я очень реалистичен. Президент Трамп – независимый человек. Если я смогу внести хотя бы одну из десяти идей по поводу войны на Украине, это будет хорошо", – цитирует его телеканал n-tv. При этом Стубб подчеркнул, что не хочет ни при каких обстоятельствах переоценивать свою роль. Ранее, в марте, в интервью Bloomberg финский президент выразил обеспокоенность тем, что украинская тема уходит на второй план на фоне иранского кризиса. По его словам, сейчас существуют "два фронта": Иран, где США активно действуют, и Украина, где Вашингтон выступает лишь посредником. Схожую озабоченность, по данным Financial Times, высказывали и в Брюсселе – неназванный дипломат ЕС назвал переключение внимания на Ближний Восток катастрофой для Евросоюза и Киева.

