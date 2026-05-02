Центр для малолетних преступников заработал в Грузии

В случаях совершения тяжких преступлений или невозможности родительского контроля, дети в возрасте от 10 до 14 лет будут помещаться в дома реабилитации... 02.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-02T10:50+0400

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. В Грузии заработал центр для подростков, не достигших 14-летнего возраста, но уже совершивших преступление.Речь идет о несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, то есть о лицах младше 18 лет, в отношении которых прокурор подтверждает факт совершения уголовного преступления, но которые еще не достигли возраста уголовной ответственности – 14 лет.С 1 мая 2026 года такие малолетние правонарушители будут направляться в Центр для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, где будут оцениваться их состояние и индивидуальные потребности. После этого их будут включать в программы реабилитации и ресоциализации.В ряде случаев таких детей будут помещать в специальные дома реабилитации и поддержки несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.Правила помещенияКак только подтвердится участие лица младше 14 лет в совершении уголовного преступления, прокурор направит ребенка в центр, где будет подготовлен отчет об индивидуальной оценке несовершеннолетнего и определены услуги, которыми он должен воспользоваться. Продолжительность программ составит от одного месяца до одного года.Если родитель не в состоянии самостоятельно контролировать участие своего ребенка в этих программах, ребенок будет направлен в дом реабилитации и поддержки несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.В такие учреждения также будут помещать детей в возрасте от 10 до 14 лет, если совершенное ими преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок более пяти лет либо преступление совершено ребенком, который уже ранее посещал центр.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

