Центр для малолетних преступников заработал в Грузии
Центр для малолетних преступников заработал в Грузии
В случаях совершения тяжких преступлений или невозможности родительского контроля, дети в возрасте от 10 до 14 лет будут помещаться в дома реабилитации... 02.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-02T10:50+0400
2026-05-02T10:50+0400
2026-05-02T10:57+0400
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. В Грузии заработал центр для подростков, не достигших 14-летнего возраста, но уже совершивших преступление.Речь идет о несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, то есть о лицах младше 18 лет, в отношении которых прокурор подтверждает факт совершения уголовного преступления, но которые еще не достигли возраста уголовной ответственности – 14 лет.С 1 мая 2026 года такие малолетние правонарушители будут направляться в Центр для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, где будут оцениваться их состояние и индивидуальные потребности. После этого их будут включать в программы реабилитации и ресоциализации.В ряде случаев таких детей будут помещать в специальные дома реабилитации и поддержки несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.Правила помещенияКак только подтвердится участие лица младше 14 лет в совершении уголовного преступления, прокурор направит ребенка в центр, где будет подготовлен отчет об индивидуальной оценке несовершеннолетнего и определены услуги, которыми он должен воспользоваться. Продолжительность программ составит от одного месяца до одного года.Если родитель не в состоянии самостоятельно контролировать участие своего ребенка в этих программах, ребенок будет направлен в дом реабилитации и поддержки несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.В такие учреждения также будут помещать детей в возрасте от 10 до 14 лет, если совершенное ими преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок более пяти лет либо преступление совершено ребенком, который уже ранее посещал центр. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
общество, грузия, новости, тбилиси
Центр для малолетних преступников заработал в Грузии
10:50 02.05.2026 (обновлено: 10:57 02.05.2026)
В случаях совершения тяжких преступлений или невозможности родительского контроля, дети в возрасте от 10 до 14 лет будут помещаться в дома реабилитации закрытого типа
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. В Грузии заработал центр для подростков, не достигших 14-летнего возраста, но уже совершивших преступление.
Речь идет о несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, то есть о лицах младше 18 лет, в отношении которых прокурор подтверждает факт совершения уголовного преступления, но которые еще не достигли возраста уголовной ответственности – 14 лет.
С 1 мая 2026 года такие малолетние правонарушители будут направляться в Центр для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, где будут оцениваться их состояние и индивидуальные потребности. После этого их будут включать в программы реабилитации и ресоциализации.
В ряде случаев таких детей будут помещать в специальные дома реабилитации и поддержки несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
Как только подтвердится участие лица младше 14 лет в совершении уголовного преступления, прокурор направит ребенка в центр, где будет подготовлен отчет об индивидуальной оценке несовершеннолетнего и определены услуги, которыми он должен воспользоваться. Продолжительность программ составит от одного месяца до одного года.
Если родитель не в состоянии самостоятельно контролировать участие своего ребенка в этих программах, ребенок будет направлен в дом реабилитации и поддержки несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
В такие учреждения также будут помещать детей в возрасте от 10 до 14 лет, если совершенное ими преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок более пяти лет либо преступление совершено ребенком, который уже ранее посещал центр.