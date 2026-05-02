Всемирный конгресс Международной организации виноградарства и виноделия пройдет в Грузии

Грузия официально признана родиной вина в 2017 году согласно результатам исследований ведущих мировых ученых

2026-05-02T13:04+0400

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Грузия примет Всемирный конгресс Международной организации виноградарства и виноделия (OIV) в 2027 году согласно решению, принятому на весенней сессии организации во французском Дижоне.Грузия уже дважды принимала мероприятия международного уровня Международной организации виноградарства и виноделия: в 1962 году – 33-й Международный конгресс, а в 2010 году – 8-ю Генеральную ассамблею организации. В список специальных вин OIV вошли восемь грузинских вин."OIV – важнейшая организация в области виноградарства и виноделия. Это решение еще раз подчеркнет роль Грузии на мировой карте винной культуры, а также то, что Грузия является одной из важнейших стран в сфере виноградарства и виноделия. В конечном итоге это будет способствовать популяризации грузинского вина и укреплению его позиций на мировом рынке", – сказал председатель Национального агентства вина Леван Мехузла.Грузия официально подала заявку на проведение Всемирного конгресса OIV в 2027 году в 2025 году.Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) – это международная межправительственная организация, объединяющая 51 страну-члена, включая Грузию. Деятельность организации включает разработку рекомендаций в области виноградарства и виноделия для стран-членов, совершенствование методов производства вина и переработки винограда, а также создание и развитие международных стандартов.Грузия – родина винаГрузия официально признана родиной вина в 2017 году согласно результатам исследований ведущих мировых ученых, представленных во французском городе Бордо.Ученые тщательно изучили археологические материалы, найденные в Грузии в разные периоды. Среди них были древнейшие виноградные семена и осадок на старинной глиняной посуде, который в итоге оказался остатками вина.Традиция виноделия в Грузии насчитывает 8 тысяч лет и занимает особое место в грузинской культуре.В народном искусстве, а также в памятниках духовной и материальной культуры широко используются образы вина и виноградной лозы.На сегодняшний день в Грузии культивируются тысячи разных сортов винограда. Примерно 500 из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни.В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври, то есть в глиняных кувшинах, был включен в список нематериального культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

