ФАО поддержит малых и средних производителей фундука в Грузии

Грант на софинансирование будет предоставлен фермерам, владеющим ореховыми плантациями площадью от 0,5 до 30 гектаров

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в рамках программы ENPARD IV ЕС и Швеции возобновила грантовую программу для малых и средних производителей фундука в Грузии, направленную на повышение качества продукции и усиление контроля безопасности пищевых продуктов, говорится в сообщении ФАО. Инициатива направлена на улучшение методов послеуборочной обработки, важнейшего этапа, на котором неправильная сушка и хранение могут привести к загрязнению афлатоксинами, делая продукцию непригодной для рынка и вызывая значительные финансовые потери для производителя. Сочетая техническую экспертизу с финансовой поддержкой, программа позволяет фермерам преобразовывать улучшенные методы в реальные инвестиции. Бенефициары получат софинансирование на приобретение современного оборудования, необходимого для безопасного и эффективного управления послеуборочными процессами. Доноры ФАО покроют 70 процентов инвестиционных затрат, а оставшуюся часть предоставят сами бенефициары. Грант на софинансирование будет предоставлен фермерам, владеющим ореховыми плантациями площадью от 0,5 до 30 гектаров, имеющим законный статус и отвечающим дополнительным техническим требованиям. Доступное оборудование включает вертикальные сушилки для фундука, вспомогательные конвейерные ленты и/или вертикальные элеваторы, устройства для удаления посторонних предметов и сортировочные столы для фундука. Это оборудование было выбрано для улучшения процесса сушки и снижения риска загрязнения. В 2025 году 22 производителя фундука по всей Грузии получили софинансирование, что позволило им инвестировать в современную технику и улучшить методы послеуборочной обработки. Инвестиции, поддерживаемые ЕС и Швецией, помогают фермерам сократить послеуборочные потери, улучшить конкурентоспособность продукции и увеличить доход. Возобновление приема заявок на грант направлено на улучшение полученных результатов и поддержку тех фермеров, которые нуждаются в целенаправленной помощи.

