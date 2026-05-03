https://sputnik-georgia.ru/20260503/fao-podderzhit-malykh-i-srednikh-proizvoditeley-funduka-v-gruzii-298423873.html
ФАО поддержит малых и средних производителей фундука в Грузии
ФАО поддержит малых и средних производителей фундука в Грузии
Sputnik Грузия
Грант на софинансирование будет предоставлен фермерам, владеющим ореховыми плантациями площадью от 0,5 до 30 гектаров 03.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-03T23:31+0400
2026-05-03T23:31+0400
2026-05-04T00:17+0400
экономика
грузия
новости
fao
самегрело-земо сванети
гурия
швеция
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24638/83/246388348_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_a052a0bc4b41887c5b8a475895879f3e.jpg
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в рамках программы ENPARD IV ЕС и Швеции возобновила грантовую программу для малых и средних производителей фундука в Грузии, направленную на повышение качества продукции и усиление контроля безопасности пищевых продуктов, говорится в сообщении ФАО. Инициатива направлена на улучшение методов послеуборочной обработки, важнейшего этапа, на котором неправильная сушка и хранение могут привести к загрязнению афлатоксинами, делая продукцию непригодной для рынка и вызывая значительные финансовые потери для производителя. Сочетая техническую экспертизу с финансовой поддержкой, программа позволяет фермерам преобразовывать улучшенные методы в реальные инвестиции. Бенефициары получат софинансирование на приобретение современного оборудования, необходимого для безопасного и эффективного управления послеуборочными процессами. Доноры ФАО покроют 70 процентов инвестиционных затрат, а оставшуюся часть предоставят сами бенефициары. Грант на софинансирование будет предоставлен фермерам, владеющим ореховыми плантациями площадью от 0,5 до 30 гектаров, имеющим законный статус и отвечающим дополнительным техническим требованиям. Доступное оборудование включает вертикальные сушилки для фундука, вспомогательные конвейерные ленты и/или вертикальные элеваторы, устройства для удаления посторонних предметов и сортировочные столы для фундука. Это оборудование было выбрано для улучшения процесса сушки и снижения риска загрязнения. В 2025 году 22 производителя фундука по всей Грузии получили софинансирование, что позволило им инвестировать в современную технику и улучшить методы послеуборочной обработки. Инвестиции, поддерживаемые ЕС и Швецией, помогают фермерам сократить послеуборочные потери, улучшить конкурентоспособность продукции и увеличить доход. Возобновление приема заявок на грант направлено на улучшение полученных результатов и поддержку тех фермеров, которые нуждаются в целенаправленной помощи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
самегрело-земо сванети
гурия
швеция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24638/83/246388348_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_585ff81397df6a53d96d1cad81554242.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, fao, самегрело-земо сванети, гурия, швеция
экономика, грузия, новости, fao, самегрело-земо сванети, гурия, швеция
ФАО поддержит малых и средних производителей фундука в Грузии
23:31 03.05.2026 (обновлено: 00:17 04.05.2026)
Грант на софинансирование будет предоставлен фермерам, владеющим ореховыми плантациями площадью от 0,5 до 30 гектаров
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в рамках программы ENPARD IV ЕС и Швеции возобновила грантовую программу для малых и средних производителей фундука в Грузии, направленную на повышение качества продукции и усиление контроля безопасности пищевых продуктов, говорится в сообщении ФАО.
Инициатива направлена на улучшение методов послеуборочной обработки, важнейшего этапа, на котором неправильная сушка и хранение могут привести к загрязнению афлатоксинами, делая продукцию непригодной для рынка и вызывая значительные финансовые потери для производителя.
Гранты доступны производителям фундука в Самегрело – Земо Сванети, Гурии, Кахети, Аджарии и Имерети, успешно завершившим поддерживаемые ФАО учебные курсы по производству фундука, безопасности пищевых продуктов и послеуборочной обработке.
Сочетая техническую экспертизу с финансовой поддержкой, программа позволяет фермерам преобразовывать улучшенные методы в реальные инвестиции.
Бенефициары получат софинансирование на приобретение современного оборудования, необходимого для безопасного и эффективного управления послеуборочными процессами. Доноры ФАО покроют 70 процентов инвестиционных затрат, а оставшуюся часть предоставят сами бенефициары.
Грант на софинансирование будет предоставлен фермерам, владеющим ореховыми плантациями площадью от 0,5 до 30 гектаров, имеющим законный статус и отвечающим дополнительным техническим требованиям.
Доступное оборудование включает вертикальные сушилки для фундука, вспомогательные конвейерные ленты и/или вертикальные элеваторы, устройства для удаления посторонних предметов и сортировочные столы для фундука. Это оборудование было выбрано для улучшения процесса сушки и снижения риска загрязнения.
"Эта инициатива основана на прогрессе, достигнутом нами в работе с производителями фундука по всей Грузии. Теперь мы предоставляем фермерам, которые уже получили знания, возможность инвестировать в практические решения, которые повышают безопасность пищевых продуктов", – сказал руководитель программы ENPARD IV ФАО Гвидо Агостинуччи.
В 2025 году 22 производителя фундука по всей Грузии получили софинансирование, что позволило им инвестировать в современную технику и улучшить методы послеуборочной обработки.
Инвестиции, поддерживаемые ЕС и Швецией, помогают фермерам сократить послеуборочные потери, улучшить конкурентоспособность продукции и увеличить доход.
Возобновление приема заявок на грант направлено на улучшение полученных результатов и поддержку тех фермеров, которые нуждаются в целенаправленной помощи.