Премьер Грузии объяснил интерес властей к снижению цен на продукты

Чтобы гражданин Грузии жил так же, как гражданин Франции, средняя зарплата должна быть около 5 тысяч лари, заявил премьер 03.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Цены на продукты в Грузии в целом ниже, чем во Франции и других странах Западной Европы, однако из-за низких зарплат вопрос ценообразования остается для населения крайне болезненным, поэтому правительство заинтересовано в снижении стоимости товаров, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире "Первого канала". Парламентская комиссия по изучению проблематики формирования цен на продовольствие, медикаменты и топливо в Грузии 1 мая представила соответствующий отчет, в котором проанализировала рынок и представила рекомендации для снижения цен. Однако при этом комиссия отметила, что никакой контроль цен или их искусственное занижение "не окажут позитивного влияния на рынок". По словам главы правительства, средняя зарплата в Грузии сейчас составляет около 2,4 тысячи лари, тогда как во Франции — примерно 2,7 тысячи евро. При сравнении сопоставимых товаров потребительской корзины власти пришли к выводу, что во Франции аналогичные товары стоят примерно на 50% дороже. При этом Кобахидзе признал, что отдельные брендовые товары в Грузии могут стоить даже дороже, чем во Франции. В качестве примера он привел кофе, шоколадное масло и другие импортные продукты. По его словам, причины могут быть связаны с монопольным положением отдельных дистрибьюторов, импортеров или возможными картельными соглашениями. Премьер отметил, что главным показателем остается покупательная способность населения. По его словам, сегодня гражданин Франции живет примерно вдвое лучше гражданина Грузии по уровню экономических возможностей. При этом в 2012 году разрыв составлял около четырех раз. Он также подчеркнул, что около 350 тысяч человек в стране живут за чертой бедности, а пенсии остаются низкими, поэтому тема цен особенно чувствительна. Говоря о возможном вмешательстве государства в ценообразование, премьер заявил, что власти готовы обсуждать любые вопросы, связанные с чрезмерным регулированием, штрафами и административными барьерами, если они влияют на стоимость товаров. Вопрос цен стал актуальным в Грузии в конце 2025 года после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов, медикаментов и топлива. Уже в январе была создана правительственная комиссия по вопросам ценообразования на продукты питания, лекарства и топливо, а в феврале - парламентская.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

