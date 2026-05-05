Грузия в любом случае построит глубоководный порт Анаклия – премьер

Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Глубоководный порт в курортном городке Анаклия на западе Грузии будет построен в любом случае и в надлежащие сроки, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам. Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. По словам премьера, правительство сосредоточено на переговорах с инвесторами. "Главное, чтобы порт Анаклия был построен, и государство получило максимальную прибыль от этого проекта. Остальные детали будут уточнены позже", – отметил он. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором продолжаются до сих пор. Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, первая фаза проекта строительства глубоководного порта завершится не позднее 2029 года. В первую фазу будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

